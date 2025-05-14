AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin, "Siyaset üstü bir mesele olan bu meseleyi birtakım polemiklere çevirmemek, birtakım konjonktürel meseleler haline getirmemek ve Türkiye'nin geleceğine dair önemli bir fotoğraf, önemli bir gelişme olarak değerlendirmek lazım." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu söyleyen Özdağ, "Ama son zamanlarda özellikle tarımda ciddi bir düşüş var, tam ve kamil manada bir toplulaştırma bile yapılamadı." diye konuştu.

Türkiye'de hileli gıdalar yendiğine işaret eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Hileli peynirler, hileli sucuklar yiyoruz, birçok gıdayı bu şekilde yiyor bu insanlarımız ama bununla ilgili olarak da çabaları yetersiz görüyorum. Pestisit konusu yani meyvelerin ilaçlanması. Bu meyveler Avrupa'ya gidiyor ve Avrupa'dan geri dönüyor. Avrupalının yemediğini biz niye yiyeceğiz? Bizim vatandaşımız niye Avrupalının yemediği, sağlıksız gördüğü bu sağlıksız gıdalara mahkum olacaklar veya sebzelere mahkum olacaklar?"

Özdağ, milletvekillerinin partiler arası geçişine de tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bakanların yazılı soru önergelerine cevap vermediğini ileri sürdü.

Sağlık Bakanlığının vatandaşların boy ve kilosunu ölçme uygulamasına tepki gösteren Çömez, "Derdiniz nedir Allah aşkına? Bilimsel gerçeklerden uzaklaşıp, '10 milyon kişinin boyunu ölçeceğiz, kilosunu tartacağız.' diyerek böyle bir absürt, dünyada eşi benzeri olmayan şey yapılır mı? Bakın, bu ülkede sağlık merkezlerine ve hastanelere üç günde 10 milyon insan müracaat ediyor. Yapmanız gereken, koyun tartıyı oraya, koyun boy ölçeri oraya, yapın bu işi. Allah aşkına, böyle bir uygulama olur mu?" değerlendirmesinde bulundu.

"Eczacılarımız halk sağlığının vazgeçilmez aktörleridir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutladı. Artan dünya nüfusu, insanlığın doğaya hoyratça davranması, iklimde meydana gelen olumsuz değişiklikler her geçen gün sağlıklı yiyeceğe ve temiz suya ulaşımı zorlaştırdığına vurgu yapan Kılıç, "Alın terinin yegane timsali olan çiftçilerimizin her daim yanlarında olduğumuzu ve sorunlarına çözüm hususunda büyük gayretler sarf ettiğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kılıç, 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü de kutlayarak, "Eczacılık sadece ilaç temininden ibaret olmayan, bilgi, dikkat ve insan sevgisi gerektiren hayati bir meslektir. Eczacılarımız halk sağlığının birer gönüllü neferi, sağlık sistemimizin vazgeçilmez aktörleridir." şeklinde konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Boğaziçi ve Ankara üniversitesindeki gösterilerde gerçekleştirilen gözaltılara tepki gösterdi.

14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayan Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Bu ülkede çiftçi olmak gerçekten çok zor çünkü bütün yıl çalışıyorsunuz, ekiyorsunuz, biçiyorsunuz ama döndüğünüz zaman hasat zamanı koca bir borç yüküyle karşı karşıya kalıyorsunuz ve artık üreticilerin, çiftçilerin borç yüklerini karşılayacak ellerinde bir mal varlıkları olmadığını da görüyoruz. Çoğu borcunu kapatmak için tarlasını satıyor. Kimisi traktörünü satıyor borcunu kapatmak için kimisi ise bankalardan kredi üzerine kredi çekmek zorunda kalıyor."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin buğdayda, arpada, mısırda, soyada, çeltikte, pamukta, ayçiçeğinde ve mercimekte ithalatçı olduğunu ileri süren Günaydın, "Bütün baklagil ürünlerinde, süt hariç bütün hayvansal ürünlerde bu memleket net ithalatçıdır. Gerçeği halının altına süpürerek, yokmuş gibi davranarak herhangi bir şeyi çözemeyiz. Türkiye son 22 yıl boyunca tarımsal ham madde dış ticaretinde 48 milyar dolar açık vermiştir. Kabaca hesaplarsanız yılda 2 milyar dolar açık veriyormuş gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

"Bu gelişmeleri milletimiz adına memnuniyetle karşılamak lazım"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ziraat Türkiye Kupası finalinin bugün Gaziantep'te oynanacağını anımsatarak, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarına başarılar diledi.

Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Gül, "Bu ülkenin eli nasırlı, gönlü zengin, alın teriyle, emeğiyle toprağı berekete dönüştüren tüm çiftçilerini tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" bağlamında çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Aslında, bu mesele bir siyaset üstü meseledir ve bu mesele milletimizin meselesidir, milletimizin duasıyla ve desteğiyle bu süreç, bu aşama çok önemli bir şekilde başarıyla katedilmiştir. Bu hedefin gerçekleşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve devlet iradesi, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki çağrıları, yine siyasi parti genel başkanları, DEM Parti Grubunun ve merhum Sırrı Süreyya Önder'i de rahmetle anmak isterim. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve diğer siyasi parti temsilcilerinin, genel başkanlarının ve kurumlarımızın, yine MİT'in ve değerli Başkanının bu konudaki hassasiyetle sürdürdüğü bir çalışma sonucunda çok önemli bir aşama katedilmiştir. Milletimizin 40 yılın üzerinde gözyaşlarıyla ülkemize birçok açıdan bedellerin ödetildiği bu süreç yine, silahların bırakılmasıyla çok önemli bir aşama katedilmiştir. Elbette, bu gelişmeleri hükümetimiz yakından takip edecektir ve tüm bu gelişmeleri milletimiz de yakından görecektir, hissedecektir. Tüm bu gelişmeleri milletimiz adına memnuniyetle karşılamak lazım. Bu önemli bir hadiseyi hafife almak, bunu popülist bir anlayışla farklı yerlere çekmek asla ülkemize yapılacak bir iyilik değildir. Bu meseleye ülkemizin bir kazanımı olarak bakmak hepimiz için çok fayda sağlayacaktır. Siyaset üstü bir mesele olan bu meseleyi birtakım polemiklere çevirmemek, birtakım konjonktürel meseleler haline getirmemek ve Türkiye'nin geleceğine dair önemli bir fotoğraf, önemli bir gelişme olarak değerlendirmek lazım."

Öte yandan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyet TBMM Genel Kuruluna gelerek çalışmaları bir süre izledi ve milletvekillerini selamladı.