AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "İç kalesini, iç cephesini güçlendirmiş, tahkim etmiş bir Türkiye, birliğini ve beraberliğini pekiştirmiş bir Türkiye, yalnızca milletimizin değil tüm mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edecektir. Adımız ne olursa olsun soyadımız Türkiye'dir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının Türkiye açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Bu karar sonrası her şeyin güllük gülistanlık olacağını düşünmenin yanlış olacağını ifade eden Kaya, "Bu konuya yaklaşırken 'mutlak doğru' olarak değerlendirip sadece alkışlamak doğru olmadığı gibi 'mutlak yanlış' olarak değerlendirip süreci bir ihanet olarak değerlendirmek de yanlıştır. Elbette konuyla ilgili olan kişilerin, bu milletin ve bu devletin konuya dair talepleri, önerileri, gerekliklere dair bir kısım talepleri olabilir. Bunları bir pazarlık veya şart diye peşinen itibarsızlaştırmak doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Kaya, meselenin "siyah beyaz keskinliğinde değil, ara renkleriyle beraber" değerlendirilmesini istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "İktidar çevreleri neden Terörsüz Türkiye'yi 23 yıl önce değil de şimdi terennüm etmeye başladılar? Neden bugün? Niye bugün Terörsüz Türkiye?" sorusunu sordu.

Türkiye'de terörün çözümü için alınması gereken tedbirlere değinen Çömez, "İktidar eğer '23 yıldır biz bu işi çözemedik, beceremedik, gücümüz, kudretimiz yetmedi, yüzümüze gözümüze bulaştırdık ve çareyi terörist başından gelecek olan bir mektupta bulduk' diyorsa biz buna itiraz ediyoruz. Ama 'Gelin beraber bu ülkede huzuru ve istikrarı sağlayalım' diyorsanız gelin bize müracaat edin. Tecrübemizle, bilgimizle, birikimimizle, vatana ve millete duyduğumuz inanılmaz ve sarsılmaz aşkla ve millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatının bize verdiği sorumlulukla yanı başınızda olalım." açıklamasında bulundu.

"Bu topraklarda ne ayrılığa ne de teröre geçit vardır"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, günümüzde çatışmaların mahalli meseleler olmaktan çıkarak, küresel dengeleri etkileyen bölgesel kırılmalara dönüştüğünü söyledi.

Bölgesel güvenliğin, yeni denklemde milli güvenliğin ayrılmaz ve öncelikli bir parçası haline geldiğini söyleyen Kılıç, terör örgütlerinin yıllardır sadece Türkiye'yi değil yakın coğrafyasını da istikrarsızlaştırdığını, devletlerin egemenliğine, halkların huzuruna kastettiğini anlattı.

PKK ve benzeri yapılardan kaynaklanan tehditlerin, silahların bırakılması ve teslimiyetin sağlanmasıyla sona erebileceğini vurgulayan Kılıç, "Kökü dışarıda, sözü içeride olan ayrımcı ve yıkıcı söylemler artık yerini insan onuruna saygılı, özgürlükleri teminat altına alan, ortak yaşama kültürünü pekiştiren düşünce zeminlerine bırakmalıdır." dedi.

Türklerin, farklılıklarını tehdit değil zenginlik olarak gören, birliğini kardeşlikte bulan büyük bir millet olduğunu aktaran Kılıç, "Türk milleti bu kutlu yürüyüşte hiçbir sarsıntıya boyun eğmeyecek, hiçbir baskıya teslim olmayacaktır. Kardeşliğimizin harcı sağlam, birliğimizin temeli derindir. Bu topraklarda ne ayrılığa ne de teröre geçit vardır. Birlikte başaracağız, birlikte yükseleceğiz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, sürece samimiyet ve ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini, herkesin tarihsel bir sorumluluğu ve rolü bulunduğunu söyledi.

Hiç kimsenin barışı geciktirme, söz söylemeyip kenara çekilme lüksü olmadığını ifade eden Koçyiğit, "Barış içinde bir gelecek istiyorsak bunun yolu özgürlükten, hukukun üstünlüğünden, eşitlikten ve adaletten geçiyor. Kürt sorununun çözümü de Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi de hepimizin ortak amacı ve sorumluluğu olmak durumundadır." diye konuştu.

"Ülkedeki sorunların çözümü adalet ve demokrasiden geçiyor"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ülkedeki tüm sorunların çözümünün hukuk devleti olmaktan, adalet ve demokrasiden geçtiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin günlük hesaplarla, seçim planlarıyla değil hiçbir siyasi görüşün, partinin, toplum kesiminin dışlanmadığı bir kapsayıcılıkla yönetilmesini isteyen Günaydın, "tam bir çözüm için" sorumluluk bilinciyle davranmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Günaydın, iç barışın, otoriter bir sistemle değil demokratik hukuk düzeniyle sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Demokratikleşmenin gereği olan tüm yasal düzenlemelerin beklemeksizin Meclis çatısı altında yapılması ihtiyacının altını çiziyoruz. Demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kadar mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesinin şart olduğunu hatırlatıyoruz. Ülkemizdeki demokrasi ve hukuk devletine ağır zararlar veren uygulamalar son bulmalıdır. Artık seçilmiş belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin yerine kayyum atama uygulamasına ve Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan hukuksuz soruşturmalara son verilmelidir."

"Yepyeni bir ufkun ve dönemin kapıları açıldı"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla "Terörsüz Türkiye" hedefinde önemli bir gelişme kaydedildiğini söyledi.

Büyük ve güçlü bir Türkiye olma yolunda yepyeni bir ufkun ve dönemin kapılarının açıldığını belirten Gül, bölgede kargaşanın ve kaosun hakim olmasını isteyen, kandan ve gözyaşından beslenen emperyalistlerin hayal kırıklığına uğrayacağını dile getirdi.

Tüm renklerin, ay yıldızlı bayrak altında olduğu, birlikte huzurlu yaşadığı Türkiye hedefini sürdüreceklerini kaydeden Gül, "İç kalesini, iç cephesini güçlendirmiş, tahkim etmiş bir Türkiye, birliğini ve beraberliğini pekiştirmiş bir Türkiye, yalnızca milletimizin değil tüm mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edecektir. Adımız ne olursa olsun soyadımız Türkiye'dir. Bizleri birleştiren, bizim ortak paydalarımız, bizleri geleceğe taşıyacak ortak değerlerimizdir ve bu değerlerimizi koruyarak, geliştirerek geleceğe daha güçlü bir şekilde bakacağız." ifadelerini kullandı.