AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliği için dünden daha kararlı, daha heyecanlı ve daha inançlı şekilde omuz omuza vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarını hatırlattı.

Olaylar yaşanmadan tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Özdağ, hükümetin bu konuda önlemleri hayata geçirmediğini savundu. Özdağ, orman yangınları olduktan sonra seferberlik ilan edildiğini söyledi.

Yapılması planlanan yeni vergi düzenlemelerine yönelik de açıklamalarda bulunan Özdağ, "Eğer utanmasalar, 'Niye baktın, konuştun, selam verdin, çocuk doğurdun?' diye vergi alacaklar." dedi.

Türkiye'nin kötü yönetildiğini savunan Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin iflasın eşiğine geldiğini ileri sürdü.

Özdağ, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen depremi anımsatarak, iktidarın deprem gerçeğiyle yüzleşmediğini savundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, son yıllarda uyuşturucu kullanımının korkunç boyutlara ulaştığını belirtti.

Gençleri uyuşturucudan koruyacak tedbirlerin alınmasını isteyen Kavuncu, uyuşturucuya erişimin kolaylaştığını söyledi.

Kavuncu, kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin Genel Kurula gelmesini doğru bulduklarını, teklifin eksiklikleri olduğu belirtti.

Bazı polislerin intihar ettiğini aktaran Kavuncu, bu konunun Meclis'te araştırılmasını desteklediklerini kaydetti.

"Sözde müttefiklerimiz güneyimizde terör örgütlerinin hamisi ve tedarikçisi olmuşlardır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Amasya Genelgesi'nin, Türkiye'nin temelleri arasında yer aldığını ifade etti.

Amasya Genelgesi'ne hakim olan milli ruhun Kurtuluş Savaşı'nı yürüttüğünü vurgulayan Akçay, Amasya Genelgesi'ne hakim olan temel felsefenin geçmiş yüzyıla damga vurduğunu kaydetti.

Dünyada olağanüstü nitelikli taşkınlıkların yaşandığının altını çizen Akçay, "Sözde müttefiklerimiz güneyimizde terör örgütlerinin hamisi ve tedarikçisi olmuşlardır." ifadesini kullandı.

Akçay, Türkiye'nin "Mavi Vatan"da da mücadele yürüttüğünü belirterek, "ABD ve AB destekli bazı ülkeler, Türkiye'yi Akdeniz ve Ege'de karaya hapsetmeye çalışmaktadır. Türkiye, bu haksız ve hukuksuz dayatmalara karşı Mavi Vatan doktrinini geliştirmiştir." ifadesini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarının elektrik direklerinden çıktığını söyledi.

Yangınlara etkili müdahale edilmediğini savunan Koçyiğit, bunun bir sorun oluşturduğunu belirtti. Koçyiğit, "Neden bölgede gece görüşlü helikopter yok? Bölgede etkin şekilde yangınlara niye müdahale edilmiyor?" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin açık bir ayıbıdır"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği saldırıyla ilgili davanın sürdüğünü anımsatarak, "Aradan 9 yıl geçmiş ve biz 9 yıldır hala bu katliamın, bu açık insanlık suçunun nihai karar duruşmasını yapamamışız. Üzerinden 9 yıl geçmiş, biz hala avukat arkadaşlarımıza mikrofon verilmemesinden, yeterli savunma hakkı tanınmamasından söz ediyoruz. Bu, Türkiye'nin açık bir ayıbıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Günaydın, Balıkesir'in Edremit ilçesinde sağlık memuru olarak görev yapan bir kişinin Ticaret Bakanlığına daire başkanı atandığını söyleyerek, iktidarın "kadrolaşmanın tarihini yazdığını" öne sürdü.

"Zalim artık durdurulmalı, mazlum hasret kaldığı huzura kavuşturulmalıdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de utanç yaşandığını vurguladı.

Filistin'de yaşananların küresel insan hakkı ihlali olduğunun altını çizen Yenişehirlioğlu, "Her şey apaçık ortadadır. Zalim artık durdurulmalı, mazlum ise hasret kaldığı huzura kavuşturulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahadır Yenişehirlioğlu, İsrail zulmünün karşısında durmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her platformda dünyanın sorunlarını dile getirdiğini, görmezden gelinen hususları cesaretle vurguladığını aktaran Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin zulüm, işgal ve barbarlıkla mücadelenin önemine dikkati çektiğini ifade etti.

Yenişehirlioğlu, Cumhur İttifakı'nın, devletin bekası için demokrasiyi koruma ruhunun rehberliğinde kurulduğunu dile getirdi.

Surda gedik açmaya çalışanların heveslerinin kendilerini yollarından ayıramayacağını söyleyen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Kimse unutmamalıdır ki Cumhur İttifakı, bugünlere çetin imtihanlardan geçmek, karşılaştığı her engeli güçlenerek aşmak suretiyle gelmiştir. Bu birlik, 'Türkiye Yüzyılı istikametine bakmak' temel mottosuyla kudret ve kabiliyetini tahkim ederek ilerlemeye devam ediyor. Şunu net şekilde ifade ediyoruz ki Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliği için dünden daha kararlı, daha heyecanlı ve daha inançlı şekilde omuz omuza vermeyi sürdüreceğiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında bugün Çekya ile karşılaşacağını hatırlatarak, milli takımı 85 milyonun tek yürek olarak destekleyeceğini sözlerine ekledi.