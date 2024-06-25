Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ( Togg ) 25 Haziran 2018'de kurulduğunu hatırlatarak, " Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine ulaşmıştır." dedi.

Genel Kurulda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başlayıp Mardin'in Mazıdağı ilçesine yayılan afet sonucu 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 78 vatandaşın yaralandığını hatırlattı. Yangının, aynı zamanda birçok mal kaybına da yol açtığını anlatan Kaya, "Maalesef tarımla ilgili bir yangın olmasına ve 15 insanın hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Tarım Bakanının bölgeye gitmemiş olması devlet-millet kaynaşması açısından son derece ciddi bir eksikliktir." dedi.

Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bölgeye giderek taziye ziyaretinde bulunmasının kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakana teşekkür ediyoruz ama burada, bir maden faciası olduğu zaman nasıl Çevre ve Şehircilik Bakanının aynı anda İliç'te olmasını bekliyorsak, bir sel felaketinde ilgili bakanın nasıl orada olmasını bekliyorsak tarım alanıyla ilgili bir olayda Tarım Bakanının orada olup o vatandaşların hem acısını paylaşması hem de bu yaraları saracağına dair güven duygusunu üst perdeden Hükümeti temsilen vermesi lazım. Dolayısıyla bu eksikliğin bir an önce giderilmesi lazım. Bu vatandaşlarımızın devlet-millet kaynaşması açısından asla ve asla yalnız bırakılmadığının hissine dahi kapılmaması lazım."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında hayatlarını kaybeden 15 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüştüğünü anımsatan Kavuncu, görüşmenin sorunları çözmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değişmesi gerektiğini savunan Kavuncu, şöyle devam etti:

"Siz, Maliye Bakanının bu konularda karar veremediğini bildiğiniz halde gidip bunları sorduğunuzda alacağınız cevap ortadayken bunların hiçbirinin düzelmeyeceği de aşikardır. Normalleşme sürecinden bahsediliyor, iktidar ile ana muhalefet görüşüyor; güzel. Ama bakın, ben size nasıl normalleştiğimizi söyleyeyim: 15 vatandaşımızı yangında kaybettik, 8 kadın cinayeti oldu, yine 3 polisimiz aynı gün intihar etti. İnşallah bu görüşmeler ülkede bazı şeylerin düzelmesine yol açar. Ama böyle normalleşeceksek bu görüşmelerin, muhalefet ile iktidarın arasındaki komünikasyonu, olması gereken ilişkiyi normalleştirmeden başka ülkeye sağlayacak hiçbir faydası yoktur."

"Gerekli hukuki tasarruf muhakkak yapılacaktır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi, yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kayıpların telafi edileceğini, mağduriyetlerin giderileceğine yönelik inancını dile getiren Akçay, "Devam eden adli soruşturma neticesinde yangının çıkış nedenleri tespit edilecek, sonrasında gerekli hukuki tasarruf da muhakkak yapılacaktır. Bu sürecin takipkisi olacağımızı da bu vesileyle paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Bunun sıradan bir afet olmadığını ve göz göre göre 15 insanın hayatını kaybettiğini savunan Koçyiğit, "Bu ülkedeki her doğal olay bir felakete dönüşüyor." ifadesini kullandı. Koçyiğit, gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edilmediği için de bu olayın bir felakete dönüştüğünü savundu.

"Yerli yersiz eleştirileri görüyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamuya yönelik tasarruf tedbirlerinin 13 Mayıs'ta açıklandığını anımsatarak, "Kamunun temsil ve ağırlama gideri nisanda 61,2 milyon liraydı, mayısta tasarruf tedbirleri altında 418 milyon liraya çıktı; 7 kat arttı. Artık bu şan, bu şatafat, bu şöhret budalalığı nereye kadar devam edecek?" ifadelerini kullandı.

Günaydın, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı arasındaki bölgede çıkan yangının, gece görüşlü yangın söndürme uçağı olmadığı için 15 vatandaşın diri diri can verdiğini söyledi. Muhalefet partilerinin grup önerilerini bu yangının araştırılması için verdiklerini anlatan Günaydın, AK Parti'nin, bunu desteklememesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Son 5 yılda 450, son 20 yılda bin polis memurunun intihar ettiğini de anımsatan Günaydın, bunun TBMM tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.

Bakan Şimşek'in CHP'li Karatepe ile görüşmesini anımsatan Günaydın, "Buna yönelik yerli yersiz eleştirileri görüyoruz. Eğer bugün AKP'nin asgari ücrete bir ara zam yapmayacağını öğreniyorsak bunu Yalçın Karatepe'nin ısrarlı takibi ve kamuoyuyla paylaşmasıyla öğreniyoruz. Eğer 10 bin liralık taban aylığı artırmayı düşünmediklerini, çoğu insanın 10 bin lira ile sürünmeye devam edeceğini öğreniyorsak bunu Yalçın Karatepe'nin ısrarlı takibi, aydın namusuyla yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz." diye konuştu.

"Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın arttığını üzülerek takip ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangınlardan zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yenişehirlioğlu, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kurban Bayramı boyunca ve devamında Filistin'in acısının yüreklerde hissedildiğini ve mazlumların dualardan eksik edilmediğini ifade eden Yenişehirlioğlu, geçmiş Kurban Bayramı'nın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun bütün dünyaya hakim olmasını Allah'tan niyaz etti.

Yenişehirlioğlu, 20 Haziran'ın Dünya Mülteciler Günü olduğunu belirterek, dünyanın vicdan ve merhamet başkenti olan Türkiye'nin, İslam medeniyetiyle şereflenmiş kadim devlet kültüründen aldığı sorumluluk bilinciyle açlıktan, çatışmalardan, iç savaş ve fakirlikten kaçan kardeşleri için daimi umut kapısı olduğunu ve bu vasfıyla da her platformda insan haklarının en güçlü savunucusu konumuna ulaştığını ifade etti. Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle de sözde medeniyetin beşiği olan Batı'da karşılaştığımız mültecilere yönelik ayrımcılığın, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın arttığını üzülerek takip ediyoruz. Bugün özel bir gün, mülteci kardeşlerimizin acılarını paylaşmak, hüzünlerini hissetmek, içinde bulundukları zor duruma karşı empati geliştirmek ve hayatlarını yeniden inşa etme konusunda cesaret ve dirençlerine destek vermek için bir fırsattır. Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm altında kan ağlayan tüm mazlum coğrafyaları saygıyla selamlıyoruz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün bu noktada hassasiyet ve farkındalığa vesile olmasını temenni ediyorum."

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ( Togg ) 25 Haziran 2018'de kurulduğunu hatırlatan Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yılda Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla savunma sanayisinden otomotive, enerjiden sağlığa her alanda büyük başarılar elde edildiğini anlattı. Yenişehirlioğlu, " Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Ülkemizin 60 yıllık hayalini gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, 5 babayiğidi, mühendislerimizi ve projeye alın teri katan tüm TOGG çalışanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden olan TOGG'umuzun tekerine taş değmesin, yolu açık olsun inşallah." şeklinde konuştu.

AK Parti'li Yenişehirlioğlu, 17 Haziran'ın Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olduğunu anımsatarak, partisinin çölleşme ve kuraklıkla mücadelede çok önemli yollar katettiğini anlattı. Yenişehirlioğlu, son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle orman yangınlarında artış yaşandığına işaret ederek, orman alanlarının korunması ve yangınların önlenmesi için canla başla çalışan personele teşekkür etti, görevlerinde kolaylıklar diledi.