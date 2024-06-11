AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: Kira yardımları kesilmiş değil

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere yapılan kira yardımına ilişkin, "Kira yardımları kesilmiş değil. 7 bin 500 lira olarak, evini teslim alamayanlar için 13'üncü aydan itibaren aynı şekilde kira yardımları devam edecek." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Sinop Boyabat'ta doktorları taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Siyasette bir normalleşme olduğunu ama normalleşmenin beklendiği alanların başında; hukuk, eğitim ve kamu işleyişinin geldiğini söyleyen Şahin, öğretmen atamalarındaki mülakat uygulamasını eleştirdi.

2024 hububat alım fiyatlarına tepki gösteren Şahin, "Çiftçilerimize yapılan haksızlıktır. Bu konunun yeniden değerlendirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emeklilerin mevcut maaşlarıyla kurban kesemeyeceğini aktaran Şahin, bayram ikramiyesinin bir hisse bedeli olarak ödenmesi gerektiğini belirtti.

"Geri kabul anlaşmasını iptal edelim"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sığınmacı sorununun çözümü için Geri Kabul Anlaşması'nın iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, bu taleplerinin pek çok kez reddedildiğini belirtti. Çömez, "Bugün gelinen noktada mülteci istilasının ülkede nelere mal olacağına dair kaygılar, iktidar tarafından da paylaşılmaya başlandı. O halde bir uzlaşma komisyonu kuralım ve bu konunun üzerine ivedilikle hep birlikte gidelim ve bu Geri Kabul Anlaşması'nın Parlamento tarafından onaylanmasını iptal edelim. Gelin, el birliğiyle bu anlaşmayı iptal edelim ve mülteci istilasıyla ilgili, somut, gerçekçi ilk adımı hep birlikte atalım." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 2017'de Batman'da PKK tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Kılıç, Sinop'taki kazada hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Kılıç, Cumhur İttifakının Filistin'in haklı davasını her platformda anlatmaya devam edeceğini söyledi.

Cengiz Aytmatov'u vefatının yıl dönümünde anan Kılıç, "Eserlerinde içinde yaşadığı toplumun kahramanlıklarının yanında sorunlarını ve çelişkilerini de anlatmış, meselelerin üstesinden gelmenin yolunu herkese örnek olacak şekilde, geçmişe bağlılık, kendinden ve aziz millet varlığından haberdar olarak göstermiştir. Dün ve bugünü birleştiren yaklaşımıyla Türk dünyasının iftihar burçlarından birisi haline gelen Aytmatov'un hayatı boyunca kazandırdığı eserleri, bundan sonra Türk milletinin yolunu aydınlatacak, en güçlü manevi kaynaklarından biri olacaktır." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Mehmet Sıddık Akış'ın, Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Temelli, Türkiye'nin farklı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı sorunları anlattı.

Yeni müfredata ilişkin eleştirilerini anlatan Temelli, "Cinsiyet eşitsizliğini artıracak müfredata yönelik bugün bir boykot ve eylem söz konusu. Bu konuda dayanışmaya devam ediyoruz. Eğitim emekçilerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz." diye konuştu.

Temelli, hububat alım fiyatının 15 lira olması gerekirken 10 lira açıklanmasının çiftçileri mağdur ettiğini aktardı.

"Çiftçimizin sesine ses katacağız"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hububat alım fiyatlarının buğday ve arpanın masrafını karşılamadığını savunarak, buğday alım fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 12 artışa gidildiğini söyledi. Arpa alım fiyatlarında durumun daha kötü olduğunu söyleyen Emir, sadece yüzde 3'lük bir artış olduğunu aktardı.

Emir, CHP olarak cuma günü saat 15.00'te Tekirdağ Meydanı'nda hububat alım fiyatlarını protesto etmek için eylem yapacaklarını belirterek, "Çiftçimizin sesine ses katacağız ve iktidar sahiplerini bir kez daha uyaracağız. Bu fiyatlarla Türkiye'yi kıtlığa sürüklersiniz, çiftçiyi tarlasından edersiniz ve Türkiye'yi bugüne kadar yaptığınız gibi ithalat bağımlısı yapmaya devam edersiniz." diye konuştu.

Emir, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 16 ay geçtiğini anımsatarak, "Depremzede vatandaşlarımız ancak yüzde 12 oranında konutlarına kavuşabildiler. Kalanlar hala barakadalar, konteynırdalar ve kiradalar. Mart ayından beri kira yardımı yapılıyor. 'Kira yardımını yapacağız' dediler. Geçen ay bakanın açıklaması var, 'konutlarını verene kadar kira yardımı devam edecek' dedi. Ama anlıyoruz ki kira yardımı haziran ayında son kez verilecek. Bu kabul edilemez. Bu kişiler hala depremzede, hala konutlarına ulaşamadılar, hala kiradalar. O halde bunlara ödenen 5 bin liralar niye kesiliyor? Bunun akılla vicdanla açıklanabilecek hiçbir yanı yoktur." ifadelerini kullandı.

"Temennimiz İsrail'in karara uyması"

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve minnetle andığını söyleyerek, "Seçilmiş olmak asla hukuk önünde size bir ayrıcalık tanımaz ve suç işleme özgürlüğü de getirmez. Terörle olan mücadelemize her şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hakkari Belediye Başkanının görevden alınmasında hukukun tesis edildiğini ve suç işlemiş, yargılanmış birinin seçilmiş olmakla kanun önünde bir üstünlüğünün olmayacağını vurgulayan Usta, "Şu anda Hakkari Valisi olan Sayın Ali Çelik'i de tanırım. Vatandaşın içine çıkan, gece gündüz çalışan, dur durak bilmeyen, çalışkan bir validir. Eminim Hakkari için de elinden geleni yapacak, en iyi şekilde çalışacak ve Hakkarilerin sorunlarını çözmek için gayret içerisinde olacaktır." dedi.

Usta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de ateşkes öngören teklifi kabul etmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek, "Temennimiz İsrail'in de bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uyması için tüm dünyanın gerekeni yapması ve İsrail'i durdurması için artık sesini yükseltmesini ve bu katliamın bitmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Usta, Türkiye olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararının uygulanması için de takipçi olacaklarının altını çizdi.

"Kira yardımları kesilmiş değil"

Ak Parti'li Usta, Avrupa Parlamentosundaki seçimlere de değinerek, seçimlerin ardından Avrupa'nın karıştığını söyledi.

Usta, "Popülist söylemler ve aşırı sağcı partilerin oylarının yükseldiğini görerek hepimiz endişeyle bu durumu takip ediyoruz. Gidişat böyle sürerse yabancı düşmanı, belki de ırkçı bir Avrupa'ya doğru hızla yol alınacaktır. Dünyanın bu ırkçı ve faşist söylemlerden dönüşüne bir vesile olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hububat alım fiyatlarında verilen desteklerin bilgilendirmesinin yapılmadığını aktaran Usta, şu ifadeleri kullandı:

"2021-2022 yılında ton başına bin lirayken bu sene 2024 yılında ise 1750 liraya çıkarıldı. Ayrıca kaliteli buğday için ayrı bir fiyatlandırma yapılarak 500 lira ilave bir fiyat daha verilmektedir. Temennimiz tabii ki çiftçilerimizin maliyetlerini daha da düşürerek daha da iyi seviyede gelirlerini arttırmak ama günümüzün şartlarında ve verdiğimiz desteklerle taban fiyatının açıklandığı gibi değil; 11 bin 500, 12 bin 500 ve 13 bin liraya kadar kaliteli buğdayla birlikte yükseldiğini söylemek istiyorum. Şu anda dünyadaki buğday fiyatları ton başına baktığınızda navlunla beraber dünyada 270 dolar olarak belirlenmiş. Türkiye'deki verdiğimiz desteklerle birlikte ton başına 359 dolara denk gelmektedir. İhracat yasağı kaldırılmış, üreticimiz için ithalat yasağı da getirilmiştir."

Usta, depremzedelere verilen kira yardımının kesilmediğini belirterek, "Kira yardımları kesilmiş değil. 12 boyunca 7 bin 500 lira olarak, 5 bin liradan başladı şu anda 7 bin 500 liraya çıkarıldı. 12 ay denmişti ancak 12 ay olmasına rağmen evini teslim alamayanlar için 13'üncü aydan itibaren aynı şekilde kira yardımları devam edecektir." diye konuştu.