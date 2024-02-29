Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya: Emeklilerin sesi duyulmuyor

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Yeri sıcak, koltukları rahat olan makam sahipleri emeklilerin sesini ve feryatlarını duymazlıktan gelmeye devam ediyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Türkiye'de 17 milyon emeklinin ağır şartlar altında geçimlerini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Emeklilerin feryat ettiğini savunan Kaya, "Yeri sıcak, koltukları rahat olan makam sahipleri emeklilerin sesini ve feryatlarını duymazlıktan gelmeye devam ediyor." diye konuştu.

Emeklilere seslenen Kaya, "Size 'zam mam yok' diyenlere karşı 'zam yoksa oy da yok' derseniz emin olun tıpış tıpış size bu zamları verirler. Yoksa 'emeklilerimiz sıkıntı çekiyormuş, emeklilerimiz sıkıntı altında' diyerek hiç kimse sizin şartlarınızı düzeltmez. Çünkü kendi koltukları sallanmadığı müddetçe sizin sancılarınıza bihaber kalmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, kamuda yardımcı hizmet sınıfındaki personelin, genel idare hizmetleri sınıfına geçiş yönünde talepleri olduğunu dile getirdi.

Doktora öğretim üyelerinin de ciddi sıkıntısı bulunduğuna işaret eden Usta, "Doçente, profesöre iş güvencesi var, asistana iş güvencesi var fakat doktora öğretim üyelerine bir iş güvencesi yok. Yaklaşık 40 bin civarında bu şekilde insanımız var. Az önce bahsettiğim, yardımcı hizmetler sınıfında da 150 bin kişi vardı. Yani bu sıkıntıların giderilmesi lazım, doktora öğretim üyelerinin de bu mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erzincan İliç'teki toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan işçilere hala ulaşılamadığını anımsatan Usta, şöyle konuştu:

"Maden bizim, zehir ortamında çalışan ve hayatını kaybeden işçi bizim, fakat parayı kazanan, saraydan ihale alan şirketler. Toprak altında kalan işçi yakınının ifade ettiği gibi bizlere kalan şey ölüm, onlara kalan ise altın oldu. Bu adaletsizliğin, bu yanlışın, bu çarpıklığın, bu usulsüzlüğün mutlak suretle giderilmesi lazım."

MHP'li Akçay, Vergi Haftası ve Muhasebeciler Günü'nü kutladı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, her yıl şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının tüm çalışanlarına teşekkür etti, başarılar diledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra uzmanları ile merkez uzmanları arasında özlük ve maaş farklılıkları bulunduğunu ve bu durumun giderilmesi gerektiğini ifade eden Akçay, denetim ve incelemeye yetkili defterdarlık uzmanlarının, muhasebe denetmenliği unvanına geçişlerinin sağlanmasını istedi.

Akçay, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar için görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı açılması, taşra teşkilatındaki personel eksikliğinin giderilmesi, merkez ve taşra teşkilatına fazla mesai ücreti verilmesi gerektiğini söyledi.

Erkan Akçay, 1 Mart'ın "Muhasebeciler Günü" ve o haftanın da "Muhasebe Haftası" olarak kutlandığını anımsatarak, muhasebeciler ve mali müşavirlerin günü ve haftasını kutladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın bugün duruşması olduğunu belirterek, kazada ölenlerin yakınlarının 6 yıldır adalet mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Sanık avukatlarının duruşmalarda mağdurlara ve mağdur yakınlarına yönelik kullandığı dilin çok çirkin olduğunu aktaran Koçyiğit, "Ne demişti sanık avukatlarından biri 25 kişi için, 25 yaşamını yitiren kişi için, '25 kişi telef oldu' demişti. Kim, ne telef olur? Mal telef olur ama insanlara 'telef oldu' diyecek kadar insanlıktan çıkmış bir yapıyla, bir akılla karşı karşıyayız." dedi.

Koçyiğit, adalet beklentisini tekrar etmek istediğini dile getirerek, Çorlu'da yaşamanı yitirenlerin ailelerinin ve yaralananların yanında olduklarını anlattı.

"Sokağı bu kadar dertli, bu kadar öfkeli görmedim"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, milletvekillerinin sokağın, yurttaşın sesini Meclis'e taşıması ve Meclisin de sorunlara çözüm bulması gerektiğine dikkati çekerek, 10 günde dolaştığı 6 ilde ağırlıkla emeklilerin yanına gelip sıkıntılarını anlattıklarını söyledi.

Siyasi yaşamı boyunca sokağı bu kadar dertli ve bu kadar öfkeli görmediğini ileri süren Günaydın, "Torununa harçlık verememe bir tarafa, bir ekmek arası dönerin hayaliyle yaşayan, bunu yiyebilse kendini zengin sayabilecek, mutlu sayabilecek milyonlarca emekli var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere insan onuruna yakışır bir yaşam refahı sağlayamadığını itiraf ettiğini belirten Günaydın, emekliyle çalışanın karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını iddia etti.

Emekliye para olmadığının söylendiğini ancak yandaşa rant aktarıldığını savunan Günaydın, "Memleketin emeklisi, çalışanı, genci, kadını 31 Mart'ı bekliyor, bu zulmü kendisine yapandan hesabını sormayı bekliyor." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de bugünün 29 Şubat ve "artık yıl" olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"(Artık) dediğimiz şey o kadar kıymetli bir şey ki zamanın artığından koskoca bir gün ortaya çıkıyor. O yüzden yaptığımız işlerde özellikle zamanı kullanırken bu zamanın da bir kıymeti olduğunu ifade etmek istiyorum, buna Mecliste yaptığımız çalışmalar da dahil. Bu özel gün de doğanların da doğum günlerini bu arada kutluyorum. Dünyaya da kutlu olsun 366. gün."

Antalya Diplomasi Forumu'nun 1-3 Mart tarihlerinde üçüncüsünün gerçekleştirileceğini bildiren Zengin, 100'ü aşkın ülkeden misafirlerin geleceğini programın Türkiye ve dünyaya fayda getirmesini diledi.

Özlem Zengin, bugün de zamanın, dakikanın, saniyenin kıymetinin bilineceği bir çalışma yapmayı ümit ettiğini söyledi.