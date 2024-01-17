AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: Emekli maaşlarındaki artışlar devam edecek

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "2024'te özellikle 11 ilimizde yaşadığımız depremin bütçemize getirdiği yükün de hafifletilmesiyle temmuzda SSK ve Bağkur emeklilerimizin beklentilerini çok daha iyi bir oranda karşılayacağımızdan kimsenin endişesi olmasın." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ve işçi emeklilerine ek yüzde 5 zam yapılması konusundaki açıklamalarına işaret ederek milletvekillerine, "Siz emeklileri 10 bin lira emekli maaşına mahkum etmek istemiyorsanız, buyurun, o kanun teklifi buraya geldiği zaman hep beraber önerge verip emeklilerin durumunu düzeltelim." çağrısında bulundu.

"5 puanla da bu işler düzelecek gibi değil"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, ABD'deki Epstein davasına işaret ederek, "17 Ağustos 1999 depremi sonunda Türkiye'den de bazı çocuklarımızın kaçırılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldükleri ve bu çetenin eline düşürüldükleri soruşturma dosyasına yansımıştır. Ortaya çıkan bu şartlardan sonra endişemiz şudur ki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası kaybolan çocuklarımız var mıdır, varsa bu çocuklarımızın sayısı kaçtır ve en önemlisi çocuklarımız nerededir?" diye sordu.

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılan ek yüzde 5'lik zamma ilişkin değerlendirmede bulunan Usta, "5 puan böyle lütuf filan değil, 5 puanla da bu işler düzelecek gibi değil. Bir defa, yapılması gereken şey şu; yanlış enflasyon rakamlarının mutlak surette geriye doğru düzeltilmesi lazım. Bunlar düzeltilmediği sürece bu mağduriyetler giderilemez." ifadelerini kullandı.

"Terörizm uluslararası karanlık projelerin taşeronluğunu yapmaktadır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, terörizm ve terör örgütlerinin yalnızca kanlı eylemlerden ibaret bir suç ve cinayet şebekeleri olmadığını vurgulayarak, "Terörizm uluslararası karanlık projelerin taşeronluğunu yapmaktadır, PKK terör örgütü de emperyalistlerin taşeronluğunu yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Terörü bitirmek için sadece teröristlerle mücadele etmenin yeterli olmadığını, terörizmle mücadelenin topyekun mücadele olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Akçay, "Teröre ve teröriste yataklık eden, hamilik yapan, destekleyen, arka çıkan, göz yuman, açık ya da gizli iş birliği içinde olan, her türlü kaynak sağlayan bütün kişi, kurum, kuruluş, kesim, topluluk, cemaat ve benzeri unsurlarla topyekun ve koordineli bir şekilde mücadele edilmelidir." diye konuştu.

Akçay, "Terör kartını Türkiye'ye karşı bir tehdit aracı olarak kullanan ve varlığımızı hedef alanlara karşı milli güç unsurlarımız etkili ve caydırıcı olarak değerlendirilmelidir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bölücü terör örgütüne yönelik 28 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığına yönelik açıklamasını hatırlatarak, "Barış Meclisi üyesi annelerimiz, Kadın Zamanı Derneğinin Başkanı, DEM Parti Kadın Meclisi üyeleri, yine, Mezopotamya Kültür Derneğine üye olan sanatçılar, sivil toplum örgütlerinde çalışan birçok kadın gözaltına alındı ve hedef gösterildi." ifadelerini kullandı.

"CHP grubu 'evet' oyu verdi"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleriyle emekliye umut olduğunu belirterek, "Biz beklemiyorduk ama emekli umutla verilecek zammı bekliyordu ve 'Koşulları zorladık, yüzde 5 daha zam yapıyoruz' dedi. 85 milyonun parasını 85 milyona sadaka verir gibi veriyorlar. Neyin koşullarını zorluyorsunuz? Kimin parasını kime, hangi şartlarla veriyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 12 şehit verildiğinde de Meclisi bilgilendirmesini istediklerini ama bu taleplerinin kabul edilmediğini anlatan Başarır, "Kendi bildirimizi yayımladık. 9 evladımız şehit oldu, nasıl olduysa iki bakan geldi, bilgilendirmede bulundu. Peki, o gün niye bulunmadı? ve Meclis Başkanımız tek kendi imzasıyla, Başkanlık tezkeresiyle getirdi 'Terörü kınayalım, lanetleyelim, oylayalım.' dedi, Bakanlar da bilgi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 'evet' oyu verdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Siyasi etik ve ahlak açısından da hiç doğru olmadı"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulunda "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresinin Mecliste grubu bulunan ve bulunmayan pek çok milletvekilinin "evet" demesiyle kabul edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medyadan paylaştığı CHP TBMM Grubu'nun terörle mücadele bildirisini hatırlattı.

Bunun TBMM'nin ortak bir iradesi olduğunu vurgulayan Usta, "Bu tezkere, CHP milletvekillerinin de ellerini kaldırarak 'evet' dediği, ortak tutumumuzu sergilediğimiz bir duruştu ancak ne hikmetse bu oylamadan sonra böyle bir tweet atma ihtiyacı hissedildi." dedi.

Usta, bunun siyasi etik ve ahlak açısından da hiç doğru olmadığını söyledi.

Emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili Usta, "Hiçbir emeklimiz endişe etmesin, gereken her türlü düzenlemeyi yapma gücüne sahibiz. 2024'te özellikle 11 ilimizde yaşadığımız depremin bütçemize getirdiği yükün de hafifletilmesiyle temmuzda SSK ve Bağkur emeklilerimizin bu konudaki beklentilerini çok daha iyi bir oranda karşılayacağımızdan kimsenin endişesi olmasın." dedi.

"Hiçbir çocuğumuz üçüncü şahıslara teslim edilmemiştir"

Depremde kaybolan çocuklarla ilgili İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma olduğunu anlatan Usta, "DNA örnekleri alınarak, gerekirse fethi kabir kararları alınarak kayıp ailelerimizin çocuklarını bulması noktasındaki çalışmalar devam etmektedir. Şundan eminiz ki hiçbir çocuğumuz üçüncü şahıslara teslim edilmemiştir." diye konuştu.

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma

Usta, yaşanan tartışmalar üzerine Meclisin iradesiyle çok önemli bir metne imza attıklarını hatırlatarak, "Bu, Millet Meclisinin iradesini gösteren, burada bir milletvekili olarak 'Evet, ben de bu terör örgütünü ve terörü lanetliyorum' demekten imtina etmediğinizi gösteren bir metindi. Buna imza atmamak için bu tip siyasi polemiklere girmeye hiç gerek yok. Eğer Meclisin kağıdında yazılan, altında imzalarımız bulunan kağıda 'bir A4 parçası' diyorsanız, şurada arkamızda bulunan bayraklara da iki gün sonra 'bez parçası' dersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Sen haddini bileceksin. Benzetmeyle bile Türk bayrağına 'bez parçası' diyemezsin." ifadelerini kullandı. Tartışmaların uzaması üzerine TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verdi.

Aranın ardından TBMM Genel Kurulunda, TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin 17 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere bir ay uzatılmasına ilişkin tezkere okutuldu.