AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Uluslararası kurumlar savaşı, işgali önleyememektedir. Bu düzen böyle gitmez; küresel adaletsiz düzen yıkılacak ve yerine daha adil bir dünya kurulacak. Türkiye bunun öncüsü olacak. Gazze, Filistin yalnız değil." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Genel Kuruldaki oturma alanı ve çalışma odalarıyla ilgili sorunlarını paylaştıktan sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuyla ilgili bir bilgi notunu TBMM'de okunmak üzere Meclis Başkanlığına gönderdiğini söyledi. Kaya, bu bilgi notunun hakikate aykırı beyanlar içerdiğini ileri sürdü.

Saadet Partisi'nin çözülünceye kadar bu konuyu gündemde tutacağını dile getiren Kaya, "Eğer bu konunun hakkaniyete uygun bir şekilde çözülüp Meclisin çalışma barışını temin etmek istiyorsa görev de sorumluluk da Meclis Başkanımızındır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, açlık sınırının yıl sonunda 14 bin 475 lira olacağını belirterek, hem işvereni hem de işçiyi koruyacak şekilde uygun olan asgari ücret rakamının ocak ayı için 17 bin lira, temmuz ayı için de 20 bin 500 TL olması gerektiğini ifade etti.

Yabancılara taşınmaz mal satışına ilişkin Usta, KKTC'de inşa edilen yerlerin birçok alanının da İsrail firmaları tarafından finanse edildiğini, KKTC topraklarının, İsrail'in inandığı vadedilmiş topraklar içerisinde yer aldığına dikkati çekti. Usta,1948'de Filistinlilerden toprak satın alarak İsraillilerin buraları işgal etmeye başladığı gerçeğini Türkiye'nin unutmaması gerektiğini ifade etti.

Soma Maden Kazalarının Araştırılması Komisyonu Raporu çerçevesinde neler yapıldı?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla madenciliğin mesleki önemine vurgu yaparak, 13 Mayıs 2014 yılında Manisa Soma'daki maden faciası sonrası TBMM'de kurulan Soma Maden Kazalarının Araştırılması Komisyonu Raporu'nun tuttuğu ışık, öneri ve tavsiyeler çerçevesinde neler yapıldığını başlıklar halinde anlattı.

Darkale ocağında çalışmaktayken işten çıkarılan ve tazminatlarını alamayan yaklaşık 840 madencinin kıdem ve ihbar tazminatlarının 18 Kasım 2021'de Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından sorumlulara rücu edilmek üzere ödendiğini hatırlatan Akçay, tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirlerinin vergi dışı bırakıldığını söyledi. Akçay, yer altı işlerindeki iş kazalarında hayatını kaybeden madencilerin ailelerinden birisine de kamuda istihdam hakkı verildiğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Ağız içi arama" konusunda pek çok ailenin kendilerine başvurduğunu anlatarak, "Adalet Bakanlığına da sesleniyorum: Bu ağız içi arama meselesi, bir işkenceye dönüşmüş vaziyette ve bu ağız içi arama olduğu için cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler revire çıkmıyorlar ve gerçekten bundan dolayı da sağlıklarından oluyorlar günbegün. Bu meseleyi bir an evvel çözmek gerekiyor, bu bir genelge meselesidir." ifadelerini kullandı.

"Tayfun Kahraman aleyhinde cebir ve şiddetle bağlantılı tek bir delil yoktur"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'de çok ağır bir yargı krizi yaşandığını ileri sürerek, arkadaşı Tayfun Kahraman'ın Gezi Davası nedeniyle 18 yıl hüküm giydiğini belirtti.

Kahraman hakkında 2014'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iki kez "soruşturmaya gerek yok" kararı verdiğini aktaran Günaydın, "İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi de 18 Şubat 2020'de atılı suçlardan beraatine karar vermişti. Hakkında 2 kez 'soruşturmaya yer yoktur' kararı verilen, 1 kere beraat kararı verilen arkadaşımız bunlardan 3 yıl sonra 18 yıla mahkum edildi." diye konuştu.

Tayfun Kahraman'ın TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanlığı görevini yaptığını hatırlatan Günaydın, "Dava dosyasında suç olarak belirtilen faaliyetlerin tamamı Tayfun Kahraman'ın anayasal kamu görevi kapsamındaki çalışmalarından ibarettir. Aleyhinde cebir ve şiddetle bağlantılı tek bir delil, tanık beyanı yoktur." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, "Kimse Türkiye'de bize 'Yargı bağımsızdır, bu işler yargının kararıdır' şeklinde öyküler anlatmasın. Siyasi davaların nasıl şekillendiğini bilecek kadar yaşadık ve tanıklık ettik. Umuyor ve diliyorum ki Tayfun'un nezdinde tüm mağdurlar bir an evvel özgürlüğüne kavuşur." ifadelerini kullandı.

"Mazlumların sesi, zalimlerin sesini mutlaka bastıracaktır"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, geçen asrın başlarından itibaren "yeni dünya düzeni" adı altında bütün insanlığa barışı ve demokrasiyi vadeden yeni sistemin dünyaya bir şey veremediğini kaydetti.

Bunun milyonlarca insanın dünya savaşlarında ve diğer savaşlarda işgallerle hayatının son bulduğu ve insan hakkının olmadığı bir dünya düzeni olduğunu ifade eden Gül, "Bu dünya düzeni elbette adil değil; daha adil bir dünya, yaşanabilir bir dünya bütün insanlığın ortak dileğidir, bu da kurulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, "BM'nin Genel Sekreteri bugün eğer Mısır'da Refah Sınır Kapısı'na dahi giremiyorsa burada insanlık adına çok önemli bir sorun bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bütün platformlarda İsrail'in bu vahşetinin durması için mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Gül, dünyanın her coğrafyasında Filistin'deki soykırıma karşı çok güçlü bir duruş sergilendiğini söyledi.

"Mazlumların sesi, zalimlerin sesini mutlaka bastıracaktır." diyen Gül, "Filistin'de akan kanın durması için İsrail'in bir an önce saldırıları durdurması ve ateşkesin kalıcı bir şekilde düzenli ve sürekli olması gerekmektedir. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusundaki bütün engeller ortadan kaldırılmalı ve 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan özgür, bağımsız bir Filistin'in ivedi bir şekilde kurulması bütün insanlığın üzerinde bir görevdir." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne işaret eden Gül, "Uluslararası kurumlar savaşı, işgali önleyememektedir. Bu düzen böyle gitmez; küresel adaletsiz düzen yıkılacak ve yerine daha adil bir dünya kurulacak. Türkiye, ve mazlumlar bunun öncüsü olacak. Gazze, Filistin yalnız değil. Zalimler nasıl bir devrilişle devrileceklerini yakında göreceklerdir, mazlumlar kazanacaktır." diye konuştu.