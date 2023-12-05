AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Filistin'de sistematik bir soykırımın ve işgalin söz konusu olduğunu söyledi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Filistin'de sistematik bir soykırımın ve işgalin söz konusu olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM'de 6 Temmuz 2023'te Saadet Partisi Grubunun kurulduğunu hatırlattı.

Parti gruplarının kurulmasından bugüne kadar TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Genel Kuruldaki oturma alanı ve çalışma odalarıyla ilgili sorunlarını aktardıklarını, ancak halen bu konuda çözüm bulunamadığını söyledi.

Kaya, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle Genel Kurul'daki oturma düzenine kısmi çözüm bulunduğunu anlattı.

"Türk milleti çaresizliğe, umutsuzluğa ve kaderine tek edilmeyecek kadar kıymetlidir"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremleri hatırlatarak, depremin endişe oluşturduğunu söyledi.

Yetkililerin İstanbul'da deprem hazırlığı ve tedbiri için bir adım atmadığını savunan Usta, "Hala İstanbul'da gözle görülür tedbirler faaliyete geçirilememiştir. Yüz binlerce vatandaşımızın canını tehdit eden olası depreme karşı bir an önce tedbir almak için neyi bekliyorsunuz? Türkiye, yıkıma ve enkaza, Türk milleti ise çaresizliğe, umutsuzluğa ve kaderine tek edilmeyecek kadar kıymetlidir." diye konuştu.

Birçok Avrupa ülkesinden daha önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini ifade eden Usta, kadınların karşı karşıya kaldığı tehditlerin ve kadın haklarına yönelik saldırıların arttığını belirtti.

Erhan Usta, kadına yönelik şiddetin yükseldiğini, istihdamda kadın sayısının düştüğünü söyledi.

"Kamudaki engelli istihdam kotası artırılmalıdır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de bugüne kadar engellilere yönelik çok sayıda düzenleme ve uygulamanın hayata geçirildiğini aktardı.

Engellilerin bazı taleplerinin bulunduğuna işaret eden Akçay, engellilerin başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirecek hukuki ve fiziki şartların oluşturulması gerektiğini belirtti.

MHP olarak engellilerle ilgili atılacak her adımı ve kanuni düzenlemeyi desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Akçay, şöyle devam etti:

"Engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran araç gereç ve protez temininde bazı ürünler destek kapsamına alınmalı, destek nispetleri artırılmalıdır. Engelliler, spor ve sanat gibi yeteneklerini gösterebilecekleri alanlara yönlendirilmeli ve desteklenmelidir. Engelli ve engelli yakını aylığı yükseltilmeli, engelli aylığı ödemesinde aile geliri yerine engellilerin kendi gelirleri esas alınmalıdır. Kamudaki engelli istihdam kotası artırılmalıdır."

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır'da görevlendirme yapılan belediyeye ait bir kültür merkezindeki tabelada İngilizce, Türkçe, Arapça ifadeler yer aldığını, ancak Kürtçenin bulunmadığını savundu.

Oluç, bu tutumu kabul etmediklerini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu gösterdiğini belirtti.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine başlanacağını hatırlatan Günaydın, torba kanun düzenlemesinin yanlış olduğunu dile getirdi.

CHP'li Günaydın, "AKP-MHP grubunu, artık yasama kalitesi üzerinde dikkatli olmaya ve Türkiye'yi, TBMM'yi torba kanun ucubesinden kurtarmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin düzenlemenin yasalaştığını ancak çalışan emeklilerin bu düzenlemenin dışında tutulduğunu kaydeden Günaydın, kanunun görüşmelerinde bu haksızlığı dile getirmelerine rağmen iktidarın adım atmadığını, ekonomiye ilişkin kanun teklifine ise buna yönelik düzenlemenin eklendiğini anlattı.

CHP'li Günaydın, şöyle konuştu:

"5 bin lira ikramiyeyle emeklilerin sorunu çözülüyor mu? Hala bu memlekette 16 milyon emeklinin yarısı ayda 7 bin 500 lira ve altındaki maaşlarla geçinmeye çalışıyor. Ama siz bu torba kanunla bir düzenleme getiriyorsunuz, BDDK'yi İstanbul'a taşıyorsunuz, bu nedenle ortalama 40 bin lira alan BDDK uzmanı İstanbul'da geçinemeyeceği için ayda 45 bin lira ilave tazminat ödüyorsunuz. Bir çalışan 85 bin liraya geçinemiyor siz de bunu saptıyorsunuz. 85 bin liraya BDDK uzmanı geçinemiyorken, İstanbul'da yaşayan ve 7 bin 500 lira alan emekli nasıl geçiniyor? Bunu düşünüyor musunuz?"

"Kadın hakları alanında önemli gelişmeler ortaya konmuştur"

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 89 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildiğini hatırlattı.

Toplumsal hayatın ana unsurunun kadın olduğuna işaret eden Gül, iktidarları döneminde kadın hakları alanında önemli adımlar atıldığını belirtti.

Abdulhamit Gül, " Ak Parti'nin iktidarıyla beraber kadın hakları alanında önemli gelişmeler ortaya konmuştur." dedi.

TBMM'de 122 kadın milletvekilinin yer aldığını aktaran Gül, kadın belediye başkanlarının, generallerin, bakanların bulunduğuna dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü anımsatan Gül, şunları kaydetti:

"Filistin'de bir savaş yok. Filistin'de sistematik bir soykırım, sistematik bir işgal söz konusu. Maalesef 'yeni dünya düzeni' diye ortaya konan yeni kurumlar, uluslararası mekanizmalar bu işgale, soykırıma engel olamıyor. Rahmetli Erbakan hocamızın da söylediği gibi 'İsrail ancak güçten anlar' ama maalesef sadece kınama, temennilerden öte geçmeyen uluslararası mekanizmalar dünyaya barışı getirmekten çok uzaktır."

Abdulhamit Gül, Türkiye'nin, Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.