AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin her verdiği sözün arkasında olduğunu söyledi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ak Parti'nin her verdiği sözün arkasında olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Engelliler Bakanlığı kurulmasını ve atanamayan öğretmenler için kadro ayrılması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların hayat pahalılığı karşısında ezildiğini, enflasyon rakamlarının açıklananın üstünde olduğunu savunan Şahin, çalışanların, memurların ev alma imkanının kalmadığını, kira artışlarının önlenmesi için ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini söyledi.

Emekli maaşlarının iyileştirilmesini isteyen Şahin, "EYT mağduriyeti çözülmemiştir, yarım kalmıştır. Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlarımızın bir bölümünün maaşları hala yatırılmamıştır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, cumhurbaşkanına geniş ve denetimsiz yetkiler tanıdığını iddia etti.

Bu sistemle egemenliğin bir kişinin iradesi ve idaresine terk edildiğini savunan Dervişoğlu, "Devletin tüm denge ve denetleme mekanizmaları yerle yeksan edildi." dedi. Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bugün tartışılacak bir konu varsa, bu 50+1 değil bütün siyasal mekanizmayı +1'e mahkum eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bizatihi kendisidir. Türkiye'de siyaset kurumu bu düzende ittifakların esiri olmuştur. Bu öyle bir düzen ki partiler istedikleri için değil mecbur kaldıkları için ittifak yapıyor, seçmen de arzu ettiği için değil mecbur kaldığı için oy veriyor. Ortada duran bir gerçek var, bu ittifak sistemi milletimizi iki yumruk arasına mahkum etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yalnızca siyasal sistemi işlevsizleştirmedi ya da yalnızca hukuku siyasi kuvvetin aparatı haline getirmedi, 2018 yılından itibaren Türk ekonomisini de tarumar etti."

"PKK'yla arasına mesafe koymasını temenni ediyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, ekonominin üçüncü çeyrek büyüme oranının yüzde 5,9 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Bu büyüme oranıyla Türkiye'nin, G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu kaydeden Bülbül, 13 çeyrektir kesintisiz büyüme gösteren ekonomide büyüme göstergesinin yanı sıra son gelen dış ticaret verilerine göre ihracatın, 2023 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttığını vurguladı.

Levent Bülbül, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomik büyüme modelinin uygulanmasıyla Türk ekonomisine olumlu yansıyacak gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını, ekonomik refahın giderek artacağına inandıklarını dile getirdi.

PKK'nın Avrupa'daki propaganda faaliyetlerini Asya'ya taşıdığına işaret eden Bülbül, şöyle konuştu:

"Bir süredir Japonya'da propaganda faaliyeti gösteren terör örgütü PKK'nın Japonya iç istihbarat servisi tarafından terör örgütü listesinden çıkarıldığı kamuoyuna yansımıştır. Japon makamlarının bu yanlış kararını kınadığımızı ve acilen bu yanlıştan dönmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Japon hükümetinin, 40 yılı aşkın süredir 30 binden fazla insanımızı katleden, bebek katili terör örgütü PKK'yla arasına mesafe koymasını ve Türk-Japon ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürümeye devam etmesini temenni ediyoruz."

"Kadro düzenlemesini bir an önce yapalım"

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal da insancıl bir ücretin işçinin hakkı olduğunu vurguladı.

2018'deki kadro düzenlemesinden tüm taşeron işçilerin faydalanamadığını, kadro bekleyen işçilerin bulunduğunu belirten Köksal, "Gelin kadro düzenlemesini bir an önce yapalım, kadro bekleyen taşeron işçilerimizin yüzünü güldürelim. Artık seslerini duyun." diye konuştu.

Geçen yıl kasım ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Plan ve Bütçe Komisyonunda HPV aşısının ücretsiz olacağını söylediğini aktaran Köksal, iktidarın kadınları kaderine terk etmeyi tercih ettiğini savundu.

Burcu Köksal, "Yedi farklı kanser türü sebebiyle gerçekleşen ölümleri önlemek HPV taraması ve aşısıyla mümkün. Bu yüzden HPV aşısının ücretsiz olması gerekiyor. Sayın Bakan'ın geçen yıl kasım ayında Plan ve Bütçe Komisyonunda verdiği sözü tutmasını ve aşıyı ücretsiz yapmasını bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.

""Biz milletimizin emrinde bir partiyiz"

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, engellilerin hayatının kolaylaştırılması için çok sayıda düzenleme yapıldığını, engellilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Asgari ücretle ilgili çalışmaların başlayacağını dile getiren Akbaşoğlu, "Yıl başından itibaren, emeklilerimiz ve memurlarımızla ilgili yeni düzenlemeler, yeni kanun teklifleriyle, enflasyona ezdirmeden, onların hayat standartlarını, alım güçlerini daha artıracak bir noktaya hep beraber inşallah ulaşacağız." şeklinde konuştu.

Çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira verilmesine yönelik önergenin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ekonomiyle ilgili kanun teklifine eklendiğini anımsatan Akbaşoğlu, bu düzenlemenin bir an önce yasalaşmasına çaba göstereceklerini söyledi.

Akbaşoğlu, Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin onursal üyesi olan Nobel ödüllü Aziz Sancar'ı kutladı.

TBMM'de 98 yıl önce "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazıldığını ifade eden Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle milletin yürütme ve yasama organlarını doğrudan belirlediğini belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz milletimizin emrinde bir partiyiz. Milletimizin emrinde, milletin adamı olan, devlet başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün hayata geçmesi için ulusal ve uluslararası vesayet odaklarıyla nasıl cansiperane mücadele verdiğini hep beraber şahidiz. Sayın Erdoğan da AK Parti de her verdiği sözün arkasındadır. Söylediğimizi yapan, yaptığını söyleyen bir partiyiz."