AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Çalışan veya çalışmayan emekli ayrımı ortadan kaldırılarak bütün emeklilerimizin 5 bin liralık ikramiyeyi almasıyla ilgili yasal düzenlemeyi hayata geçireceğiz ve yılbaşında da emeklilerimiz, çalışanlarımızla ve memurlarımızla ilgili...

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Çalışan veya çalışmayan emekli ayrımı ortadan kaldırılarak bütün emeklilerimizin 5 bin liralık ikramiyeyi almasıyla ilgili yasal düzenlemeyi hayata geçireceğiz ve yılbaşında da emeklilerimiz, çalışanlarımızla ve memurlarımızla ilgili gerekli düzenlemeleri de inşallah maaş artışları noktasında en güzel şekliyle ortaya koyacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Akbaşoğlu, terörle mücadelenin sonuna kadar kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, "PKK-PYD/YPG, SDG, DAEŞ, FETÖ hangi ad altında olursa olsun, hangi isimlendirmeyle isimlendirilsin emperyalist ve siyonistlerin sözde Kürdistan geçiş devletli Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini mutlaka tarihin çöp sepetine atacağız. Bu konuda hiçbir emperyalist, siyonist ve onların maşalığına soyunan hiçbir terör örgütü hedeflerine ulaşamayacak." dedi.

Filistin'de büyük bir insanlık dramı ve soykırım yaşandığını belirten Akbaşoğlu, "İsrail Devleti, Netanyahu hükumeti insanlığı bir kenara bırakarak kendilerine yardım ve yataklık yapan ve teşvik eden bütün Batı dünyasıyla beraber, bütün insanlığın gözü önünde hakikatleri çarpıtarak bir vahşete, katliama ve soykırıma hep birlikte neden oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerinde verecekleri önergeyle, 5 bin liralık ikramiye ödenmesi konusunda çalışan-çalışmayan emekli ayrımını ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Akbaşoğlu ayrıca, "Yılbaşında da emeklilerimizle, çalışanlarımızla ve memurlarımızla ilgili gerekli düzenlemeleri de inşallah maaş artışları noktasında en güzel şekliyle ortaya koyacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

-"Güçlü başbakanın olduğu güçlendirilmiş sistemden yanayız"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin atılan adımları olumlu buldukları söyledi.

Emeklilerin maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini ifade eden Şahin, "EYT'li vatandaşlarımızın da mağduriyeti halen devam etmektedir. Seçim öncesinde vatandaşlarımıza bir söz verildi. Emeklilikte yaşa takılan 200 bin vatandaşımızın başvurusu kabul edildiği halde hala maaşlarının yatmadığı gibi bir sorun vardır. Sistem yoğunluğunun böyle bir mağduriyete sebep olmaması gerekiyor." dedi.

Şahin, Cumhurbaşkanı seçiminde "yüzde 50+1" tartışmasına da değinerek, "Türkiye'de sorun yüzde 50+1 değildir. Başkanlık sistemi ile yönetiliyorsanız, yüzde 50+1 doğru bir bakış açısıdır. Buradaki sorun, sistemin ortaya çıkardığı diğer sorunlardır. Cumhurbaşkanının ölçüsüz, kontrolsüz yetkileri önemli bir sorundur. Sistem tartışması olacaksa, Türkiye'de milletin seçtiği güçlü başbakanın olduğu güçlendirilmiş sistemden yanayız." görüşünü dile getirdi.

-"Arabuluculuk görevi Türk milletine çok yakışacaktı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara verilen insani ara hakkında, "AK Parti geleneksel Türk dış politikasını tam olarak icra edebilseydi, tarihin kendisine yüklediği sorumluluğu da idrak edebilseydi böyle bir anlaşmada arabuluculuk görevi Katar'a değil, Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok yakışacaktı. Hükümet, Orta Doğu'da Türkiye'nin elini güçlendirecek stratejik hamleler yapmak yerine İsrail ile olan ekonomik ve lojistik ilişkilerini devam ettirmiş, siyaset sahnesinde ise içi boş bir hamaset üretmeye gitmiştir." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in Gazze'de yaşananlar karşısında kınama kararı bile alamadığına işaret eden Dervişoğlu, "Uluslararası sistem, haklının değil güçlünün yanındadır." dedi.

-"Gazze'de yaşananların bir savaştan ziyade soykırım olduğunu düşünüyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Cumhur İttifakı olarak önceliklerinin, milli birlik ve beraberliği koruyarak ülke ve milletin huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe Harekatlarıyla Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridorunun önüne geçilmiş ve emperyalist projeler akamete uğratılmıştır. Irak ve Suriye tezkereleri, bölgede Türkiye'ye karşı tehdit ve tehlike üretmeye çalışanlara karşı en büyük cevap olmuştur. Kırk yılı aşkın süredir küresel güçlerin her türlü desteğiyle Türkiye'ye saldıran terör örgütü PKK, YPG ve diğer ismiyle PYD/SDG, Türk Devleti'nin karşısında yok olmaktan kurtulamayacaktır." dedi.

Bülbül, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara verilen insani aranın uzatılmasının umut verici bir gelişme olduğunu ifade etti. Bülbül, "ABD ve Batı'nın arkasında durduğu her türlü askeri ve teknolojik üstünlüğe sahip olan İsrail Devleti, bir yandan yıllardır abluka ve ambargo altında yaşayan Gazze halkını katlederken diğer yandan sözde yerleşimci, özde işgalci siyonistlere Filistin'de yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağı ifade edilmiştir. İsrail'in bu ve benzeri barbar politikalarına devam etmesi, soykırımın sona ermesi ve işgalin sonlandırılmasına dair dünya kamuoyunda oluşan ümitleri ortadan kaldırmaktadır. Savaşın ve barışın adil ve hakkaniyetli olması gerektiğine inanıyoruz ve bugün Gazze'de yaşananların bir savaştan ziyade soykırım olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, cumhurbaşkanı seçimine 4,5 yıl varken "yüzde 50+1" tartışması başlatıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Tam da ekonomik kriz vatandaşın cebini yakarken '50+1'i mi tartışacağız? Emeklilerin, memurların ve asgari ücretlilerin maaşına yüzde 50+1'den fazla zam yapmayı konuşalım. Vatandaşın yüzde 50+1'den fazlasının açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini konuşalım. Üniversite öğrencilerinin yüzde 50+1'den fazlasının barınma sorunuyla karşı karşıya kaldığını konuşalım. Çocukların yüzde 50+1'den fazlasının yoksulluk yüzünden beslenme çantalarının yeterli ve dengeli beslenecek şekilde doldurulamadığını konuşalım. İğneden ipliğe yüzde 50+1'den fazla zam gelen ürünleri konuşalım."

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8 yıl önce öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi andı.

Elçi'nin katillerinin hala bulunamadığını ifade eden Beştaş, "Kameralar önünde canlı yayında katledildi. O gün bugündür cinayet aydınlatılmadı hala dosyada tutuklu yok. Tahir'e seslenmek istiyorum: Sevgili Tahir, rahat uyu; senin davanın takipçisiyiz ve senin geride bıraktığın barış uğruna tüm davaların takipçisi olacağımıza bir kez daha söz veriyorum." dedi.