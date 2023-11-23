AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Filistin'de 6 binden fazlası çocuk olmak üzere 15 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu katliamlar için uluslararası hukukun bir yaptırımı olması gerektiğini söyledi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Filistin'de 6 binden fazlası çocuk olmak üzere 15 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu katliamlar için uluslararası hukukun bir yaptırımı olması gerektiğini söyledi.

Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Merkez Bankasının politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardığını anımsattı.

Bu karardan "utanç duyduklarını" dile getiren Kaya, "Hükümetin sürekli zikzak çizen bir icraatı var. Mart 2021'de 'Türk tipi ekonomi' ve 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' diyerek faizleri yüzde 8,5'e, Tüketici Fiyat Endeksi'ni yüzde 80'e, üretici fiyat endeksini ise yüzde 138'e çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidar seçimlerinden önce de faizleri yükseltmeyeceğine dair millete söz verdi. Siyasette dik duruş önemlidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle ile ilgili sözlerini aktaran Kaya, "Biz de buradan haklı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sormak istiyoruz. Nas değişti mi, bu konudaki hüküm değişti mi? Yüzde 8,5'e kadar düşürdüğünüz faizi bugün yüzde 40'a çıkarıyorsunuz. Bu konunun izaha muhtaç olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hükümetin politikaları sonucunda ciddi bir yoksulluk oldu"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Usta, AK Parti hükümetleri döneminde eğitim politikalarında istikrar olmadığını, 21 yılda 9 bakan değiştiğini, her bakanla birlikte eğitim politikasının da değiştiğini, bugün gelinen noktada eğitimin içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğini savundu.

AK Parti hükümetleri döneminde öğretmenlik mesleğinin ciddi ölçüde zedelendiğini ileri süren Usta, sendikaların araştırmalarından örnekler verdi.

Usta, "Araştırmalara göre, öğretmenlerin yüzde 93'ü öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiğine inanıyor. Çocuk sahibi öğretmenlerin yüzde 63'ü çocuğunun gıda ihtiyacını karşılamakta zorlandığını, yüzde 73'ü çocuklarına kılık kıyafet almakta zorlandığını ifade ediyor. Daha vahimi de öğretmenlerin yüzde 86'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor." diye konuştu.

Merkez Bankasının faiz kararına da değinen Usta, yanlış politikalar nedeniyle ekonomide kötü bir tablonun ortaya çıktığını iddia etti.

Usta, "Eğer yanlış politikalar uygulanmasaydı bugün faizimiz yüzde 10, dolar kuru en fazla 10 lira ve enflasyon da yüzde 10 civarında olacaktı. Hükümetin politikaları sonucunda ciddi bir yoksulluk oldu. Bütçenin faiz yükü arttı, önümüzdeki dönemde daha fazla artacak. Hazine, tefecilerin eline düştü." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını hatırlatarak Gazze'de hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, mülteci kampları ve pazar yerlerinin bombalandığını kaydetti.

İçinde masum insanların olduğu bilinmesine rağmen bu yerlerin bombalandığına dikkati çeken Bülbül, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak zulümlere karşı çabalarımız var. Bunun yanında İstanbul 2 No'lu Barosu'nun öncülük ettiği ve dünyanın her yerinden 3 bine yakın hukukçunun imzasının bulunduğu dilekçeyle, delilleriyle birlikte, başta Netanyahu ve suç ortaklarının insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurulduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Biz inanıyoruz ki bu zulümle İsrail abat olamayacaktır. İsrail'in sonunun berbat olacağını bugünden ifade etmek gerekiyor. Terör devleti İsrail'i yapmış olduğu katliamlar, soykırım nedeniyle lanetliyoruz."

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Siirt'in Şirvan ilçesinde maden kazasının yaşandığını söyledi. Oluç, işverenler tarafından önlem alınmadığı için kazaların yaşandığını belirtti.

Merkez Bankasının faiz kararına değinen Oluç, "Ekonomideki bu durum 'faiz sebep, enflasyon sonuçtur' tezinin sonucudur. Hükümetin kötü yönetimi nedeniyle ekonomi, faiz, kur, enflasyon ve işsizlik sarmalına sürüklendi. Sonuç tam bir hüsran, hayat pahalılığı alıp başını gitti." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerimizin durumu utanç verici"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Merkez Bankasının faiz kararını anımsatarak, hükümetin "akıl dışı politikaları nedeniyle Türkiye'nin ekonomik tablosunun değiştiğini" savundu.

Başarır, şöyle konuştu:

"Seçimlerden önce faiz oranının yüzde 8,5'du şimdi yüzde 40'a çıktı. Hazinenin iç borç stoku vadesine kadar ödenmesi gereken faiz yükü eylül 2021'de 722 milyardı, bugün bu yük 4 trilyon 311 milyar lira. Bu bedeli 85 milyon vatandaş ödeyecek. Vatandaşların tüketici kredisi ve kredi kartı borcu gibi nedenlerle bankalara ödediği faiz 2021'de 118 milyardı. Bu yılın ilk 9 ayında bu rakam 240 milyara çıktı ve yıl sonuna kadar 320 milyar olacak. Birçok vatandaşın maaşı ve ücreti aylık harcamalarına yetmiyor, bankadaki mevduat hesabından kullanılıyor."

Başarır, çeşitli sosyal medya platformlarında, 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde, Tuzla Piyade Okul Komutanlığında bir grup teğmenin yakalarına Atatürk fotoğrafını takmayı reddettiklerine yönelik iddialar yer aldığını aktardı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığına yönelik haberler çıktığını dile getiren Başarır, "Eğer bizim güzel ülkemizde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini 10 Kasım'da yakasına takmaktan utanan bir asker varsa onun orduda yeri yok. Ordu içinde Ata'sından, tarihinden, geçmişinden rahatsız olan bu tip askerler varsa temizlenmelidir." diye konuştu.

Öğretmenlerin durumuna da değinen Başarır, "Bugün 25 yıllık kadrolu bir öğretmen 24 bin 653 lira, göreve başlayan sözleşmeli öğretmen 23 bin 400 lira maaş alıyor. Haftada en fazla 30 saat derse giren ücretli öğretmen 9 bin 619 lira alıyor. Büyükşehirlerde ev kirası 15 bin lira. Öğretmenlerimizin bu durumu hepimiz için utanç verici." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarına karşı İstanbul 2 No'lu Barosu üyesi bir grup avukatın farklı 13 ülkeden 3 bine yakın dilekçeyle Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduğunu belirtti.

Zengin, "Olan bitenlerin hiçbiri kaybolup gitmeyecek. Filistin'de 6 binden fazlası çocuk olmak üzere 15 bine yakın insan hayatını kaybetti. Bu katliamlar için muhakkak uluslararası hukukun bir yaptırımı olmalı." dedi.

Kendisinin de bir öğretmen çocuğu olduğunu aktaran Zengin, bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Zengin, öğretmenlerin toplumun inşası için uğraştıklarını, adanmışlık duygusuyla toplumsal değerlerini öğrettiklerini, bunun çok ağır bir sorumluluk olduğunu vurguladı.