AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmaya ilişkin, "Bugün itibarıyla esir takasıyla alakalı 4 günlük bir ateşkes olacak ama bu savaşın bittiği anlamına gelmiyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmaya ilişkin, "Bugün itibarıyla esir takasıyla alakalı 4 günlük bir ateşkes olacak ama bu savaşın bittiği anlamına gelmiyor. Görünen o ki İsrail bu işi bir süre daha sürdürmek niyetinde." dedi.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Diş Hekimliği Gününü kutladı. Türkiye'de çok sayıda diş hekimliği fakültelerinin açılması nedeniyle eğitimin seviyesinin düştüğünü; diş hekimlerinin kalitesi konusunda tartışmaların arttığını dile getiren Özdağ, iktidarın bu konuda bir düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

İktidarın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda "daha önceki söylemlerine rağmen bir yasa çıkardığını" anımsatan Özdağ, "Emekli olanlar maaşlarını almada ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Ayrıca 5 bin prim günü ve kısmi emeklilik nedeniyle bu EYT yasası tam ve kamil manada tecelli etmemiştir. Onun da mutlaka tecelli ettirilmesi lazım." dedi.

Türkiye'de bir anayasa değişikliğinin gündeme getirilmek istendiğini belirten Özdağ, "Mevcut Anayasa, Kenan Evren'in anayasası falan değil sayın Erdoğan'ın anayasası. Bugün onun üçte ikisi değiştirilmiş durumda. Bu Anayasa'ya '12 Eylül Anayasası' diyorlar ama bu anayasanın içerisinde 12 Eylül ruhu değil sizin içinize 12 Eylül ruhunun sızdığını görüyoruz. Yeni anayasa yapabilmek için mutlaka mevcut Anayasa'ya uymanız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tartışılması gereken sadece yüzde 50+1 seçim sistemi olmamalı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti dönüşünde "yüzde 50+1 sisteminin değişmesi gerektiği" yönünde açıklamaları bulunduğunu söyledi.

Parti olarak seçim sisteminin beraberinde getirdiği zorunlu ittifakların partilere ve ülkeye zarar verdiğini defalarca dile getirdiklerini anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Tartışılması gereken sadece yüzde 50+1 seçim sistemi olmamalı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokrasi ve ekonomimize verdiği zararlar da iyi tahlil edilmelidir. İYİ Parti olarak ittifaksız, tüm partilerin seçime hür ve bağımsız girmesini öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine 2 bin yıllık devlet geleneğimizin devamı olan güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi bir kez daha yineliyoruz."

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmaya Katar'ın öncülük ettiğini dile getiren Usta, "Böyle bir anlaşmada arabuluculuğu Türk devleti sağlamalıydı." dedi.

Usta, hükümetin "Gazze'deki katliama yağmasa da gürlemekten başka hiçbir katkı sağlamadığını." öne sürdü.

Usta, "Hiçbir devlet elinde silah olmayan, savaşta tehdit ve tehlike yaratmayacak kadın ve çocukları esir almaz. İsrail bu tutumuyla bir kez daha tüm dünyaya terör devleti olduğunu ispat etmiştir." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Birinci Dünya Savaşı'nda, Türk subayı Fahrettin Paşa ve emrindeki askerlerin Medine'yi ele geçirmek isteyen İngilizlere karşı zor şartlar altında 2 yıl 7 ay boyunca kutsal toprakları savunarak tarihe şan ve şerefle adlarını yazdırdığını belirterek, Fahreddin Paşa ile emrindeki askerleri rahmet, minnet ve şükranla andığını söyledi.

Bülbül, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak başarılar diledi.

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 2023 Hukukun Üstünlüğü Endeksi Raporu'na göre, Türkiye'nin 142 ülke arasında 117'nci sırada yer aldığını belirterek, "Hukuku yok eden politikalardan ve uygulamalardan vazgeçilmezse bir sonraki sene son sıraya yerleşeceğiz gibi görünüyor." dedi.

İktidara çağrı yapan Oluç, "Bir an evvel 'üstünlerin hukuku' anlayışından 'hukukun üstünlüğü' anlayışına dönün. Yargının bağımsız ve tarafsız çalışması için gereken ortamı düzenleyin." ifadelerini kullandı.

"İçişleri Bakanı'ndan da utanç duyuyorum"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında bir soruşturma başlatıldığını aktardı.

Bakanlığın soruşturma açmasına tepki gösteren Başarır, "Bu Bakanlığın saçma sapan soruşturmalarına tanık ve şahit oldum ama ilk kez İzmir'in Kurtuluş Günü'nde tamamen Nutuk'tan bir alıntı yapan Belediye Başkanı hakkında bir soruşturma açıldı. İçişleri Bakanı 'Ben görüntüleri izleyeceğim, bir karar vereceğim' diyor. Sayın Bakan, görüntüleri izlemeden Nutuk'u bir oku. Nutuk, kurtuluş mücadelesinin bir özetidir ve bu Nutuk'u bizlere armağan ettiği için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız. Atatürk'ün sözlerini kullandığı için bir Belediye Başkanına soruşturma açan İçişleri Bakanından da utanç duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başarır, 2024 yılındaki asgari ücretin hedef enflasyona göre belirleneceğini, bunun da yüzde 35'lik bir artışa denk geldiğini ancak Türkiye'deki enflasyonun üç haneli rakamlarda olduğunu öne sürdü.

Parti olarak vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin bir kanun teklifi verdiklerini anımsatan Başarır, "Zenginden daha fazla, fakirden daha az bir vergi sistemini getirmek istiyoruz. Maalesef ki yaklaşık 20 milyon işçinin bu adaletsizlikten dolayı maaşı yıl sonunda azalıyor ve büyük zarara uğruyorlar. Gelin bu teklife destek verin." diye konuştu.

"İsrail bu işi bir süre daha sürdürmek niyetinde"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de binlerce çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Bugün itibarıyla Gazze'de 6 bin 200 çocuğun hayatını kaybettiğini aktaran Zengin, "Bu büyük bir dram. Bugün Gazze'den yapılan bir canlı yayında 'ne istiyorsunuz?' diye sorulduğunda, bir çocuk 'okula gitmek istiyorum' diyor. En çok 'hayatımı geri istiyorum, odamda olmak istiyorum, yatağıma uzanmak istiyorum' diyorlar. Yani insanlar sadece ve sadece sıradan hayatını geri istiyor. Bu kadar şikayetin içerisinde aslında en kıymetli olan şey, sahip olduğumuz, sıradan gibi gördüğümüz şey hakiki hayatımız aslında." diye konuştu.

Zengin, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmaya ilişkin, "Bugün itibarıyla esir takasıyla alakalı 4 günlük bir ateşkes olacak ama bu savaşın bittiği anlamına gelmiyor. Devamında görünen o ki İsrail bu işi bir süre daha sürdürmek niyetinde." değerlendirmesinde bulundu.