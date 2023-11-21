AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın, İsrail'e silah, teçhizat ve asker taşıyan bir Amerikan uçağının 5 Kasım'da İncirlik Hava Üssü'nden kalktığının doğru olup olmadığı sorusuna "Türkiye'den kalkan hiçbir uçak yoktur, Türkiye asla buna müsaade edemez.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın, İsrail'e silah, teçhizat ve asker taşıyan bir Amerikan uçağının 5 Kasım'da İncirlik Hava Üssü'nden kalktığının doğru olup olmadığı sorusuna " Türkiye'den kalkan hiçbir uçak yoktur, Türkiye asla buna müsaade edemez." karşılığını verdi.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yaşandığını söyledi.

Gazze'de yaşananlar karşısında Batılı ülkelerin sınıfta kaldığını, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin de barışı tesis etme konusunda hükmünü yitirdiğini dile getiren Kaya, Türkiye'nin diğer ülkelere örnek olacak adımlar atmasını istedi.

İsrail ile diplomatik ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Kaya, "Hükümetimizin diğer dünya ülkelerinden daha etkili adımlar atabilecek bir müktesebatı var." dedi.

Kaya, cumhurbaşkanı seçimindeki "yüzde 50 artı bir" tartışmasına ilişkin de "Çözüm bekleyen onlarca problem varken ne hikmetse her hafta anayasa tartışmaları gündeme getiriliyor. 5 sene sonra yapılacak bir seçimde uygulanacak yüzde 50 artı bir, sanki bu ülkenin çok acil bir konusuymuş gibi Cumhurbaşkanı tarafından dile getiriliyor. Bu ülkenin sivil bir anayasa ihtiyacı var ama sizin yüzde kaç oyla seçilebileceğinize ve iktidarınızı devam ettirmeye yönelik bir anayasaya ihtiyacımızın olmadığını ortaya koyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Gazze'de çocukların ölmesini engelleyecek adımlar atılmalı"

İYİ Parti'li Usta, Gazze'de katliamın devam ettiğini belirterek, "İsrail ordusuna silah, teçhizat ve asker taşıyan C-130 Hercules isimli Amerikan askeri uçağı, 5 Kasım'da Adana İncirlik Hava Üssü'nden kalkıyor; önce Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan da İsrail'e ulaşıyor. Bu, doğru mudur? İsrail'deki sivillere, masum insanlara, çocuklara bomba atan uçaklar, bizim topraklarımızdan kalkıyorsa burada bizim bir sorumluluğumuz yok mu? Bunlar doğru mudur, yanlış mıdır?" diye sordu.

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistin'de binlerce çocuğun katledildiğine dikkati çekerek, "Kiminin bedeni bir bombayla paramparça oldu kimi yaylım ateşinde hedef oldu. Çocuklar gerçekten o fotoğraflara, o filmlere, videolara bakamayacağımız şekilde hayatlarını kaybettiler. Bir an evvel çocukların ölmesini engelleyecek adımların atılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Vergi tarife dilimlerinin yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artırılması gerektiğini dile getiren Oluç, asgari ücrette vergi istisnasının vergi indirim yoluyla değil matrahtan indirim yöntemiyle uygulanması gerektiğini savundu.

"Ogün Samast ile ilgili karardan utanç duyuyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 6 Şubat depremleri sonrasında depremzedelerin halen konutlarına yerleştirilmediğini öne sürerek, "Konteynerler yetersiz ve insanlar Adıyaman'da, Malatya'da, Gaziantep'te, Hatay'da kışın çadırda yaşamak zorunda kalacaklar." dedi.

TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın 157 gündür yemin edemediğini belirten Başarır, "Günlerdir bu sorunun çözümünü bekliyoruz ama sorun çözmesi gereken yargı organları sorunları daha karmaşık hale getirdi. Hukuken yapılacak şey bellidir. Anayasa Mahkemesinin kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve heyeti açığa alınmalıdır, yeni bir heyet atanmalıdır." görüşünü dile getirdi.

Başarır, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast'ın tahliye edildiğini anımsatarak, "Tahliye edildikten dört gün sonra bir iddianame geldi, silahlı terör örgütü adına suç işlemek suçundan. Osman Kavala beraat ettikten sonra, tahliyesine dakikalar kala bir soruşturma üreten bu yargı sistemi Ogün Samast'la ilgili 14-15 yıl bu iddianameyi, bu soruşturmayı neden bekletti? Bu bir utanç meselesidir, bu karardan gerçekten utanıyoruz. Eğer ki zamanında bu soruşturma yapılsa, kovuşturmaya dönse, gerekli cezayı alsa bugün bu katil aramızda olmayacaktı. Bu durum Türkiye'de yargının ne hale geldiğinin en somut göstergesidir." diye konuştu.

"Türkiye'den kalkan hiçbir uçak yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu anımsatan Zengin, Türkiye'nin Filistin'e yardım çalışmalarından bahsederek, hem Gazze'nin, Filistin'in, çocukların sesi olmak hem de barış için gayretlerine devam etmek üzere çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta'nın iddiasını da yanıtlayan Zengin, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığından teyit ederek asla böyle bir şey olmadığını Genel Kurulda söylemek istiyorum. Türkiye'den kalkan hiçbir uçak yoktur, Türkiye asla buna müsaade edemez. Cumhurbaşkanımızın, AK Parti ve MHP'yle birlikte ülkenin yürütmesi götüren bir ekip olarak buna müsaade etmesi mümkün değildir. Aynı şey kullanılan ekipmanlarla da alakalıdır. Böyle bir konu asla söz konusu değildir. Türkiye'den kalkan hiçbir uçak, hiçbir mühimmat asla bu konuyla alakalı kullanılmamıştır."