AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Gazze'de prematüre doğan ve kuvözde yaşam desteği ihtiyacı duyan bebeklerin Türkiye'ye getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Hrant Dink cinayeti hükümlüsü Ogün Samast'ın tahliye edildiğini anımsatarak "Toplumsal barışımıza kasteden, cinayet işleyen birileri toplumla bütünleşmeye hazır olduğu gerekçesiyle, iyi halli olduğu gerekçesiyle tahliye ediliyor ama eline silah almamış insanlar tahliye edilmiyor. Biz bu çelişkiye itiraz ediyoruz, biz bu adaletsizliklere itiraz ediyoruz." diye konuştu.

"Toplumsal duyarlılık ön planda tutulmalı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Samast'ın tahliyesine ilişkin, "Görülen ve anlaşılan odur ki 16 yılı aşkın bir süre sonra iyi hal üzerinden yapılan tahliye ya da şartlı salıverme hususu, ceza kanunumuz üzerinde, Ceza Muhakemesi Kanunu'muz üzerinde, infaz yasaları üzerinde yeni bir değerlendirme yapmamıza ve düzenleme gerçekleştirmemize vesile olacak." dedi.

Dink'i anan Dervişoğlu, karanlık emellere hizmet eden cinayetlerle alakalı toplumsal duyarlılığın ön planda tutulması gerektiğini söyledi.

Almanya'nın, en çok iltica talebinin Türkiye'den geldiğini duyurduğunu ifade eden Dervişoğlu, ekimde 9 bin Türk vatandaşının Doğu Avrupa sınırlarından Almanya'ya kaçak girerek iltica talebinde bulunduğunu aktardı. Dervişoğlu, "Türkiye'yi iltica talebi sayıları bakımından iç savaş yaşayan Suriye ve Afganistan ile aynı lige iten bir siyasi irade, elbette ülkemizi yeni yüzyıla taşıyamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"BM'nin tüm organları yeniden yapılandırılmalı"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Birleşmiş Milletlerin (BM) dünyada barışı ve güvenliği sağlamak, adaletsizliği ortadan kaldırmak amacıyla kurulduğunu anımsatarak "Bugün itibarıyla BM 5 daimi üyenin çıkarlarına hizmet eden, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. Başta Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere BM'nin tüm organları yeniden yapılandırılmalıdır." diye konuştu.

BM'deki tüm ülkelerin BMGK'de dönüşümlü temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür." mücadelesinin gerisinde, BMGK'nin daha kapsayıcı, adil, demokratik ve şeffaf bir yapıya kavuşturulmasının yattığını ve bu dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kürt böreği tartışması

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Samast'ın serbest bırakılmasının azımsanacak bir mesele olmadığını ifade etti.

Beştaş, "Dink cinayeti örgütlü bir cinayetti, faillerinin tahliyesi de örgütlü bir tahliyedir. Dink'in katledilmesine giden süreçteki örgütlülüğü, organize olma girişimini, o süreçte yaratılan karanlık iklim sürecini, maalesef bugün Ogün Samast'ın tahliyesinde de görmek mümkün." dedi.

Son günlerde "Kürt böreği mi küt böreği mi?" şeklinde bir tartışmanın olduğunu söyleyen Beştaş, bir börek zincirinin bu böreği "küt böreği" adıyla sunduğunu aktardı.

Böreğin adının "Kürt böreği" olduğunu ifade eden Beştaş, "Kürt böreği Kürt böreğidir. Irkçılık ve lezzet yan yana gelen şeyler değildir. Elinizi çekin bu börekten. Madem bu kadar ırkçısınız, yemeyin." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Beştaş'ın bu sözlerine "Irkçılığı sen yapıyorsun. Ben daha ilk defa duyuyorum." karşılığını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, "Sayın Başkan, o börekten istiyoruz." derken Akçay da "Kürt böreği de yeriz, Arnavut böreği de yeriz, Çerkez tavuğu da yeriz ama ben ilk defa duydum." ifadelerini kullandı.

HEDEP'li Beştaş da bir dahaki sefere börek getireceğini belirtti.

Önder ise "Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşatır. 'Sözde Kürt böreği' de diyebilirlerdi, yine Allah razı olsun 'küt' demişler." diye konuştu.

"TBMM bunu görmezden gelmeye devam ediyor"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da "TBMM'nin görmezden geldiği yargı ve devlet krizinin" 8. gününde olduklarını, arkadaşlarının TBMM'de Meclis'i terk etmeme eylemini sürdürdüğünü söyledi.

TBMM'nin sorunu görmezden gelmeye devam ettiğini ileri süren Günaydın, "Bir Meclis Başkanı var, başkanvekilleri var, grup başkanvekilleri var, milletvekilleri var ama biz bu başlık altında bir konuşma yapmamaya devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'de vatandaşların geçinme sorunu yaşadığını belirten Günaydın, "Bu memlekette 16 milyon emeklinin en az yarısı 7 bin 500 lira ve altındaki maaşlarla geçimini sağlamaya çalışıyor. Buna 'Evet' diyen iktidar partisi milletvekillerini, 7 bin 500 liranın üzerindeki aylıklarını bağışlamaya ve bir ay 7 bin 500 lira ile geçinmeye çağırıyorum. Belki o zaman size emeklilerin yaşadığı bu acı durumu anlatabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazzeli bebekler için çaba

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın nezaretinde 27 kanser hastası ve 13 refakatçisi toplam 40 Gazzelinin Türkiye'ye getirildiğini anımsattı.

Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği yardımlara değinen Usta, "Bir sonraki hedefimiz ve adımımız, özellikle orada prematüre doğan ve kuvözde yaşam desteği ihtiyacı duyan bebeklerin de Türkiye'ye getirilmesi. Bakanlığımız onlara yaşam hakkının, yaşam şansının sunulması için çaba ve gayret içerisinde." diye konuştu.

Samast'ın tahliyesiyle ilgili eleştirilere değinen Usta, Dink'in Türkiye'ye değer katmış kıymetli bir insan olduğunu dile getirdi.

Konunun hukuk çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Usta şunları söyledi:

"Hrant Dink'in katilinin serbest bırakılmasıyla ilgili iktidarın suçlanmasını hiç doğru bulmuyorum. İnfazı sürerken denetimli serbestlik hakkı 19 Şubat 2022 tarihinde dolmasına rağmen cezaevinde işlediği suçlar ve durumundan dolayı denetimli serbestlikten yararlanamamış. 19 Ocak 2023 ve 13 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde yine koşullu salınmaya uygun bulunmamış ve tahliyesi hukuken son tarih olan 15 Kasım 2023 tarihine kadar ertelenmiş. Burada tamamen hukuki bir süreç takip edilmiş, hukuki süreç gereği ertelenebilecek durumların hepsi uygulanmış ve en son tarih olan 15 Kasım 2023 tarihinde şartlı tahliyesi gerçekleşmiş."