TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Cezayir Arasında Cezayir'de Uluslararası Bir Türk Okulu Açılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Cezayir Arasında Cezayir'de Uluslararası Bir Türk Okulu Açılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin kabul edilmesinin ardından, Saadet Partisinin "deprem riskine karşı hazırlık"; İYİ Parti'nin "üniversitelerde eğitim veren akademik personel"; HEDEP'in "diş hekimleri" ve CHP'nin "üniversite öğrencilerinin ekonomik sorunları"na ilişkin verdikleri araştırma önergelerinin gündeme alınmasına dair önerileri görüşüldü.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, partisinin grup önerisi üzerine konuşmada, afetlere yönelik yakın zamanda yasalaşan teklifin İstanbul için yeterli olmayacağını öne sürdü. Şahin, "İstanbul'u parsel parsel dönüştürmekle depreme hazır hale getiremeyiz. İstanbul için bütüncül bir plan ortaya koymalıyız. İstanbul'a özel bir yasa çıkarmak zorundayız." diye konuştu.

Şahin, "İstanbul yıkılırsa Türkiye yıkılır." gerçeğini akıldan çıkarmamak gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin, Türkiye'nin bu afete ne kadar hazırlıksız olduğunu gösterdiğini öne süren Toktaş, "Bu, sonuçta Türkiye'nin bir eksikliğidir. 6 Şubat depremi yaklaşık 13-14 milyon insanımızı etkiledi. Sadece İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor. Marmara depremi olarak düşünürsek yaklaşık 30 milyon insan var. İstanbul aynı zamanda Türkiye'nin ekonomi potansiyeli. El birliğiyle hazırlıkları yapmak ve kentsel dönüşümü bütüncül planlamayla çözmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

HEDEP İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine dair kanunla "yeni bir rant modeli geliştirildiğini" ileri sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın, en yoğun nüfusa sahip ve ülke ekonomisinin lokomotifi İstanbul'un, olası bir felaketten en çok etkilenecek il olduğunu ifade ederek "İstanbul'un karşı karşıya olduğu deprem tehlikesi ve beraberinde getireceği risklere karşı tedbir almak elzem ve zorunlu hale gelmiştir." dedi.

Taşkın, 1999 depreminden sonra yapılan düzenlemelerin riski azaltmaya yönelik olmadığını, kentsel dönüşüm uygulamalarında projelerin rant odaklı yapıldığını iddia etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu ve partisinin çalışmalarını buna göre yaptığını ifade etti.

Demir, "Parti gruplarından, milletvekillerinden, dönüşüm çalışmalarında destek bekliyoruz. İnsanların muhtemel bir İstanbul depremiyle karşı karşıya kaldığında canlarının kurtarılması adına yapılmış çalışmaları kim yapıyorsa yapsın arkasında durmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Parmaklarına diken batsa bizim canımız yanıyor"

CHP'nin "üniversite öğrencilerinin ekonomik sorunlarına" dair grup önerisi üzerine söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, "Yurtlarda kalsın kalmasın, hizmetlerimizden yararlansın yararlanmasın tüm arkadaşlarımız bizim kardeşimiz gibi. Onların parmağına diken batsa bizim burada canımız yanıyor. Lütfen önerge verirken bilimsel, samimi ve konuya hakim olduğumuzdan emin olalım. Çünkü görülüyor ki bugünkü önergede yine bu durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Kadak, yapılan hizmetlere dair bilgi verdiği konuşmasında, "Particilik yapmayalım. Hep birlikte iyi olan çalışmaların arkasında duralım. Samimi değilsiniz. 'Gençlere sosyal yardım yapmalısınız.' diyorsunuz metinde ama 150 bin liralık destek verdiğimizde 'hayır' diyorsunuz yüksek bir sesle." dedi.

Gençlerin problemlerini gençlerin dile getirmesini isteyen Kadak, CHP sıralarında da gençleri görmek istediklerini, muhalefet milletvekillerinin de gençleri karşılarında görmeye alışmaları gerektiğini belirtti.

Kadak'ın konuşmasına tepki gösteren CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tartışma üzerine birleşime ara verdi. Tartışma, verilen arada da kısa süre devam etti.

Partilerin grup önerileri kabul edilmedi.

Bir uluslararası anlaşma kabul edildi

Genel Kurulda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, komisyonun yerine oturmaması üzerine geçilemedi.

Daha sonra sırada bulunan Türkiye ile Cezayir Arasında Cezayir'de Uluslararası Bir Türk Okulu Açılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın tahliye edildiğini anımsatarak "Bir katil, iyi hal ve topluma uyum nedeniyle serbest bırakılırken Türkiye'de on binlerce düşünce suçlusu, cezaevinde iyi halli olmadıkları ve topluma uyum sağlayamadıkları gerekçesiyle demek ki cezaevinde tutulmaya devam ediliyor." dedi.

Meclis Başkanvekili Önder, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.