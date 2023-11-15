AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 15 Kasım'ın Filistin'in bağımsızlık günü olduğunu belirterek "Filistin'in bağımsızlık günü sadece bir ulusun kendi toprakları üzerinde egemenlik hakkını kazanması değil aynı zamanda insan hakları, özgürlük ve adaletin zaferi anlamına gelmektedir.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 15 Kasım'ın Filistin'in bağımsızlık günü olduğunu belirterek " Filistin'in bağımsızlık günü sadece bir ulusun kendi toprakları üzerinde egemenlik hakkını kazanması değil aynı zamanda insan hakları, özgürlük ve adaletin zaferi anlamına gelmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, yerinden söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değindi.

Hamas'a "terörist" diyenlerin önce kendilerine bakması gerektiğini belirten Özdağ, "Filistin Kurtuluş Örgütünün ve Hamas'ın mücadelesi bir vatan mücadelesidir; bir devlet mücadelesidir. Filistin, mutlaka bir gün devlet olarak BM'de bayrağı dalgalandığı gibi tanınacaktır ve de aynı zamanda da bir gün 1967 topraklarına İsrail çekilecek, Filistin'le beraber barış içerisinde yaşayacaklardır. Aksi takdirde İsrail'in başı ağrımaya devam edecektir." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Sayıştay raporlarına göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir yıllık giderinin 5 milyar 669 milyon lira olduğunu öne sürdü. Türkoğlu, "Vatandaşlarımızın enflasyon altında inim inim inlediği, ay sonunu getiremediği, kredi kartlarının asgarisini dahi ödeyemediği bu ekonomik krizde sarayın sadece bir günlük masrafı yılda yüzde 53 artarak 15 milyon 533 bin 688 lirayı bulmuştur." ifadelerini kullandı.

"İsrail'e kapsamlı yaptırım programı uygulanmalı"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, KKTC'nin kuruluşundan bu yana emperyal odaklar ve onların işbirlikçilerince uluslararası hukuka aykırı yaptırımlara ve ambargolara maruz kaldığını söyledi.

Akçay, " Kıbrıs'ta iki toplumlu iki devletli bir yapı tesis edilmeden kalıcı bir çözüm söz konusu değildir. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığının, egemenlik haklarının, eşit statüsünün korunmasına ve Kıbrıs Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya devam edecektir. Kıbrıs Türkiye'nin asla taviz vermeyeceği bir meseledir. Kıbrıs bizim için jeopolitik önemi olan bir kara parçası değildir. Kıbrıs vatandır. Kıbrıs davasına sahip çıkmak her vatan evladının başlıca görevidir." diye konuştu.

15 Kasım'ın, Filistin devletinin kuruluşunun da 35. yıl dönümü olduğunu hatırlayan Akçay, İsrail'in katliamlarına karşı Türkiye kadar ilkeli, içten, sağlam ve samimi duruş sergileyen başka da bir ülke görülmediğini bildirdi.

İsrail ile Filistin arasında sürdürülebilir barış ve ateşkes ortamı tesis edilerek insanı yardım koridorları açılması gerektiğini ifade eden Akçay, "İsrail'e kapsamlı yaptırım programı uygulanmalı, Gazze'yi harap etmesinden dolayı tazminata mahkum edilmelidir. İslam ülkelerinin de katılımı ve desteğiyle barış gücü oluşturulmalı, garantörlük kurumu işletilmelidir. Uluslararası barış konferansı toplanmalıdır. İki devletli çözüm iklimi acilen yeşermeli; 1967 sınırlarını haiz, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğünü sağlamış bağımsız Filistin devletinin tanınması sağlanmalıdır. Eli kanlı Netanyahu ve yönetimi işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanı'nda yargılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ağır hasta mahkumların cezaevinden çıkarılması için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Beştaş bu durumun Meclisin vicdani ve insani sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kadın cinayetlerinin de sürdüğünü ifade eden Beştaş bu cinayetlerin politik olduğunu öne sürdü. Beştaş, iktidarın cezasızlık politikalarının getirdiği noktanın bu olduğunu ileri sürerek "Kazanılmış haklarımıza saldırıları en güçlü şekilde bertaraf etmek için mücadeleye devam edeceğiz ve katledilen her kadının hesabını er geç soracağız." diye konuştu.

"CHP, TBMM'nin saygınlığını korumak için grup olarak mücadeleye devam etmektedir"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Kurulun dünkü oturumunun ardından burada kalmaya devam ettiklerini belirterek, "Yani Türkiye'de bir yargı krizi üzerinden başlayan derin devlet krizi varken, yargı unsurları TBMM'ye ayar vermeye kalkışırken, Anayasa Mahkemesi üyeleri gayrimilli, Batıcı ve terörist olmakla suçlanırken TBMM bunu gündem edememe durumunu sürdürmekte; üzülerek ifade ediyorum ki adeta ölü taklidi yapmakta. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığını ve onurunu korumak için grup olarak mücadeleye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmemesi nedeniyle Anayasa Mahkemesinin önünde olduklarını belirten Günaydın, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan emekli çiftçilerin de bundan yararlanamadığını söyledi. Günaydın bunun adaletsiz bir yaklaşım olduğunu savundu.

-"İsrail terörüne lanet ederek anmamıza sebep oluyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak "15 Kasım 1983'te kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dünyaya ilan edildi. Bağımsızlık günü, Kıbrıs Türkü'nün uzun bir mücadele sürecinin ürünüdür." dedi.

15 Kasım'ın Filistin'in de bağımsızlık günü olduğunu ifade eden Usta, "İsterdik ki büyük bir heyecanla ve mutlulukla bugünü kutlayalım ancak içimiz buruk, çok üzgün ve de öfkeliyiz. Bu anlamlı gün Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin zorlu yıllarının ardından elde ettiği bir zaferin simgesiydi. Ancak 7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail'in Filistin'de yaşattığı vahşet, gasbettiği hak ve özgürlükler bugünü coşkuyla değil İsrail terörüne lanet ederek anmamıza sebep oluyor." dedi.

Usta, Filistin'in yanında olduklarını dile getirerek Filistin'in bağımsızlık gününün sadece bir ulusun kendi toprakları üzerinde egemenlik hakkını kazanması değil, aynı zamanda insan hakları, özgürlük ve adaletin zaferi anlamına geldiğini kaydetti.

Genel Kurulda, Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresini uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerine geçildi.