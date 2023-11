Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Şu anda Gazze'de bir soykırım yaşanmakta ve bu soykırım bir an önce ateşkesle, iki devletin anlaşmasıyla kesinlikle çözüme kavuşturulmalıdır. Bu çözümün tek aktörünün ve dünya lideri olabilecek ülkenin Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan olduğunu herkes bilmektedir." dedi.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Refah Partisi kapatıldığında, merhum Necmettin Erbakan'ın "Evet, bu kararı eleştiriyorum, yanlış bir karar ama Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin en yüksek yargı organıdır, bu karara uymak zorundayız" ifadelerini kullandığını belirterek, "Darbe anayasasındaki hak ve özgürlükleri dahi çok gören bir anlayışla nasıl sivil, özgürlükçü bir anayasa yapabiliriz?" sorusunu yöneltti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt dışına giden doktorlara yönelik sözlerini hatırlatan Şahin, "Sayın Bakan, biz Türkiye'de sağlık alanını ticarete dönüştürenleri çok iyi biliyoruz. Onun için siz lütfen, bu alanlara hiç girmeyin. Eğer biz konuşacaksak doktorlarımızın özlük haklarından kaynaklanan, çalışma koşullarından kaynaklanan sorunları konuşmak isteriz." diye konuştu.

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze saldırıları konusunda somut adım atamadığını savunan Şahin, "Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri İsrail'e karşı ticari ambargo, hava sahasını kapatma gibi somut adımları atmak, İsrail'e sıkı bir markaj uygulamak zorundadır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Stalin önderliğindeki Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıska Türkü'nün sürgün edilişinin 79. yılı olduğunu belirterek, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının dün itibarıyla 11 bini aştığına ve 4 bin çocuğun katledildiğine işaret eden Dervişoğlu, "İsrail'in asıl amacı Gazze'yi ilk önce insansızlaştırmak, sonra demografik olarak dönüştürmek ve ardından da ilhak ederek topraklarına katmaktır." şeklinde konuştu.

Suriyeli sığınmacılara bazı imkanlar sağlandığını söyleyen Dervişoğlu, "Türk milletinin daha büyük bedeller ödemeden, istisnasız tüm sığınmacıların vatanlarına geri dönüşünün sağlanmasını" istedi.

"Diyabetli bireylerin bakımı ve tedavisine yeterli imkan sağlanmalı"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 79. yılında, Ahıska Türklüğünün acılarını hala yüreklerinde duyduklarını dile getirerek, Ahıskalı şehitleri rahmetle andı.

Ahıska Türklerinin, sürgünle birlikte dünyanın 9 farklı ülkesine yayıldığını anlatan Akçay, farklı ülkelerde yaklaşık 600 bin Ahıska Türkü bulunduğunu, Türkiye'nin de 70 bin Ahıska Türkü'ne vatandaşlık verdiğini belirtti. Akçay, "Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yaklaşık 6 bin Ahıskalı ülkemize gelmiştir. Ahıska Türkleri, bugün, kendi ana vatanlarına dönmekte büyük güçlük yaşamaktadırlar. Gürcistan'ın 2007 yılında çıkarmış olduğu geri dönüş yasasından sonra, Gürcistan ile yapılan ortak girişimler sonucu 1700 Ahıska Türkü ana vatanına dönmüştür ancak bu sayı oldukça yetersizdir. Bugün dünyanın birçok yerine yayılmış olan ve hala muhacirlikleri devam eden Ahıskalıların en kısa sürede öz vatanlarına dönüşleri temin edilmelidir." şeklinde konuştu.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü olduğunu da ifade eden Akçay, diyabetin, Türkiye'de görülme sıklığı giderek artan, ciddi organ kayıplarına yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik bir hastalık olduğuna işaret etti. Türkiye'de 20 yaş üzeri her 7 kişiden birinin diyabetli olduğunu belirten Akçay, "Diyabetli bireylerin bakımı ve tedavisi konusunda yeterli imkanlar sağlanmalıdır. Özellikle genç bireylerde diyabetin taranması ve önlenmesi konusuna yönelik politikalar geliştirilmeli ve gerekli yatırımlar yapılmalıdır." dedi.

"Bu ticareti durdurabiliyor musunuz?"

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Gazze'de öldürülenlerin sayısı artarken hiçbir devletin çözüm önerisi olmadığını söyledi. Türkiye üzerinden ticaret filoları ve gemilerin her dakika yoğun şekilde İsrail'e gitmeye devam ettiğini savunan Beştaş, "Siyasette sert sözler, arkada da yoğun bir ticaret var. 7 Ekim'den bu yana Türkiye'den yaklaşık 260 gemi gidip gelmiş. Türkiye İsrail'e en fazla demir çelik ihracatı yapan ülke konumunda, çimento ve benzeri ürünlerde de durum aynı. Bu ticareti durdurabiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP TBMM Grubu'nun TBMM'de "adalet nöbeti" tuttuğunu belirterek, "TBMM'nin saygınlığının sıfırlandığı bu sürece ilişkin ağzımızı bile açamıyoruz. Numan Kurtulmuş bu Meclisin Başkanı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi kendisine kararında diyor ki 'Sen nasıl olur da benim kararımı Meclis'te okutmazsın?' Numan Kurtulmuş, bunun üzerine bir Danışma Kurulu toplantısı yapacağına söz verdiği halde o tarihten bu yana ölü taklidi yapıyor." diye konuştu.

Milletvekillerinin, devletin yönetimi ve bekasıyla ilgili sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Günaydın, "TBMM'nin saygınlığından, onurundan konuşuyoruz ve burada gruplar bir araya gelerek bir genel görüşme bile açamıyoruz." ifadesini kullandı.

"One minute" çıkışı

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 79'uncu yılı olduğunu anımsatarak, sürgünün 79'uncu yılında hayatını kaybedenleri rahmetle andı. 13 Kasım'ın, Nuri Demirağ'ın vefat yıl dönümü olduğunu hatırlatan Usta, Demirağ'a da rahmet diledi.

Filistin ve Gazze'de yaşanan soykırımın tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sebebiyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı; 198 sağlık çalışanı, 49 gazeteci, 20 sivil savunma görevlisi hayatını kaybederken 41 binin üzerindeki konut tamamen yıkıldı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybeden çocuk sayısı 4 bin 609, her dakika da artmaya devam ediyor maalesef. Kadın sayısıysa 3 bin 100 ancak bu rakam da biz konuşurken her dakika artmaya devam ediyor. Bu saldırıların ve soykırımın bir an önce bitmesi için tek bir çözümün olduğunu ve iki devletli çözümün bütün dünyaca kabul edilerek bunun için bir adım atılması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bunun için aslında ilk adımı atan, 2009'da Davos'ta bütün dünya susmuşken, bütün dünya liderleri görmezden gelirken 'one minute' çıkışıyla ilk defa Filistin halkıyla birlikte ne kadar yürekten ve gönülden bağlı olduğunu gösteren Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur."

Ak Parti iktidarı olarak o günden bu yana ikiyüzlü bir tavırları olmadığını, bundan sonra da olmayacağını vurgulayan Usta, "Filistin ve Gazze konusundaki tavrımız çok nettir. Şu anda Gazze'de bir soykırım yaşanmakta ve bu soykırım bir an önce ateşkesle, iki devletin anlaşmasıyla kesinlikle çözüme kavuşturulmalıdır. Bu çözümün tek aktörünün ve dünya lideri olabilecek ülkenin Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan olduğunu herkes bilmektedir. Bunun için canla başla çalışan Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 30'un üzerinde telefonla ve yüz yüze yaptığı diplomasi trafiğiyle birlikte çözümün sağlanması için canla başla çalışmaktadır." diye konuştu.

"Çözüm yolu, yeni anayasamızı uzlaşıyla yapmak"

Ak Parti Grup Başkanvekili Usta, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay üzerinden yürütülen tartışmalarda Meclise düşenin, Türkiye'nin ihtiyacı olan sivil bir anayasayı yapabilmek olduğunu söyleyerek, "Bu irade bizde var. Bir yetki karmaşası, yetki kavgası varsa bunu çözebilecek kurum da TBMM'dir. Bunun çözüm yolu da yeni anayasamızı hep birlikte oturarak, istişareyle, muhalefetle, toplumsal uzlaşıyla yapmaktır. Bunun yolu da Meclisten geçer çünkü anayasa yapma yetkisi sadece Meclistedir." dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, yerinden söz alarak, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, hiç utanmadan Yargıtay Başkanlığı ve onun arkasında duran siyasetçiler milletin seçtiği bir milletvekilini Silivri'de tam 5 aydır esir tutarken bu konuşmalar bana çok komik geliyor." şeklinde konuştu.

Genel Kurulda Ak Parti'li milletvekilleriyle TİP'li Kadıgil arasında tartışma yaşandı.

Ak Parti'nin kabul edilen önerisiyle, Meclis'in çalışma takvimi belirlendi

TBMM Genel Kurulunda, Saadet Partisinin "engellilerin sorunları", İYİ Partinin "KYK yurtları", HEDEP'in "belediyelerdeki kayyumlar" ve CHP'nin "yargı" konularındaki önergelerinin gündeme alınması önerileri görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Saadet Partisi, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi gündemin ön sırasına alındı. Genel Kurul, yarın da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşecek.

Genel Kurulda, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in Gebze adıyla bir il kurulması hakkında kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamayla kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.