AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu daha da genişleterek, önümüzdeki dönemi inşallah Türk devri yapmak için omuz omuza çalışacağız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu daha da genişleterek, önümüzdeki dönemi inşallah Türk devri yapmak için omuz omuza çalışacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Anayasa Mahkemesinin, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay hakkındaki kararına işaret ederek, "Anayasa Mahkemesinin kararını bir ilkokul çocuğuna dahi okutsanız, hukukçu olmasına gerek yok, size ne yapılması gerektiğini söyler. 14 gün oldu, bu ülkede yargısal bir darbe yapılıyor." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Can Atalay hakkındaki mahkumiyet kararını Yargıtayın onamasını Genel Kurulda okutmadığına dikkati çeken Kaya, "Şayet okutmuş olsa bugün Can Atalay'ın milletvekilliği sona ermiş olacaktı. Sayın Meclis Başkanı'nın da bu tutumu Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasına dair örtülü bir destek. TBMM'nin hukukuna, yasama-yürütme-yargının kuvvetler ayrılığına hep birlikte sahip çıkmamız gereken bir süreçten geçiyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik ederek, "Karabağ Türk'tür ve ebediyen Türk olarak kalacaktır." dedi.

Gazze'de her gün siviller öldürülürken iktidarı adım atmaya çağıran Usta, "Filistin mitingleri düzenleyip İsrail'e lanet okuyan hükümetin uyguladığı tek yaptırım, Mecliste kahveyi ve kolayı yasaklamak olmuştur. Gelin, kolayla kahveyle uğraşmak yerine TBMM'de Netanyahu için 'savaş suçlusu' kararını hep birlikte alalım." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'nin, "Türk Devri" temasıyla Kazakistan'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Zirve'nin Türk Devri temasıyla toplanması, Türk dünyasında birlik ve beraberlik ruhunun her alanda kökleşmeye ve kurumsallaşmaya başladığının en büyük kanıtıdır. 21'inci asır, istenilse de istenilmese de kesinlikle Türkiye Yüzyılı olacaktır." diye konuştu.

Öte yandan Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutlayan Akçay, "Karabağ özgürdür, Azerbaycan'dır." ifadesini kullandı.

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, bugünün "Dünya Radyoloji Günü" olduğunu belirterek, bu alanda çalışanların sorunlarını sıraladı, bunlara çözüm bulunmasını istedi.

Can Atalay'ın durumuna değinen Oluç, "Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında büyük bir tartışma ve çekişme sürüyor. Yerel mahkeme ve Yargıtay, Anayasa Mahkemesini tanımıyor. Maalesef Adalet Bakanı da yaptığı açıklamalarla Anayasa Mahkemesini tanımıyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, AİHM tarafından değerlendirilecek bir durumdur." görüşünü savundu.

"Can Atalay'ı tahliye etmeli ve bir özür dilemeliler"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bankaların kar oranlarının arttığını, vatandaşın yüksek faiz nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.

Zonguldak'ta bir lisede "askıda simit" uygulaması yapıldığını anlatan Başarır, "Bir devlet çocuklarına bir öğün yemek veremiyorsa, lisede askıda simit uygulaması varsa bu utançtır." dedi.

Can Atalay'ın hukuki durumuyla ilgili yargıda yaşananların kendisini korkuttuğunu dile getiren Başarır, "Bir hak ihlali kararı alınmışsa Yargıtaya düşen tek duruş o karara uymaktır. Anayasa Mahkemesi, tüm mahkemelerin üzerindedir. Maalesef bazı yargı organları Meclisin üzerinde bir vesayet kurumu gibi çalışıyor. Can Atalay'ı tahliye etmeli ve bir özür dilemeliler. Bunu sadece Türkiye'de yaşamıyoruz, dünyaya da rezil oluyoruz." diye konuştu.

"Güney Kafkasya'da güvenlik, istikrar ve işbirliği için dayanışma"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını 8 Kasım'da azat ettiğini, Azerbaycan ordusunun bu tarihi zaferinin, tüm bölgede kalıcı barış ve huzur umutlarının yeşermesine de vesile olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Türkiye işgalden kurtarılan toprakların yeniden inşa ve ihyası da dahil olmak üzere Güney Kafkasya genelinde güvenlik, istikrar ve işbirliğinin artırılması için Azerbaycan ile tam dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürecektir. Bu bağlamda Türkiye ve Azerbaycan arasında doğrudan bağlantı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılması büyük bir öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Astana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla toplandığını hatırlatan Yenişehirlioğlu, "Küresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz, Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasıdır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu daha da genişleterek, önümüzdeki dönemi inşallah Türk devri yapmak için omuz omuza çalışacağız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, bugünün, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadığına işaret etti. Yenişehirlioğlu, deprem bölgesinde 680 bin konut, 170 bin depo, ahır, dükkan olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm inşa edeceklerini kaydetti.

Daha sonra Genel Kurulda, Saadet Partisinin "İsrail'e destek veren firmalara ilişkin grup önerisi" görüşmelerine geçildi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada karar yeter sayısı bulunmadı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oturuma ara verdi. Karaca, aranın ardından yapılan ikinci oylamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu arada, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, TBMM Genel Kurulunun çalışmalarını bir süre izledi.