Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Tüm dünyayı Filistin'de, Gazze'de çocuklar, kadınlar ve masum sivillerle birlikte enkaz altında kalan insanlığın ortak değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu bağlamda, aziz milletimizin sağduyusuyla başlayan güçlü boykotlara resmi, özel kurum ve kuruluşlarımızı, milletimizin her bir ferdini ve bütün insanlığı destek vermeye davet ediyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Gazze'ye yapılan insani yardım çalışmalarını desteklemek ve yerinde incelemek amacıyla Mısır'da temaslarda bulunan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinden oluşan 4 kişilik heyetin yarınki grup toplantılarında oradaki temaslarıyla ilgili izlenimlerini paylaşacaklarını söyledi.

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretine değinen Kaya, " Gazze'nin insansızlaştırma projesi bir İsrail Siyonizm projesidir. Oradaki insani trajediye duyarsız kalamayız ama bu adımları atarken İsrail'in o bölgeyi yavaş yavaş insansızlaştırma ve Filistinlileri kendi öz vatanlarından uzaklaştırma projesinin de farkında olmamız lazım." diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Türkiye'de bir uluslararası Gazze sempozyumu düzenlemeye öncülük edebileceğine işaret eden Kaya, "Bu tip esaslı adımları atmak varken sadece Meclis menüsünden içecekleri çıkarmak Türkiye Büyük Millet Meclisinin bence etkinliğini azaltan bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, uluslararası sözleşmelerin de gözden geçirilmesini istedi.

"Siyasi irade LÖSEV'e baskı uygulamamalı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 25'inci yılını kutlayan LÖSEV'in, Türkiye'nin en gelişmiş onkoloji merkezini kuran, kanserli hastalara ücretsiz bakım sağlamakla bilinen saygın bir kurum olduğunu belirterek, "Siyasi irade LÖSEV'e baskı uygulamamalı, LÖSEV'in önünü açmalıdır." dedi.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gerçekleşen asansör kazalarına işaret eden Usta, Türkiye'nin dört bir yanındaki KYK yurtlarının ivedilikle denetlenmesini istedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret eden Usta, "Savaşın bile bir şerefi, bir adabı vardır; İsrail dünyaya şeref ve adap gibi değerlerden noksan olduğunu göstererek devlet görünümlü terör örgütü haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadığını dile getiren Usta, "Ak Parti Hükümeti iç politikaya yönelik söylemler ve hamleler yerine, uluslararası toplumu ve uluslararası mekanizmaları harekete geçirecek bir stratejiyi uygulamaya geçirmelidir." diye konuştu.

"İsrail ve Filistinliler arasında kalıcı barış için yarın bile geçtir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatarak, Gazzelilerin Sina Yarımadası'na, Batı Şeria'da yaşayanların Ürdün'e sürülmesine çalışıldığını, tehlikenin ve tehdidin büyük olduğunu ifade etti.

Bu gidişat durmazsa Orta Doğu'nun her ihtimale açık hale getirileceğine dikkati çeken Akçay, "Süregelen çatışmalar dinler ve medeniyetler arasında bir cepheleşmeye ve silahlı mücadeleye dönüşmemelidir." dedi.

Türkiye'nin ateşkesi sağlamak, barış ve çözüm iklimini yeşertmek, garantörlük mekanizmasını kurmak adına her türlü katkı ve mücadeleye hazır ve kararlı olduğunu vurgulayan Akçay, "Silahlar derhal susmalı, ateşkes sağlanmalıdır. İsrail ve Filistinliler arasında kalıcı barış için yarın bile geçtir, Türkiye'nin önerisi olan uluslararası barış konferansı da acilen toplanmalıdır." ifadelerini kullandı.

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Laz Enstitüsü'nün 7 Kasımı Lazca Dil Günü olarak ilan ettiğini belirterek, "Türkiye'de ana dili olarak konuşulan dillerin korunmasına, yaşatılmasına, geliştirilmesine ve özgürlüğüne yönelik çağrımızı yineliyoruz. Ana dillerin önündeki engeller kaldırılmalı ve diller desteklenmelidir." dedi.

Tekçi politikaların yüzyıl boyunca ana dilleri kamusal alandan uzak tuttuğunu iddia eden Oluç, Kürtçe'nin, bu ana dillerin arasında, bu yasakçı politikalardan en fazla nasibini alan dil olduğunu ileri sürdü.

"Kupa Arabistan'da değil, Türkiye'de havaya kalksın"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla LÖSEV'in bugün Mecliste grupları ziyaret ettiklerini belirterek, Sağlık Bakanlığından, derneğe etkin bir şekilde destek olmasını istedi.

Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tutukluluk durumuna ilişkin Başarır, "Yargıtay Başsavcılığı 5 sayfalık bir mütalaa verdi, Can Atalay'ın yasama dokunulmazlığından neden faydalanmamasının gerekçelerini anlattı. Yargıtay Başsavcılığı saatlerce 5 sayfalık mütalaa yazacağına Anayasa'nın 153'üncü maddesine beş saniye baksa eminim bu mütalaayı yazmazdı." yorumunu yaptı.

Başarır, "Yargıtay üyelerine bir kez daha sesleniyorum: Adaleti işletin, birilerini dinlemeyin, Anayasaya bakın, Anayasa Mahkemesi kararını bir inceleyin, TBMM'ye ve bu güzel ülkeye yakışmıyor bu durum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacağını dile getiren Başarır, "Futbol Federasyonuna, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Cumhurbaşkanına sesleniyorum: Türkiye'ye, spora, futbola, bu kulüplere, taraftarlarına bu kötülüğü yapmayın; kupa Arabistan'da değil, Türkiye'de havaya kalksın." dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında 10'uncu asansör kazası yaşandığını söyleyen Başarır, "Geçen hafta burada sayın bakanlar konuştu, eski bakanlar konuştu 'Uzaya gidiyoruz' dedi. Evet, gidelim, çok güzel ama biz daha Türkiye'nin herhangi bir yerindeki yurdun üçüncü katına çıkamıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Varlık Fonu'nu Sayıştay'ın incelemesi gerektiğini ifade eden Başarır, "Sayıştay incelemelidir, Sayıştay raporları Mecliste, komisyonlarda tartışılmalıdır ama bunu Sayıştay yapamıyor. Özel denetim raporları da hala elimizde yok. Eğer bu ülkenin hazinesi, bu ülkenin parası bu kadar keyfi bir şekilde yönetilecekse buna herkes, en başta bu Meclis karşı çıkmalıdır, Meclise yapılan bir hakarettir, Meclisin yetki gasbıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'i finanse eden firmalardan yapılan alışveriş, kan, ölüm ve gözyaşı olarak dönüyor"

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İYİ Partiden istifa ederek Ak Parti'ye katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'na "Hoş geldin" diyerek başarılı bir çalışma dönemi diledi.

Gazze'de yaşanan katliam ve zulme dikkati çekmek istediğini belirten Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"İsrail, dünyanın gözü önünde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde savaş suçu ve insanlık suçu işlemektedir. Hastaneleri, camileri, kiliseleri, sivil yerleşim yerlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin bombalamaktadır. Tüm dünyayı Filistin'de, Gazze'de çocuklar, kadınlar ve masum sivillerle birlikte enkaz altında kalan insanlığın ortak değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu bağlamda, aziz milletimizin sağduyusuyla başlayan güçlü boykotlara resmi, özel kurum ve kuruluşlarımızı, milletimizin her bir ferdini ve bütün insanlığı destek vermeye davet ediyorum. İsrail'i finanse eden, destek veren, soykırıma sessiz kalan firmalardan, markalardan yapılan alışveriş masum kardeşlerimize, kadınlara, çocuklara, yaşlılara bomba, mermi, kan, ölüm ve gözyaşı olarak dönüyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masum sivillerin hedef alınmasına karşı çıkarak çok güçlü bir diplomasi yürüttüğünü belirten Yenişehirlioğlu, "Türkiye olarak haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir an önce Filistin topraklarında İsrail işgaline son vererek iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesiyle huzurun, barışın tesis edilmesini temenni ediyoruz." görüşünü paylaştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, söz alarak Meclis'te bir milletvekilinin bir partiden diğer partiye geçtikten sonra böyle bir "hoş geldin" seremonisi hiç yaşanmadığını belirterek, "Seçimden hemen sonra bir milletvekilinin bir başka partiye geçmesini, ortada bir şeyi yokken bir partiye geçmesini ben milletimizin takdirine bırakıyorum. Kendisine bu soru daha önceden sorulduğunda 'Ben siyaseti bir iş kolu olarak görmüyorum, niye Ak Parti'ye geçeyim?' demişti; demek ki kendisi öyle görmeye başladı, Ak Parti'yi de bu anlamda uygun bir yer olarak görmüş olabilir." dedi.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Meclis'te bir seremoni gerçekleşmediğini belirterek, İdris Nebi Hatipoğlu'nun saygı duyulan bir isim olduğunu söyledi.

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grup başkanvekilleri, GHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.