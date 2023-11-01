Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Gelin imar hukukunu anayasal düzeye çıkaralım. Anayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenlemeyi hep beraber getirelim." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in köprü, otoyol, HES'lerin özelleştirmesine ilişkin açıklama yaptığını belirterek, bunu talihsiz bir açıklama olarak gördüklerini söyledi.

Köprülerin, otoyolların kamu kaynaklarıyla yapıldığını ifade eden Şahin, özelleştirmeyle vatandaşların mağdur olacağını savundu.

Şahin, "Ülkemiz enerjide dışa bağımlı bir ülkedir. Bu konuda yeni yatırımlar yapılması düşünülürken var olanı özelleştirme düşüncesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bu özelleştirme düşüncesi Türkiye'de zaten var olan enflasyonu daha da artıracak ve dün burada onaylanan Kalkınma Planı ve daha önce de açıklanan Orta Vadeli Plan hedeflerinden Türkiye'yi uzaklaştıracaktır." dedi.

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin sorunlar yaşadığını söyleyen Şahin, KYK yurtlarında yaşanan kazaların araştırılmasını istedi.

Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifinin Meclis'te görüşmelerinin sürdüğünü anımsatan Şahin, teklifin İstanbul'u depreme hazır hale getirebilecek bir yasa olmadığını öne sürdü.

Saadet Partili Şahin, İstanbul'a özel bir yasa hazırlanması gerektiğini belirtti.

"İsrail artık bir devlet gibi değil örgüt gibi hareket etmektedir"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise İsrail'in Gazze'de devlet terörüne dönüşen, hiçbir ilke ve kaide gözetilmeden saldırılar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin de bombalandığını hatırlatan Dervişoğlu, "Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombalayan bir devlet yalnızca uluslararası hukuka ve savaş töresine değil, aynı zamanda insan olmanın gereklerine de karşı gelmektedir. İsrail artık bir devlet gibi değil örgüt gibi hareket etmektedir, örgüt gibi hareket ederseniz de örgüt gibi muamele görmeniz kaçınılmaz hale gelir." diye konuştu.

İzmir depreminden çıkarılması gereken dersler olduğunu aktaran Dervişoğlu, "fay yasası"nın Türkiye için zorunluluk haline geldiğini söyledi.

"PKK-YPG/SDG'nin sözde yayınladığı harita açıkça ayaklarımızın altındadır"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İsrail'in hastane, okul, kilise, cami ayırt etmeden sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını vurguladı.

İsrail'in insanlık suçu işlediğini ifade eden Bülbül, "Yapmış olduğu bu zulümle İsrail abat olmayacak, bizzat akıbeti berbat olacaktır. İsrail tüm dünyanın gözü önünde bir yandan soykırım yaparken diğer yandan bölgede etnik temizlik yapmakta ve orada yaşayan insanları zorunlu göçe tabi tutmaktadır." şeklinde konuştu.

Bülbül, "İsrail'den PKK/PYD'ye uzanması istenen işgal koridorunun Türk milletinin, Türk devletinin kararlılığı ve gücü sayesinde akamete uğradığı" söyledi.

Orta Doğu'da "yeni bir göç dalgası başlatma", "Gazze'deki nüfusu boşaltarak işgal alanını genişletme ve kalıcı hale getirme" gibi hamleler yürütüldüğünü dile getiren Bülbül, şöyle konuştu:

"Harflerle oynayarak bir meşruiyet elde etme çabasında olan terör örgütü PKK/PYD/SDG geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyinde sözde Rojava özerk cumhuriyeti kurduğunu açıklayarak ülkemizi hedef alan sözde bir harita yayınlamıştır. Terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin sözde yayınladığı harita açıkça ayaklarımızın altındadır."

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise bir hükümlünün, annesiyle Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle İdare ve Gözlüm Kurulunca infaza ilişkin aleyhte görüş bildirildiğini iddia etti.

Felçli ve epilepsi hastası bir hükümlünün de tek kişilik hücrede tutulduğunu öne süren Beştaş, cezaevlerindeki durumların gündemlerinde olduğunu söyledi.

Kürtçeye yönelik baskılar olduğunu savunan Beştaş, buna dikkati çekmeye devam edeceklerini bildirdi.

Beştaş, Peri Vadisi'nde ve Erzurum'da av turizmi sebebiyle "katliam" yaşandığını iddia etti.

"Türkiye'nin yüzyılında ilk kez bir emekli açlık sınırının yarı oranında maaş almak zorunda kalıyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "özelleştirmeler" yapılacağını açıkladığını belirterek, "Satarak, satarak nereye kadar? Mehmet Şimşek'in muhteşem ekonomik programı limanları, köprüleri, yolları, HES'leri satmaksa, özelleştirmekse, bu bir felaket." dedi.

Seçilmiş milletvekilinin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edildiğini söyleyen Başarır, yargının bunu rutin haline getirdiğini savundu.

Başarır, "Türkiye Yüzyılı'nda ilk kez bir emekli açlık sınırının yarı oranında maaş almak zorunda kalıyor. Asgari ücretli çok altında maaş almak zorunda kalıyor. Türkiye Yüzyılı'nda ilk kez Türk lirası bu kadar fazla değer kaybediyor. Türkiye Yüzyılı'nda ilk kez yüz binlerce insan mahkeme kapısında, tahliye davalarında, sokakta kalıyor." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şekilde siviller, çocuklar öldürülemez"

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İsrail'in saldırılarına karşı dünyanın sessiz kaldığını vurguladı.

İsrail vahşetinin sınır tanımadığını belirten Gül, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombalayarak da savaş suçu işlediğinin altını çizdi.

Gül, İsrail'in soykırım yaptığını dile getirerek, bu saldırılara dünyanın "Dur" demesi gerektiğine işaret etti.

"Biz güçlüyüz, o yüzden haklıyız" anlayışının kabul edilemeyeceğine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Emperyalistler mazlum halkın karşısında mutlaka ve mutlaka yenilmeye mahkumdur. Mazlumlar, zalimlere diz çöktürecektir. Küresel sistem adalet vermekten uzaktır. BM'nin aldığı onlarca karar, İnsan Hakları Evrensel Beyannameleri neden Filistin için işlemiyor. Neden oradaki çocuklar, siviller için işlemiyor? Kimden gelirse gelsin sivillere yönelik her türlü saldırıyı da kınıyoruz. Dinine, kimliğine bakmadan biz bu kınamayı yapıyoruz. Hiçbir şekilde siviller, çocuklar öldürülemez."

Meclis'te kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifinin görüşmelerine devam edileceğini anımsatan Gül, afetlere dirençli şehirler için çalışmaları sürdüreceklerini anlattı.

Gül, teklifin kentsel dönüşümde gerekli adımların atılacağı önemli bir düzenleme olduğunu belirtti.

İmar hukukunu anayasal düzeye çıkarmayı vadettiklerini anımsatan Gül, "Gelin imar hukukunu anayasal düzeye çıkaralım. Anayasaya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenlemeyi hep beraber getirelim. Bunu anayasal bir norm haline getirelim." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacının da ortada olduğuna işaret eden Gül, bunun da yerine getirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Abdulhamit Gül, HEDEP'li Beştaş'ın cezaevinde bir hükümlünün Kürtçe konuşamadığına yönelik açıklamalarını hatırlatarak, Kürtçeyi "bilinmeyen dil" olarak tanımlayan anlayışa, ret, inkar, asimilasyon politikalarına AK Parti'nin son verdiğini kaydetti.