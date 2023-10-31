AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Ne yaparlarsa yapsınlar, İsrail bu vahşetin altında kalacaktır; başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, özgür bir Filistin kurulacaktır; Kudüs bağımsız ve özgür olacaktır.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Ne yaparlarsa yapsınlar, İsrail bu vahşetin altında kalacaktır; başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, özgür bir Filistin kurulacaktır; Kudüs bağımsız ve özgür olacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Cumhuriyet'in ayrıştıran değil birleştiren bir kavram olması gerektiğini belirterek, "Bu ülkede bakanlık yapmış arkadaşların dahi 'Biz şunu yaptık, siz şunu yaptınız' bakış açısını doğru bulmuyorum." diye konuştu.

Bu bakış açısında olanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılındaki balkon konuşmasını izlemesini isteyen Şahin, Erdoğan'ın, "Türkiye kazandı." şeklinde bir konuşma yaptığını hatırlattı.

" Cumhuriyet'i kutlamak, onu ancak idrak ederek olur"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nın Türk milleti tarafından doğru bir biçimde kutlandığını söyledi.

Cumhuriyet'i kutlamanın, onu ancak idrak ederek olacağını dile getiren Dervişoğlu, "Cumhuriyet düşmanlığı Osmanlı padişahları üzerinden yapılacak bir şey değildir. Dolayısıyla, 'Ben böylesine önemli bir günde donanmayı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava kuvvetlerini Vahdettin Köşkü'nden selamlıyorum' diyerek cumhuriyet düşmanlarına cüret, cesaret ve moral verme hakkı Cumhurbaşkanı bile olsa hiç kimsenin hakkı değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın çektiği sancının sonunda sökecek olan şafak, Türk şafağıdır"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türk milletinin, Cumhuriyet 100'üncü yılına ulaşana kadar türlü badireler atlattığını, darbe ve ihanetlere maruz kaldığını ancak yeni bir yüzyılı yeni ülkülerle karşıladığını dile getirerek, "Allah'ın izniyle, dünyanın çektiği sancının sonunda sökecek olan şafak, Türk şafağıdır. O gün, Türk yüzyılı olarak tarihe yazılacaktır." dedi.

Cumhuriyet'in kimsesizlerin kimsesi, Türk milletinin sözü, sesi ve nefesi olduğunu vurgulayan Bülbül, "Cumhuriyet köylüyü, kentliyi, yaşlıyı, genci, işçiyi, memuru sevindiren bir düşünce, bir umut ve bir güneştir. Hürriyet timsali aziz milletimizin kan ve irfanla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bugün Cumhuriyet'in demokrasiden noksan olduğunu iddia ederek, "Free Web Türkiye 2022 Raporu"ndan bazı verileri paylaştı.

Beştaş, bu rapora göre 2022 yılında en az 40 bin 536 URL'ye erişim engeli getirildiğini söyledi.

Hatay Valiliğinin hassas alan düzenlemesini yürürlükten kaldırdığını söyleyen Beştaş, "Ne demek bu? Maden ve taş ocakları ÇED raporu olmadan faaliyete geçebilecek. Bu karar Hatay ve Hataylıları öldürmektir." dedi.

"Mahkemenin amacı ne?"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya'da özel bir okuldaki Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptığı konuşma nedeniyle bir öğretmenin gözaltına alınmasıyla ilgili, "Burada suçlu bu öğretmen mi yoksa gerçekten onun hakkında gözaltı kararı veren bir savcı mı?" diye konuştu.

Türk Ceza Kanunu'ndaki hangi suçun unsurlarının oluştuğunu soran Başarır, "Bir öğretmen Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bu sözleri sarf ettiği için 24 saat gözaltına alınıyorsa sözün bittiği yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin TİP Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki ihlal kararına da değinen Başarır, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hangi hukuk, hangi yasa, hangi vicdan, hangi adaletle bu dosyayı Yargıtay'a tekrar yolluyor? Anayasa'dan, Anayasa Mahkemesinden kendini büyük gören bu mahkemenin amacı nedir?" dedi.

13. Ağır Ceza Mahkemesinin suç işlediğini öne süren Başarır, "Bir hukuk devletinde böyle bir şey olmaz. Can Atalay milletvekili olduğunda Gergerlioğlu ve Berberoğlu hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararlarını tahliye talebiyle birlikte dosyaya koyduğu anda o mahkeme tahliye kararını vermeliydi, Anayasa Mahkemesini beklememeliydi bile. Eğer bu parlamento, Meclis Başkanı 13. Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararına karşı bir tutum sergilemezse bunun önünü alamayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelin bu darbe anayasasından kurtulalım"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının büyük bir coşkuyla kutlandığını dile getirerek, "Bugün Türkiye Yüzyılı'nın ilk haftasındayız. Türkiye, bu coğrafyada, bu vatanda daha nice yüzyıllar daha güçlü bir hale gelecektir." dedi.

"Manda ve himaye asla kabul edilemez" anlayışıyla, ülke toprağına hiçbir emperyalistin ayak basmaması için canla başla mücadele edildiğini vurgulayan Gül, "Şu da bilinsin ki bu coğrafyada hiçbir zaman bu millet ne işgal yapmıştır ne de işgale maruz kalmıştır. Kıyamete kadar da bağımsız bir şekilde, emperyalistlerle mücadele edecek azim bizdedir, kararlılık bizdedir, irade bizdedir." diye konuştu.

"Cumhuriyet'in kimsenin babasının malı olmadığını" ifade eden Gül, "Atatürk ortak değerimizdir, 85 milyonun ortak değeridir ve bu birliktelik bizi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacaktır." dedi.

Türkiye Yüzyılı'nda yeni sivil bir anayasanın hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Gül, "Gelin, 12 Eylül darbesinin kalıntısı olan bu darbe anayasasından kurtulalım. Darbecilerin yaptığı anayasadan daha iyisini demokratik, sivil bir şekilde bizler yapabiliriz, bu Meclis yapabilir. Gazi Meclis 100 yıl önce Cumhuriyet'i nasıl kabul ettiyse, gelin, 100 yıl sonra biz de yeni, sivil, demokratik, çoğulcu, katılımcı bir anayasayı hep beraber yapalım, Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edelim." çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine düzenlediği saldırıya değinen Gül, "O hastane bombalandı ve İsrail'in bu soykırımı bütün dünyanın gözü önünde maalesef devam etmektedir. TBMM tüm dünyaya bu çağrıyı elbette yapmıştır, yine yapmaya devam edecektir. Türkiye yine insanlığın ve mazlumların sesi olmaya devam edecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, İsrail bu vahşetin altında kalacaktır; başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, özgür bir Filistin kurulacaktır; Kudüs bağımsız ve özgür olacaktır." yorumunu yaptı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 milletvekiline yerlerinden söz verme kararı aldığını, ancak talepte bulunan 100'ün üzerinde milletvekiline de söz vereceğini açıkladı.