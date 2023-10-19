AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edilmesine ilişkin, "Bunun dünya parlamentolarına örnek olmasını istiyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "3 günlük milli yas" ilan edilmesine ilişkin, "Teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı adımların devam etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Şahin, Türkiye'nin daha somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, vatandaşların geçim zorluğu yaşadığını belirterek, seçim öncesi verilen sözlerin unutulduğunu iddia etti.

İsrail'in insanlık dışı vahşetini lanetlediklerini ifade eden Dervişoğlu, "İsrail güvenlik güçleri en temel insani değerleri hiçe saydığını artık tüm dünyaya ispat etmiştir. Devlet ve ordu diye geçinenlerin yapmış olduğu tüm bu insanlık dışı saldırılar, faili oldukları tüm bu vahşet, bir kez daha Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin farkını, yüksek vakarını ve şerefini ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Ordusu için "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır." dediğini hatırlatan Dervişoğlu, Türk ordusunun sınır ötesi operasyonlarda gösterdiği hassasiyete dikkati çekti.

"İsrail'in hukuk ve adalete vereceği hesap, zaman aşımına asla uğramayacak"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, vefatının 20. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle anarak, "Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in 'Unutulan soykırım tekrarlanır' sözü bugün hala geçerliliğini korumaktadır." dedi.

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarına işaret eden Bülbül, "Savaş ve insanlık suçu işleyerek tarih ve vicdan önünde hüküm giyen İsrail'in hukuk ve adalete vereceği hesap, zaman aşımına asla uğramayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, katlettikleri masum bebeklerin ahını asla unutturamayacaklar." görüşünü paylaştı.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, muhtarlara yerel seçimler öncesi "gerçek dışı nüfus kayıtları ya da nakiller yapılması konusunda baskılar uygulandığını" ileri sürdü.

"İsrail'in yaptığı cinayettir, katliamdır, barbarlıktır"

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, İsrail'in Gazze'de insanlığa karşı suç işlediğini belirtti.

"İsrail'in yaptığı cinayettir, katliamdır, barbarlıktır." ifadesini kullanan Köksal, "Hiç kimsenin duyarsız kalmaması gerekiyor. Bütün dünya kamuoyunun yaşananlara karşı duyarlı olması, herkesin inisiyatif ve sorumluluk alması gerekiyor. Filistin halkının sonuna kadar yanındayız." dedi.

Fahiş fiyat artışıyla mücadele kapsamında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile bin 500 memur alınacağını hatırlatan Köksal, "Fahiş fiyata kendileri neden olanlar, iki sene evvel patates deposunda üreticiye hesap soranlar, son iki senedir marketlere indirim timi yollamaya başladılar. Bakan diyor ki (Enflasyonu bin 500 elemanla düşüreceğiz)" diye konuştu.

Köksal, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 12. Kalkınma Planı'nın hayat pahalılığına ve yerli üretime odaklanmadığını iddia ederek, Türkiye'nin içi boş vaatlerle bir 5 yıl daha kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemeye de değinen Köksal, "Daha önce komisyonda da teklif verdik. 15 bin lira emekli ikramiyesini gelin bugün Genel Kurulda hep birlikte çıkaralım, çalışan-çalışmayan ayrımı yapmayalım." ifadelerini kullandı.

"Tarihin bize neler getireceğini bilmiyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, vefatının 20. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in hayatını anlatarak, "Kendisinin en önemli özelliği barışın timsali olması. Savaşın içinde barışa dair olan iyi niyetini, heyecanını koruması çok çarpıcı." dedi.

İzzetbegoviç'in, "Bazen askerlerimizle bazı problemler yaşıyorum. Şöyle diyorlar: 'Neden intikam için bir şeyler yapmıyoruz?' Onlara, 'Yasaya saygılı olun ve işleri kendi mecrasına bırakın' diyorum. Nihayetinde, çalışması ve savaşması gerektiğine, ancak olaylara hükmedemeyeceğine inanan bir halka mensubuz. İnsanlar tarihe hükmedemezler. Tarihe, ancak Allah hükmeder ve O ne derse, o olur." ifadelerini aktaran Zengin, tarihin öngörülemeyen bir seyri olduğunu dile getirdi.

Zengin, "İsrail'in Filistin karşısında çok güçlü olduğunu zannediyoruz ama tarihin bize neler getireceğini, hangi sürprizlere meyyal olduğunu bilmiyoruz. Allah'ın da bir adaleti var. İnanıyoruz ki tüm bunlar olması gereken mecraya, barışa, hakka, doğruya doğru evrilecek." yorumunu yaptı.

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 günlük milli yas ilan edilmesine ilişkin Zengin, "Bunun dünya parlamentolarına örnek olmasını istiyorum. Buradan bu konunun anlaşılması, idrak edilmesi ve barışa doğru bir fayda hasıl olması için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.