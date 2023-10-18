MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Gazze'deki hastane saldırısının İsrail tarafından yapılmadığı, karşı tarafça yapıldığı" şeklindeki ifadelerinin kabul edilemez ve skandal olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, ABD Başkanı Joe Biden'ın " Gazze'deki hastane saldırısının İsrail tarafından yapılmadığı, karşı tarafça yapıldığı" şeklindeki ifadelerinin kabul edilemez ve skandal olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, İsrail'in Gazze'de insanlık suçu ve soykırım işlediğini belirtti.

Bu konuda dünyayı ayağa kaldıracak Türkiye'den başka ülkenin bulunmadığını dile getiren Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir çağrıda bulunmak istiyorum, 2009'daki 'one minute' çıkışı gibi dünyanın çok büyük, güçlü çıkışlara ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin adına bunu yapması gerekiyor. Çok daha büyük çıkışlara imza atması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünyayı ayağa kaldırması gerekiyor. Bizim Türkiye adına kendisinden beklentimiz budur." ifadelerini kullandı.

TBMM tarafından oluşturulacak heyetin Türkiye adına bölgeye gitmesi önerisinde bulunan Şahin, Türkiye'nin insani yardım koridorunun oluşturulmasına da öncülük etmesi gerektiğini kaydetti.

"Bu, açık seçik bir Netanyahu terörüdür"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısının sadece uluslararası hukuka değil, insan olmanın gereklerine de aykırı bir vahşet olduğunu vurguladı.

Saldırının faillerini lanetleyen Dervişoğlu, "İsrail'in devlet olma vasfını kaybettiği, hastaneleri bombaladığı, çocukları öldürdüğü, düpedüz bir terör örgütü gibi davrandığı noktadayız. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası toplumu bir an önce bu masum insanların ve çocukların yaşama hakkına sahip çıkmaya ve Netanyahu'nun insanlık dışı terör faaliyetlerini durdurmaya davet ediyoruz. Çünkü bu artık savaş değil açık seçik bir Netanyahu terörüdür." diye konuştu.

"Batı ikiyüzlü tavrını sürdürüyor"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Filistin'i adım adım işgal eden ve Filistinlilere yıllarca zulmeden İsrail'in, hastane, okul, yerleşim yeri ayırt etmeden sivilleri hedef aldığını, yaşananlar karşısında ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Batı ülkelerinin ikiyüzlü tavrını sürdürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretinde "hastane saldırısının İsrail tarafından yapılmadığı, karşı tarafça yapıldığı" şeklindeki ifadelerinin kabul edilemez ve skandal olduğunu belirten Bülbül, "Bombalamanın İsrail tarafından yapıldığı ayan beyan ortadadır. Buna rağmen Biden'ın hiçbir şekilde İsrail tarafına bu suçu yüklemeden direkt karşı tarafa yüklemiş olması, bu saldırıya ABD'nin de Biden'ın da ortak olduğu kanaatini hepimizde oluşturmuştur."

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İsrail'in hastane bombalamasını lanetleyerek, istatistiklere göre İsrail'in Gazze'ye yönelik en ölümcül hava saldırısının dün gece saatlerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Beştaş, 12. Kalkınma Planı'nın Meclis'e sunulduğunu hatırlatarak, planda hayali hedeflerle toplumun aldatılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

İktidarın ekonomideki denklemleri yanlış yerden kurduğunu savunan Beştaş, 12. Kalkınma Planı'nın yazılmış olmak için yazıldığını iddia etti.

"Masum insanların öldürülmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz"

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ise Gazze'de yaşananların bir insanlık dramı olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Masum insanların öldürülmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Dün akşam Gazze'deki hastane saldırısında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gazzelilere yapılan saldırıların bir an önce durmasını ümit ediyorum. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, cihanda barış' sözünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Çiftçilerin zor günler yaşadığını savunan Köksal, çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV alınmaması gerektiğini belirtti.

Burcu Köksal, çiftçinin dünyanın en pahalı mazotunu kullandığını, emeklilerin de zor durumda olduğunu söyledi.