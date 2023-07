TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin temsilcileri, Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye talebini reddetmesi kararını eleştirirken, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Atalay hakkındaki hukuki süreçlerin bir an önce sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurulunda grup başkanvekilleri ve bazı milletvekillerine yerinden söz verdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Yargıtay'ın, Atalay hakkındaki kararını anımsatarak, "Bu karar Anayasa'ya, Anayasa Mahkemesinin ve Yargıtay'ın daha önce burada grubu bulunan neredeyse bütün partilerin milletvekillerine dair verdiği kararlara, içtihatlara aykırıdır." dedi.

Yürütmenin ve yasamanın yargı üzerinde vesayet kurması hakkı olmadığı gibi yargının da yasama organı üzerinde vesayet kurma hakkı olmadığını belirten Baş, TBMM'yi ve siyasi partilerin grup başkanvekillerini Can Atalay hakkında verilen karara ilişkin ortak bir tutum göstermeye çağırdı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararlarına ve Anayasa'ya aykırı bir karar verdiğini savunarak, "Bugün Sayın Can Atalay'a yapılan davranışın, yarın AK Parti, İYİ Parti, MHP, CHP, Yeşil Sol Parti veya diğer partilere yapılamayacağına dair hiçbir güvence yok. Onun için Yargıtay'ın hem Anayasa'yı ihlal eden hem Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayan bu tutumuna karşı TBMM olarak bir tutum belirlememiz gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da Erkan Baş'ın çağrısına değinerek, konuyla ilgili partisinin yetkili organlarıyla istişarede bulunmadığını ancak kişisel görüşlerini açıklayabileceğini ifade etti.

Demokrasiye, hukuka, adalete inanan biri olduğunu dile getiren Dervişoğlu, Atalay'ın milletvekili sıfatı kazandığının altını çizdi. Dervişoğlu, "O zaman hukukun işletilmesinin dışında başka bir şey yapılamaz, adaletin tecellisine katkı sağlamaktan başka da herhangi bir adım atılamaz. Bütün milletvekillerimizin kendi başlarına gelmeden 'hukuk ve adalet hepimize lazımdır' diyerek adaletin temin ve tesisi yolunda kararlı bir tutum sergilemelerinin yerinde olacağı kanaatini taşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Yargıtay'ın bu kararla Anayasa Mahkemesine meydan okuduğunu öne sürerek, "Can Atalay'ın Meclise gelip, yemin edip milletvekili faaliyetlerine başlaması ve seçme seçilme hakkının ihlal edilmemesi gerektiği konusundaki her türlü girişimin destekçisi olacağız." dedi.

"Meclis ortak deklarasyon hazırlasın"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Can Atalay'ın milletvekili seçildiğini anımsattı.

Günaydın, "Can Atalay'ın TBMM çatısı altında bir odası, danışmanları var, eksik olan sadece kendisi. Yargının yasamanın saygınlığını zedeleyici bu tutumuna karşı TBMM'deki siyasi parti grupları sessiz mi kalacak? Meclis, Srebrenitsa katliamı konusunda altı siyasi parti grubunun ortak imzasıyla bir deklarasyon yayınladı. Bu deklarasyonun Can Atalay için de hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu, yalnızca Can Atalay'ın fiziki varlığını TBMM'ye getirme meselesi değil, aynı zamanda da yasamanın diğer tüm erklere karşı Meclis'in onurunu koruma çabası olarak tarihe geçecektir." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz, milletimizin demokrasi nişanesidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılı olduğunu dile getirerek, "15 Temmuz milletimizin demokrasi nişanesidir, sonsuza kadar büyük bir gururla Türkiye'nin istiklali ve istikbali adına o gece milletimizin nasıl büyük bir destan yazdığının şanlı bir tarihidir. Dünya demokrasi tarihlerine Türkiye'nin geçilemeyeceğini, boyun eğmeyeceğini, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ve milletin iradesinden başka hiçbir gücün egemen olamayacağını bütün dünyaya göstermiş şanlı gündür." diye konuştu.

Gül, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay'ın verdiği karara da değinerek, TBMM'nin Can Atalay'ın komisyona seçilmesi, oda tahsisi gibi konularda iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Atalay'ın tutukluluğu konusunda Meclisin değil yargı organlarının yetkili olduğunu belirten Gül, "Bu sürecin bir an önce sonuçlanması bizim beklentimizdir. Anayasa'ya göre görülmekte olan bir dava hakkında yasamada bir görüşme yapılamayacağı, beyanda bulunulamayacağı yönünde hepimizi sınırlandıran bir konu var." dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ise Yargıtay'ın kararının Anayasa'ya ve Anayasa Mahkemesinin içtihatlarına aykırı olduğunu belirtti.

Yargıtay'ın verdiği kararla Atalay'ın dokunulmazlığını ve Atalay'a oy verenlerin seçme haklarını yok saydığını ifade eden Şahin, "Milletvekili seçilen Atalay, milletvekili dokunulmazlığı kazanıldığında derhal tahliye edilmelidir." görüşünü dile getirdi.

Genel Kurulda daha sonra, 2023 yılı ek bütçesine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulunun 1 Ekim 2023 tarihine kadar tatile girmesine ilişkin AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi.