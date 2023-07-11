AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Gazi Meclisimiz bu dönemde yeni sivil anayasasını yaparak demokrasimize, ülkemize en büyük katkıyı sağlayacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup temsilcileri yerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, iktidarları denetleyecek Sayıştay, basın, yargı ve sivil toplumun görevini yapamadığını savundu.

Sayıştay raporlarına yargının sessiz kaldığını, medyanın RTÜK, Basın İlan Kurumu ve dezenformasyon yasası ile susturulduğunu öne süren Özdağ, "O zaman denetim mekanizmasını kim yapacak? Bu iktidarın mutlaka denetlenmesi lazım." diye konuştu.

"Sel felaketlerinin temel nedeni plansız kentleşme"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk etme kararına değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili daha önceki açıklamalarını anımsattı.

Dervişoğlu, "İsveç'in teröre verdiği desteğin hilafına attığı bir somut adım var mıdır? Çıkın, bunu TBMM'nin huzurunda izah edin. Beş bin yıllık Türk devlet geleneğiyle birlikte Türk milletinin uluslararası alandaki vakarına ve duruşuna zarar veriyorsunuz ve bu size asla yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde sel felaketleri yaşandığına dikkati çeken Dervişoğlu, "Onlarca yıldır plansızlığın, aynı umursamazlığın ve en nihayetinde aynı facianın kurbanı olan vatandaşlarımıza şimdi hiç kimse çıkıp da 'suçlu, iklim değişikliğidir' demesin. İklim değişikliği bir realitedir ancak yaşanan felaketleri açıklamak için yeterli değildir. Yerleşim yerlerinde yaşanan sel felaketlerinin temel nedeni, çarpık ve plansız kentleşme, yetersiz altyapı ve merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant politikasına teslim etmesidir." değerlendirmesini yaptı.

"20'nci yüzyılın en büyük insanlık suçlarından biri"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 11 Temmuz'un Srebrenitsa soykırımının 28'inci yılı olduğunu belirtti.

Sırplar'ın en büyük vahşeti ve soykırımı Birleşmiş Milletlerin güvenli bölgesi olan Srebrenitsa'da yaptığını anlatan Akçay, "21'inci yüzyılın bu ilk çeyreğinde dünyada yaşanan olaylar, demokrasi havariliği yapanların, gelişmişliği ve medeniyeti temsil ettiğini iddia edenlerin gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Dün yalnızca Müslüman oldukları için Boşnakları Avrupa'nın orta yerinde kaderine terk eden Batı dünyasının bugün de aynı çifte standarda devam ettiğini görüyoruz. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırım 20'nci yüzyılın en büyük insanlık suçlarından biridir." dedi.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Hakkkı Saruhan Oluç da Yugoslavya iç savaşında yaşanan olayları hatırlatarak "Irkçı Sırp askerleri ve onlara bağlı paramiliter gruplar Birleşmiş Milletlerin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa kasabasında, tüm dünyanın gözleri önünde 8 binden fazla Boşnak Müslümanı katletti." diye konuştu.

Bu olayın Uluslararası Adalet Divanı tarafından soykırım olarak tanımlandığını hatırlatan Oluç, "Birinci dereceden sorumlular mahkum edildi. Ancak bu katliamda hayatını kaybeden binin üzerinde cenazeye halen ulaşılamamış olması yaşanan acıları da elbette taze tutmaktadır. 28'inci yıl dönümünde Srebrenitsa soykırımının sorumlularını tarih önünde bir kez daha lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hükümet, her sene tekrarlanan sel konusunda ne yapmayı planlıyor?"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'nin hem doğal afetler açısından hem de iktisadi sorunlar açısından çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Sel felaketlerinin arkasında yanlış kentleşme ve planlama olduğunu belirten Günaydın, "Acaba merkezi hükümet her sene tekrarlanan sel felaketi konusunda ne yapmayı planlıyor? Buralardaki yerel yönetimlerle ne gibi iş birlikleri geliştiriyor? Bugüne kadar ortaya konulmuş yanlış yatırımların sonuçlarını değerlendirme konusunda hangi bilimsel çalışmayı üretiyor? Meslek odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir iş birliği söz konusu mu? Yoksa biz 2024'ün Temmuzunda da Karadeniz'de yaşanacak olan sel felaketleri için aynı cümleleri kurmaya devam edecek miyiz?" sözlerini sarf etti.

Srebrenitsa soykırımına da değinen Günaydın, "BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak sivilin ırkçı Sırp çeteler tarafından katledilmesi ve uygar dünyanın da buna seyirci kalması hala vicdanlarımızı yaralamaya devam ediyor." dedi.

"Türkiye Yüzyılı demokrasinin yüzyılı olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, seçimlerin büyük bir demokratik katılımla tamamlandığını dile getirerek, Meclis'te her düşünceden, toplumun her kesiminden temsilcilerin yer aldığını kaydetti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girildiğini belirten Gül, şunları söyledi:

"Bu yüzyılda Türkiye açısından demokrasinin daha da güçlendiği, özgürlüklerin daha da güçlendiği bir yüzyıl olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı demokrasinin yüzyılı, özgürlüklerin yüzyılı olacak. Bu tabloyu ortaya koyacak olan da yine Gazi Meclisimizdir. Gazi Meclisimiz bu dönemde yeni sivil anayasasını yaparak demokrasimize, ülkemize en büyük katkıyı sağlayacaktır. İstiyoruz ki darbecilerin yaptığı anayasa değil, milletin oylarıyla seçilmiş milletvekillerimiz yeni yüzyılda yeni ve sivil anayasasını yapsın. Bu konuda hep birlikte çalışıp sonuç alacağımıza inanıyorum."

Srebrenitsa soykırımına değinen Gül, "Bütün soykırımların karşısındayız. Çünkü insan diliyle, inancıyla, ne olursa olsun kimliğiyle insandır ve yaşatılması gereken eşrefimahlukattır." ifadesini kullandı.