AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşında artış ve vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifinin bir an önce Genel Kurulun gündemine getirilmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşında artış ve vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifinin bir an önce Genel Kurulun gündemine getirilmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi olan terör örgütü PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusu Celal Kaya'nın MİT tarafından etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, operasyonu gerçekleştirenleri tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları doğrultusunda Mısır ile karşılıklı büyükelçi atanacağını öğrendiklerini belirten Usta, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra da Mısır'la da diplomatik ilişkilerin normalleşmesi sevindiricidir; ben bu anlamda bunu önemli görüyorum." dedi.

Usta, bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Şunu vicdanınıza bırakıyorum: Haziran ayında yüzde 35 dolar kuru artışının olduğu ülkede tüketici enflasyonu nasıl yüzde 3,9 oluyor? Tepeden tırnağa her şeye yüksek oranda zam gelirken bu enflasyon rakamının gerçekçi olmadığını anlamak için uzman olmaya gerek yok." diye konuştu.

En düşük memur maaşında artış ve vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifinin AK Parti grubunca TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan Usta, memurlara verilecek seyyanen artışın emeklilere de yansıtılması gerektiğini söyledi.

"Memur maaşı 14 bin liradan 25 bin lira seviyelerine çıkacak"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilenler ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Urumçi kentinde 5 Temmuz 2009'da yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri andı.

Bülbül, Irak'ın kuzeyinde görev yaparken şehit edilen Türk diplomat Osman Köse'nin kanının yerde kalmadığının altını çizerek, "Bu operasyonda emeği geçen bütün güvenlik güçlerimizi tebriklerimizi sunuyoruz. Osman Köse'nin kanının yerde kalmamasından ötürü mutluluğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

En düşük memur maaşında artış ve vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifinin hayırlı olmasını dileyen Bülbül, en düşük memur maaşlarının yüzde 85 oranında artacağını; ortalama memur maaşının da 14 bin liradan 25 bin lira seviyelerine çıkacağını söyledi. Bülbül, "İmkanlar ölçüsünde, maksimum fedakarlıkla yapılan bu zammın bütün çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Bu rakamlar hiçbir şekilde gerçek değil"

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, en düşük memur maaşında artış ve vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifinin içinde deprem bölgesi için kullanılmak üzere vergi artırımlarının da bulunduğunu dile getirerek, "Deprem vergilerini nereye harcadığınızı kalem kalem açıklayın? Halkın vergilerini seçimleri kazanmak için çarçur edenler şimdi 'para yok' diyerek iğneden ipliğe zam yapıyorlar." dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını eleştiren Beştaş, "Bunu açıklayanlar da biliyor ki bu rakamlar hiçbir şekilde gerçek değil. Her şeye zam yapılıyorken enflasyon nasıl düşüyor, TÜİK açıklasın biz de anlayalım." ifadesini kullandı.

Beştaş, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, depolarındaki doluluk oranı gerekçesiyle çiftçilere randevu veremediğini öne sürerek, durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

"Bugün en çok ezilen kesim emeklilerdir"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı, terörü lanetledi.

TÜİK'in bugün enflasyon oranlarını açıkladığını belirten Başarır, TÜİK'in ciddiyetini ve vicdanını yitirmiş bir kurum olduğunu söyledi. Başarır, "Ben merak ediyorum, TÜİK'te çalışanlar, bu rakamları hazırlayanlar, hangi ülkede yaşıyorlar, başka bir mutfak mı kullanıyorlar, başka bir pazar mı kullanıyorlar, başka bir arabaya mı biniyorlar, başka bir bankadan mı para çekiyorlar? Toplumun, işçinin, emeklinin, köylünün, gençlerimizin gerçekleriyle onların verileri hiçbir şekilde örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

En düşük memur maaşında artış ve vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifinin içeriğini de eleştiren Başarır, "Seyyanen ek zam niye emekliye verilmiyor? Emekliyle memur farklı şeyleri mi tüketiyor, mutfağı farklı mı, farklı bir yerde mi yaşıyor? Bence ek olarak verilen bu zam mutlaka emekliye de verilmelidir. Çünkü bugün en çok ezilen kesim emeklilerdir." diye konuştu.

Kanun teklifinde MTV'nin iki katına çıkarıldığını aktaran Başarır, Anadolu'da yaşayan ve zaten mevcut aracının vergisini ödeyemeyen çiftçinin şimdi iki kat vergi ödemek zorunda bırakıldığını ifade etti. Türkiye'de 1999'dan beri deprem vergisi toplandığını belirten Başarır, "Sorun deprem vergilerinin toplanması değil, bugüne kadar toplananların deprem için kullanılmaması." dedi.

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Torba yasada 728 milyar borçlanma yetkisi olan sarayın bu borçlanma yetkisini 2 trilyon 184 milyara çıkartması da var. Bu, parlamentoya yapılan bir hakarettir. Sen bir ek bütçe istiyorsun ve bunu torba yasayla çıkarmak istiyorsun. Bunu nerede, nasıl, ne şekilde kullanacağın belli değil, torba yasaya dolduruyorsun. Komisyona gelmeli, ek bütçe olarak tartışılmalı, kapsamı, nerede kullanılacağı, nasıl kullanılacağı belirlenmeli ve parlamento özel olarak karar vermeli ama beyefendi buna alışmış."

"Toplumun tüm kesimlerini hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 21 yıllık AK Parti iktidarları döneminde toplumun bütün kesimlerinin refah payını artırmaya, huzurunu, mutluluğunu büyütmeye dair bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Başta işçi, çiftçi, memur, emekli ve esnaf olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hiçbir zaman enflasyona ezdirmediklerini dile getiren Akbaşoğlu, 2023 seçimlerinden önce verdikleri sözleri hayata geçirmeye başladıklarını anlattı. Akbaşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmek ve yaşanabilir kentler oluşturmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "İnşallah ekim, kasım ayından itibaren yuvalarına yerleştireceğimiz vatandaşlarımızla beraber bu mutlulukları hep beraber yaşayacağız." dedi.

Bugün Meclis'e sundukları kanun teklifine değinen Akbaşoğlu, "En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacak şekliyle hem 6 aylık enflasyon farkının maaşlara yansıması hem de 8 bin 77 liralık seyyanen zammın bütün memurların bordrolarına yansımasıyla ilgili kanun teklifimizi sunduk. Bu paketin bir an önce Plan Bütçe Komisyonunda görüşülerek Genel Kurulun takdirine gelmesine muhatap olacağız." değerlendirmesinde bulundu.