AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşının net 22 bin lira olmasına yönelik düzenlemeye ilişkin, "Yarın enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri...

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşının net 22 bin lira olmasına yönelik düzenlemeye ilişkin, "Yarın enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, daha sonra grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını anımsatarak, bu olayı İYİ Parti Grubu olarak şiddetle kınadıklarını söyledi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere karşı bir şiddet olayı gerçekleştirdiğini anımsatan Usta, hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyerek, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve tüm dünyayı yaşanan bu acıyı durdurmaya davet etti.

Para Politikası Kurulunun toplantı özetinin dün yayınlandığını anımsatan Usta, "Bu, tam bir itirafname. Özellikle Eylül 2021'den itibaren uygulanan ekonomi politikalarının nasıl iflas ettiğine, 'Türkiye ekonomi modeli' denilen, güya model olan o Türkiye ekonomi modelinin nasıl iflas ettiğine de dair bir itirafname şeklinde tarihe geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomi modelinin üç amacının olduğunu belirten Usta, birinci amacının üretim ve yatırım, ikinci amacının enflasyonu dizginlemek olduğunu söyledi. Usta, "Dolar kuru seçimden bu yana yüzde 35 arttı, bunun faturası çok kabarık oldu. 'Cari fazla vereceğiz.' diyordu. O da cari açık, tarihin en yüksek cari açıklarını verdik, enflasyon patladı gitti. Dolayısıyla hiçbir sonuç alınamamış fakat millete ağır bir fatura ödetilmiştir." sözlerini sarf etti.

-"Cenin bölgesinde gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, nüfusunun yüzde 8'inden fazlası Müslümanlardan oluşan İsveç'te, ırkçı Neonazi yapılanmaları ve aşırı sol siyasetin güçlenmesiyle Müslümanlara yönelik nefret suçları, çirkin saldırılar ve İslam dinini hedef alan çeşitli provokatif eylemlerin son yıllarda artış gösterdiğine dikkati çekti.

Müslümanların din ve vicdan hürriyetini hedef alan eylemin öncekiler gibi İsveç Hükümeti eliyle desteklendiğini belirten Bülbül, "İnanç ve düşünce hürriyeti konusunda Müslümanların muhatap olduğu ikiyüzlü politikaları bir kere daha ifşa eden bu vandallığı şiddetle lanetliyoruz." görüşünü dile getirdi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere karşı bir şiddet olayı gerçekleştirdiğini aktaran Bülbül, "İsrail tarafından Filistin'in Cenin bölgesinde gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz. Vefat eden masum kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." dedi.

"Bunun ifade ve düşünce özgürlüğüyle izah edilmesi mümkün değil"

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınadıklarını, bütün dinlerin ve inançların kutsalına, değerlerine yönelik her türlü saygısızlığın ve saldırının tam karşısında olduklarını söyledi.

Beştaş, "Kur'an-ı Kerim'in yakılması eyleminin İsveç polisinin izni ve gözetimi altında yapılması ayrıca kabul edilemez bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. Bunun ifade ve düşünce özgürlüğüyle izah edilmesi mümkün değil, izah edilmesini de kabul edemeyiz." diye konuştu.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te gerçekleşen olaylara ilişkin Beştaş, "Sivas Madımak katliamı insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biridir. Sivas katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum, anıları önünde eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

"Dünya ülkelerini bu eyleme karşı tepki vermeye davet ediyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İsveç'in başkentinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve buna seyirci kalınmasının kendilerini üzüntüye boğduğunu aktardı.

Başarır, "Biz bu nefret eylemini lanetliyoruz, tüm dünya ülkelerini bu eyleme karşı tepki vermeye davet ediyoruz. Tüm ülke olarak, parti olarak tepkimizi ortaya koyuyoruz." dedi.

Temmuz ayının ilk haftasının herkesin acı içinde olduğu bir hafta olduğunu belirten Başarır, şunları kaydetti:

"Otuz yıl önce Madımak'ta bir insanlık suçu işlendi. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'ta, cumhuriyet düşmanları tarafından bu suç işlendi. Çok açık bir şekilde bir insanlık suçu varken maalesef otuz yıl içerisinde bu suç, bu eylemler zaman aşımına uğratıldı."

Yarın Başbağlar katliamının 30. yılı olduğunu hatırlatan Başarır, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, sorumlularını lanetledi.

Başarır, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının üzüntü verici bir olay olduğunu, söz konusu gazetecinin yaptığı bir ironiden dolayı bunu söylemesine rağmen tutuklandığını öne sürdü.

Başarır, "Ne acıdır ki bunu, bu videoyu, bu montaj videoyu bir milletvekili yaptı ve paylaştı, yine ne kadar acıdır ki aynı milletvekili yine bir komplo, yine çirkin bir tezgah sonucu açılan davada tutukluyken Merdan Yanardağ onun hakkını savunuyordu ama yıllar sonra ona karşı böyle bir komployu, böyle bir montajı yaptı ve tutuklanmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay ile ilgili de Başarır, "Hala Yargıtay 3. Ceza Dairesine dosya gelmedi. Yargıtay'a sesleniyorum: Yapmayın, talimatla uzatmayın, mevcut kararlar var çünkü." görüşünü paylaştı.

28 Şubat davası kapsamında hapiste hala beş generalin bulunduğunu belirten Başarır, "Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum: Bu generallere Anayasa çerçevesinde hakları olan tahliye kararlarını verin. Cezaevinde bizim askerlerimiz ölmesin, ölmesini de istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarır'ın sözleri üzerine yerinden söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Başarır'ın Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasıyla ilgili konuşmasında tam bir "FETÖ taktiği" uyguladığını savundu. Çelebi, "İftira at, izi kalsın mantığı gütmektedirler. Benden önce birçok hesaptan paylaşıldığını söyledim. PKK elebaşını öven kim varsa biz eleştiririz, her kim varsa yargının hesabı ayrıdır, bizim hesabımız ayrıdır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu da Ali Mahir Başarır'a yönelik, "Grubumuzu haksız ve isabetsiz bir şekilde eleştirme cihetine gittiniz. Sonuçta şunu ifade etmek isterim ki: Önce aynaya bakıp kendinizi değerlendirmeniz bu konudaki tutarlılık için daha isabetli olacaktır. Askerlerle ilgili sözlerinize, Mehmetçike, orduya dair sözlerinize, öncelik olarak kendi sözlerinize cevap vermenizi ve kendinizi bu konuda sigaya çekmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

"Zulmü şiddetle kınıyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu gündemi değerlendirdiği konuşmasında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldığını anımsattı.

Akbaşoğlu, "İsveç Hükümetinin gözetimi altında Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunulmasını ve bunun hükümet yetkililerinin eliyle onların müsaadesiyle yapılmasını şiddetle lanetliyorum ve kınıyorum." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere karşı bir şiddet olayı gerçekleştirdiğini anımsatan Akbaşoğlu, İsrail'in Cenin'de Filistinli kardeşlerimize, oradaki Müslümanlara yapmış olduğu zulmü de şiddetle lanetliyor ve kınıyorum." diye konuştu.

Memur maaşı

En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağının ifade edildiğini anımsatan Akbaşoğlu, "Yarın enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız." bilgisini verdi.

Daha önce verilen bütün sözleri yerine getirdikleri gibi bundan sonra da verdikleri sözleri bir süreç yönetimi çerçevesinde bir bir yerine getireceklerini kaydeden Akbaşoğlu, şunları aktardı:

"Seçim beyannamemizde ne söylediysek ev kadınlarının emeklilik hakkını, genç kardeşlerimizin, kızlarımızın, erkek evlatlarımızın evlenmeyle ilgili, bütün evlilik primlerine ilişkin taahhütlerimizi bu süreç içerisinde hepsini kanun teklifi içerisinde görmüş olacağız."