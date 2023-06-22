Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Terörün tamamen tükendiği gün, ancak Türkiye için gerçek manada bayram olabilir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Pençe Operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan ve bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'a rahmet diledi.

Bozdağ, daha sonra grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 4 ay geçtiğini anımsattı.

İskenderun Belediyesinin aldığı bir karara çok üzüldüklerini ifade eden Usta, "Deprem sonrasında TOKİ'nin yaptığı açıklamalarda bölgede en fazla 4 katlı binaların yapılacağı şeklinde bir ifade kullanılmıştı. Ancak 25 Mayıs 2023 tarihinde İskenderun Belediyesinin imar planı askıya çıkmış ve bu imar planına göre 12 kata kadar müsaade verilmiştir. Bu, rant odaklı imar anlayışının hiç değişmediğini, yani Ak Parti'li belediyelerde bu anlayışın devam ettiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Havaların ısınmasıyla orman yangınlarının başladığını belirten Usta, iktidarın orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri alması, Türk Hava Kurumuna ait yangın söndürme uçaklarının hazır hale getirilmesi, savunma sanayisindeki gelişmelerin yerli yangın söndürme uçaklarına da sirayet etmesi gerektiğini söyledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizini yüzde 15'e çıkardığını anımsatan Usta, faiz artırma sürecinin gelecek aylarda da devam edeceğini çok net bir şekilde gördüklerini belirtti. Erhan Usta, geçmişte faiz artırımı yapan yetkililerin Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındığını, daha sonra faizin düşürüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ekonomik temeller hazırlanmadan bu işin yapılıyor olması Türkiye'nin ekonomisini içinden çıkılmaz bir duruma getirdi; dolar kuru patladı, yüzde 85'e çıkan bir enflasyonu Türkiye yaşadı. Bununla birlikte, politika faizi düşürüldü ama piyasadaki bütün faiz oranları arttı. Faiz düşüşünün herhangi bir olumlu etkisi olmamıştı. Geldiğimiz noktada 'Biz bu işi niye yaptık?' diyoruz."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şehit piyade uzman çavuş Alpay Aras için başsağlığı diledi.

Hatay'ın 23 Haziran 1939'da Ankara'da imzalanan anlaşmayla Türkiye'ye katıldığını söyleyen Akçay, Hatay'ın Türkiye'ye katılması için son nefesine kadar mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, büyük emekleri olan Hatay Devlet Başkanı Tayfur Sökmen'i, tüm devlet adamlarını ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Akçay, Türk-İslam aleminin Kurban Bayramını da tebrik etti.

"Bu ülke hukuk devleti olmaktan adım adım çıkarılıyor"

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Anayasa Mahkemesinin, Yargıtay Başsavcılığının HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması kararına ilişkin talebini reddettiğini kaydetti. Yüksek Mahkemenin bu kararına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepki gösterdiğini dile getiren Beştaş, "Yasa dışılık savunuluyor. Anayasa'da 'Devlet Bahçeli, Erdoğan ya da başka bir siyasi isim talep ettiğinde kabul edeceksiniz' diye bir hüküm mü var? Bu ülke hukuk devleti olmaktan adım adım çıkarılıyor." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Beştaş'a tepki göstererek, "Hem seçimlere girmeyeceksiniz hem de seçim için yapılan Hazine yardımının üzerine oturacaksınız. Bu, hukuki ve doğru kabul edilebilir mi? Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin bu kararını yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Beştaş da sataşma olduğu için söz talep etti. TBMM Başkanvekili Bozdağ, herhangi bir sataşma olmadığı gerekçesiyle Beştaş'ın söz talebini geri çevirdi. Bunun üzerine Beştaş ile Akçay arasında laf atmalar yaşandı.

"Çoluk çocuk bir arada bayram yapamaz hale geldi"

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ise Para Politikası Kurulunun faiz artırımına ilişkin, "(Ben ekonomistim) diyen Erdoğan'ın politikaları yeni Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanına sökmemiş olacak ki faizler arttı. Ekonominin reçetesi belli; adalet gelmeden bu ekonomi düzelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Köksal, KYK burslarının çok düşük kaldığını; bursların, asgari ücret artışlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Burcu Köksal, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını ancak ne üreticilerin ne de tüketicilerin halinden memnun olduğunu belirterek, "AKP Türkiye'sinin son durumu; çoluk çocuk bir arada bayram yapamaz hale geldi." diye konuştu.

Köksal, kademeli emeklilik hakkı için bir kanun teklifi hazırlayacaklarını, diğer partilerin de desteğiyle bu alanda yaşanan mağduriyete son vermek istediklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise şehit uzman çavuş Alpay Aras için taziyelerini dile getirdi. Zengin, "Terörün tamamen tükendiği gün, ancak Türkiye için gerçek manada bayram olabilir." dedi.

Amasya Genelgesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında çok önemli bir adım olduğunu kaydeden Zengin, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Birinci Dünya Savaşı'nın o denli yıkıcı ortamında böylesine ideal zeminde bir iş yapmayı düşünebilmiş olmasını muhteşem olarak addediyorum ve kendilerini de rahmetle yad ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, gündemdeki işlerin tamamlandığını belirterek, vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bozdağ, birleşimi 4 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.