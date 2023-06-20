AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yunanistan açıklarında hayatını kaybeden mültecilerle ilgili "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyadaki adalet arayışının ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yunanistan açıklarında hayatını kaybeden mültecilerle ilgili "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyadaki adalet arayışının ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti olarak Türk milleti tarafından üzerlerine yüklenen muhalefet sorumluluğu gereği vatandaşların çıkarlarını gözetmeye, çözüm odaklı siyaset üretmeye yeni yasama yılında da devam edeceklerini söyledi.

Milletin sandıkta verdiği mesajı eksiksiz analiz ederek geleceğe eksiksiz hazırlanacaklarından kimsenin şüphesinin olmamasını isteyen Usta, "Mücadele gücümüzden ve milletimize olan hizmet aşkımızdan bir adım geri atmadan daha güçlü, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye'ye ulaşma ülkümüzden ayrılmadan kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Usta, 11 bin 402 lira olarak açıklanan asgari ücretin, temmuz ayında açlık sınırında bir asgari ücret olarak kalacağını ileri sürdü.

Asgari ücretin ülke genelinde ortalama bir ücret haline geldiğini iddia eden Usta, AB ülkelerinde çalışanların yüzde 8 ila 9'unun asgari ücret üzerinden maaş aldığını, Türkiye'de ise asgari ücretin bir tık üzerinde maaş alanların oranının yüzde 60 olduğunu savundu.

Asgari ücretin, yoksulluk sınırının üçte biri olduğunu belirten Usta, "Asgari ücretin yeterli bir ücret olmadığı ortadadır. Asgari ücretin artırılması kadar diğer ücretler seviyesinin de asgari ücret nispetinde artırılması gerekmektedir. Bu anlamda hükümetin yapması gereken çok iş olduğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

"Siyaseti kör dövüşüne çevirmemek gerekmektedir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk siyasi tarihinde iki turlu seçimin ilk örneğinin geçen ay yaşandığını, seçime katılım oranı ve sergilenen demokratik şuurla dünyaya demokrasi dersi verildiğini söyledi.

Türk milletinin 14 ve 28 Mayıs'ta tercihini istiklal ve istikrardan yana kullandığını, Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yeniden güçlü bir destek verdiğini vurgulayan Akçay, şöyle konuştu:

"Seçimlere katılım nispetinin yüksekliği, bu katılımın Meclis'teki temsiliyete büyük oranda yansıması, Meclis'imizin çoğulcu ve uzlaşmacı yapısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokratik ve fonksiyonel özelliğini pekiştirmiştir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Türkiye kazanmıştır ve kazanan, 85 milyon Türk vatandaşıdır. Önümüzdeki dönem istikrar ve güven içinde Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma dönemidir. Seçimler geride kalmıştır. Siyaseti kör dövüşüne çevirmemek gerekmektedir. Milletimiz bizden hizmet beklemektedir."

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da bugün Dünya Mülteciler Günü olduğunu, bugünün savaşları, çatışmaları ve artan yoksulluk nedeniyle göç dalgalarını hatırlattığını söyledi.

Bugün milyonlarca mültecinin, siyasetin geri gönderme tartışmalarının arasına sıkıştığını ifade eden Beştaş, "Teknelerde, botlarda yitip giden hayatlar, ırkçı saldırıların hedefi olup yaşam mücadelesi veren milyonlarca mülteci için farkındalık çalışması oldukça önemli. Bu, derin bir insanlık sorunudur. Onlara bu gözle bakmak zorundayız. Devlet politikalarının esiri ve savaşın mağduru olan mülteciler, sığınmacılar için hak temelli yaklaşım ve güvenli bir yaşam sunmak tüm insanlık ailesinin görevidir." dedi.

"Dar gelirli vatandaş et yemeyi unuttu"

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ise Türkiye'de ekonomik verilerin her geçen gün bozulduğunu, halkın yaşam standardının düştüğünü söyledi.

Türk-İş'in açıkladığı mayıs ayına ait açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarının 10 bin 362 lira olarak tespit edildiğini belirten Köksal, yoksulluk sınırının ise 33 bin 750 liraya çıktığını ifade etti.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin aylık 13 bin 439 liraya yükseldiğini öne süren Köksal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tüm maliyetler dikkate alındığında asgari ücretin 15 bin lira olması gerekirken doğrudan 7 milyon, dolaylı olarak tüm çalışanları etkileyen asgari ücret, 11 bin 402 lira olarak açıklandı. Bu asgari ücretlinin açlık sınırında, yoksulluk sınırında yaşamaya mahkum edilmesi demektir. Zamlar yağmur gibi yağarken bu zamlardan bakliyat ürünleri de nasibini alıyor. Dar gelirli vatandaş et yemeyi unuttu. Birtakım bakliyat ürünlerinden zaten çoktan vazgeçen vatandaş, şimdi ise geriye kalan bakliyat ürünlerinden de olacak. Önümüz Kurban Bayramı ve emeklinin 2 bin liralık ikramiye ile bir küçükbaş hayvanın dörtte birini kesebileceği ortada. 2 bin liralık bayram ikramiyesinin emekliye bayram yaşatmayacağı ortada. Onun için gelin bu bayram emeklinin yüzünü güldürelim ve bayram ikramiyesini asgari ücret tutarına çıkaralım."

"Dünya ortak bir çözüm üretmeli "

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, dün Yunanistan açıklarında yaşamını yitiren mültecilere yönelik üzüntülerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini anımsatan Zengin, "Yunanistan açıklarında meydana gelen olayda 80 mülteci yaşamını yitirdi, 5 tanesi de kayıp. Böyle bakıldığı zaman Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyadaki adalet arayışının ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Burada hepimize düşen, bu konulara insani perspektiften bakmak ve dünyada ortak bir çözüm üretmek için gayret göstermektir." diye konuştu.

Bugün açıklanan asgari ücretin hayırlı olmasını dileyen Zengin, "Bu, işveren ve çalışanları temsil eden birliklerin birlikte çalışarak verdiği bir karardır. 11 bin 402 liranın tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.