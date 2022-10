AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bir ülkenin kalkınmasında istikrar ve güvenin temel unsur olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 20 yıl, Türkiye'nin güven, istikrar ve sürdürülebilirlik anlamında altın yılları olmuştur. Bugün 6'ncı yasama yılına başlamış olmamız da bu istikrarın göstergelerinden bir tanesi." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti olarak milletin meselelerini Meclis gündemine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Dervişoğlu, seçimden kaynaklanan kampanyaların ortaya çıkardığı gerginliklerin Meclis gündemine taşınmamasını temenni etti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon alanında imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili Yunanistan ve AB sözcüsünün açıklamalarını eleştirdi.

Bülbül, şunları söyledi:

"Bu açıklamalar, akıllara zarardır. İki egemen devletin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler ilkelerine uygun olarak yaptığı anlaşmalar, AB Komisyonunu neden rahatsız etmektedir? Gerçekten sormak istiyoruz; bölgesel istikrarı kim bozuyor? Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin AB'ye üye olarak almak, bölgesel istikrarı bozmuyor mu? Yunanistan'ın, Lozan ve Paris anlaşmalarını hiçe sayarak, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması bölgesel istikrarı bozmuyor mu? ABD tarafından orantısız ve gerekçesiz olarak Yunanistan'a silah sevkiyatı ve orayı askeri üslerle donatması, bölgesel istikrarı bozmuyor mu?"

Türk milletinin milli politikalar ekseninde birbirine kenetlenmesi gerektiğini ifade eden Bülbül, "Türkiye'ye düşmanlık duyan odaklara sessiz kalmadan hadlerini bildirmek sadece iktidarın değil bu vatanın ekmeğini yiyip suyunu içen herkesin görevi ve sorumluluğudur." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Bu yasa 'toplumu daha fazla nasıl susturabiliriz' yasasıdır. Halk susturularak yasama yılına başlanmak isteniyor." görüşünü savundu. Beştaş, teklife var güçleriyle muhalefet edeceklerini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, güçlendirilmiş parlamenter sistem için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, hem seçim hem sonrası için yol haritalarını hazırladıklarını söyledi.

Her birlikte çalışarak hep birlikte kazanacaklarını dile getiren Özkoç, adaylarının 13. Cumhurbaşkanı olacağını ve parlamenter sisteme geçileceğini belirtti.

Engin Özkoç, "Bugün açlık, işsizlik, hayat pahalılığının can yaktığı; şiddetin her gün can aldığı bir dönemde bu Meclis, sansür yasasıyla yasama yılını açıyor. Mesaisini, acılarımızın, dertlerimizin çözümü için değil, bunların haber yapılmasını ve konuşulmasını yasaklamak için kullanıyor. Sansür yasasını da ülkenin gündemine böyle yabancı meclis yapısını da kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'nin ilk defa 6'ncı yasama yılına başlamasının, son derece önemli olduğunu dile getirdi.

1960-2002 yılları arasında 42 yılda 38 hükümet değiştiğini, ortalama görev sürelerinin bir buçuk yıl olduğunu söyleyen Ünal, Türkiye'nin bu 42 yılda ciddi anlamda bir kayıp yaşadığını kaydetti.

Ünal, "Bir ülkenin kalkınmasında istikrar ve güven temel unsurdur. Geçtiğimiz 20 yıl, Türkiye'nin güven, istikrar anlamında ve sürdürülebilirlik anlamında altın yılları olmuştur. Bugün 6'ncı yasama yılına başlamış olmamız da bu istikrarın göstergelerinden bir tanesi." değerlendirmesini yaptı.