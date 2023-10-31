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TBMM Genel Kurulu, 12. Kalkınma Planını kabul etti

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Plan ile büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 olması ve kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedefleniyor. Ayrıca, 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının yüzde 7,5'e düşmesi bekleniyor. İhracatın 375,4 milyar dolara, ithalatın ise 481,4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.