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TBMM, Gazze'de kadın ve çocuk olmak konulu konferans düzenliyor

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İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75. yıl dönümü dolayısıyla TBMM, Gazze'deki kadın ve çocukların yaşadığı zorlukları ele alacak bir konferans düzenleyecek. Konferansta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bu saldırıların kadın, bebek ve çocuklara etkileri konuşulacak.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75. yıl dönümü dolayısıyla TBMM, " Gazze'de kadın ve çocuk olmak" konulu konferans düzenleyecek.

TBMM Başkanlığından alınan bilgiye göre, 13 Aralık Çarşamba günü TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek konferansın açılış konuşmasını, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yapacak.

Konferansta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan insan hakları ihlalleri, öldürülen gazeteciler ve Birleşmiş Milletler uzmanlarınca da kayda geçirilen sivil kayıpların yüzde 70'ini oluşturan kadın, yeni doğan bebek ve çocuklara ilişkin çağrılar yapılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde gerçekleştirilecek konferansa, Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve medyadan temsilciler ile yurt dışından davetliler katılacak.

Konferansta, Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören ve aile fertlerini Gazze'deki saldırılarda kaybeden Filistinli öğrenciler ile Filistinli doktorlar da yer alacak.

Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Filistin Ulusal Konseyi Üyesi Dalal Salameh ve Gazze Şifa Hastanesi doktoru Ghassan Abu Sittah da konferansa video mesaj ile katılacak.

Kaynak: AA / Politika

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