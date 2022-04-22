TBMM futbol turnuvasına katılan takımlar, Anıtkabir ve Birinci Meclis'i ziyaret etti

Tbmm'nin kuruluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Mahallede Maç Var" Futbol Turnuvası'na katılan takımlar, Anıtkabir ve Birinci Meclis'i ziyaret etti.

Tbmm, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen TBMM "Mahallede Maç Var" 23 Nisan Futbol Turnuvası final karşılamaları için Meclis'te bulunan kız ve erkek futbol takım oyuncuları, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'e gitti.

Atatürk'ün huzuruna çıkmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nı (Kurtuluş Savaşı Müzesi) ziyaret eden çocuklara, rehberler bilgi verdi.

23 Nisan 1920'de Meclis'in toplandığı salonun bakanlar kurulu ve milletvekilleri sıralarına oturan çocuklar, tarihi meclis binasında bulunmaktan mutluluk duyduklarını ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Burada da hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, ardından TBMM'de Şeref Holü'ndeki "Türkiye'nin Çocuklarından Türkiye Resimleri" sergisini gezdi.