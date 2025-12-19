TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.

Kasapoğlu, toplantının açılışında, engelliliğin insan ömrünün tüm evrelerini içeren bir süreç olduğunu belirterek, Komisyonun tüm engel durumlarını bütüncül bir çerçevede ele aldığını ifade etti.

Engellilik sürecini sadece bir sonuç üzerinden okumadıklarını, aynı zamanda engelliliğe giden yollara, engellilik riskini artıran kırılgan alanlara da baktıklarını vurgulayan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri tam bu noktada devreye giriyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün halk sağlığı programlarını, kronik hastalıklar ve yaşlı sağlığı alanındaki çalışmalarını, ruh sağlığı hizmetlerinin sahaya nasıl yansıdığını birinci elden dinleyeceğiz. Bu bizim için çok önemli çünkü komisyon olarak halk sağlığı bakış açısını bu çalışmalarla güçlendirmeyi planlıyoruz."

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, uzun dönemde engelliliğin önüne geçme konusunda en önemli programlarının "yeni doğan taramaları" olduğunu, aile hekimliklerinde, önleme ve erken müdahale hizmetlerinde, 1 yaşına kadar en az 9, 6 yaşına kadar da en az 16 kez çocuk izlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Beş yaşın altındaki çocukların engelli kalmasının en önemli sebebinin kreş, okul, sokak ve evde geçirdiği kazalar sonucu yaralanmalar olduğunu bildiren Demirkol, bu konuda sağlıklı hayat merkezlerindeki bebek ve çocuk akademilerinde anne, baba ve çocuklara sağlık okuryazarlığı eğitimi verildiğini anlattı.

Demirkol, kronik hastalıkların en önemli engellilik sebeplerinden biri olduğunu dile getirerek, "Diyabete bağlı organ hasarları, gözle ilgili görme sıkıntıları, böbrek hasarları, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar açısından engelliliğin sebeplerini hepimiz biliyoruz. Yaşlı nüfusumuz git gide artıyor ve yüzde 10,6'yı 2024 yılında geçti. Türkiye'de de beklenen yaşam süresi uzamaya başladı ve her üç vatandaşımızdan birinde en az bir kronik hastalık bulunmakta ve git gide kronik hastalıklar artıyor." dedi.

"Biz artık farkındalık değil, çözüm istiyoruz"

Dünya Kas Hastalıkları Derneği Başkanı, doğuştan DMD hastası Çağlar Özyiğit de komisyonda sunum yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla engellilere yönelik iyi niyetli çalışmaların başlatıldığını ancak sahada çözüm bulunmadığını anlatan Özyiğit, şöyle konuştu:

"Bu konular yeni değil. Sorunlar zaten biliniyor. Daha önce Nadir Hastalıkları Araştırma Komisyonu kuruldu, raporlar yazıldı, sunumlar yapıldı. Ben, annem, dernekler, akademisyenler, hekimler, aileler konuştu. Mevzuat var, eylem planları var. O zaman neyi bekliyoruz? Engelli bireyin ve annesinin günlük hayatında değişen bir şey yok. Bu mesele bilgi meselesi değil, uygulama meselesidir. Nadir hastalıklı bireylerin yaşadığı sorunlarla engellilerin yaşadığı sorunlar neredeyse bire bir aynıdır. Ulaşım, erişilebilirlik yok, bakım aileye bırakılmış, anne yalnız, psikolojik destek, sosyal hayata katılım, uygulama yok. Biz artık farkındalık değil, çözüm istiyoruz."

Toplantıda, Türk Kardiyoloji Derneği, ALS-MNH Derneği, Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği, Türkiye Alzheimer Derneği, Çölyak Federasyonu, Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Akademik Geriatri Derneği, Türk PDR Derneği, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği temsilcileri ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden bazı akademisyenler tarafından da sunumlar yapıldı.

Toplantının sonunda Özyiğit'in annesi Gülgün Özyiğit Komisyona oğlunun hastalığına ilişkin sözlerini yazdığı şarkıyı dinletti.