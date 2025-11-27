TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini dinledi.

Başkanvekili ve AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanan Komisyon'da, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Metin Akbaş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı İhsan Çimen ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner sunum yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Metin Akbaş, "her birey değerlidir" anlayışıyla hareket ederek engellilerin dini hizmetlerden eşit faydalanabilmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Başkanlığın engellilere yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi veren Akbaş, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim basıldığını, işaret dili dini kavramlar sözlüğü, işaret diliyle anlatılan hutbe, sesli kitap, dijital içerik, engelsiz diyanet sayfası ve farkındalık temalı yayın hizmetleri sunduklarını anlattı.

Engelli bireylerin toplumsal hayata daha güçlü şekilde katılımını desteklediklerini bildiren Akbaş, "Şu ana kadar Kur'an kurslarında yaygın din eğitimimizden istifade eden 10 bin 299 işitme engelli ve 5 bin 460 görme engelli vatandaşımız Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi almış durumda. Bu, halihazırda devam etmektedir. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla 346 engelli vatandaşımız umreye götürülmüştür. Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde şu anda 1943 erkek, 565 kadın olmak üzere 2 bin 508 engelli personelimiz hizmetlerimize katkı sunmaktadırlar." açıklamasında bulundu.

TOKİ Başkan Yardımcısı Baştürk, merdiven, asansör, kapı ve koridor ölçüleri, rampa eğimleri gibi bina içi erişimle ilgili mekanların yapımına ilişkin yönetmeliklerde yer alan teknik detayları paylaştı, konut projelerinde engelliler için ayrılan kontenjanlara değindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Çimen, 589 engelli personelin Bakanlıkta görev yaptığını bildirdi.

Kütüphane, müze ve tarihi alanlardaki erişilebilirlik çalışmalarını paylaşan Çimen, kültürel ve sanatsal etkinliklerle sosyal projeler aracılığıyla engelliler için yapılan etkinlikleri ve destekleri anlattı. Çimen, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak müzelerimizden ören yerlerimize, kütüphanelerimizden sahne sanatlarımıza kadar tüm hizmetlerimizin erişilebilirliğini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Ücretsiz giriş hakları, sesli rehberlik uygulamaları, işaret dili destekli etkinlikler ve özel farkındalık programlarımızla kapsayıcı bir kültür politikası yürütüyoruz. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyor, opera, bale, tiyatro ve konserlerimizde fiziksel, işitsel ve görsel erişim imkanlarını güçlendirerek kimseyi kültür hayatının dışında bırakmamayı temel ilke ediniyoruz."

TŞOF Genel Başkanı Yiğiner ise engellilerin yaşamını kolaylaştırmak adına kamudan "ciddi anlamda destek alamadıklarını" iddia etti.

Minibüslerin ilgili yükümlülüklerden muaf tutulmasını isteyen Yiğiner, "220 minibüsümüz 6-7 sene oldu, engelli erişimine hazır hale getirildi. Bir kişi binmemiş. Bu 220 minibüse günde değil, yılda bir kişi binmiyor. Binme şansı da yok çünkü 11 dakika sürüyor. Minibüs her yerde duruyor, dolayısıyla durduğu yerde, bu trafik yoğunluğunda 10-11 dakika değil 1 dakika dursa her yer felç olur." diye konuştu.

TŞOF Hukuk Danışmanı İsmail Doğan da kanunlarda ve yönetmeliklerde erişilebilirliğe ilişkin yer alan hükümlerle sahadaki durumun uyumsuzluğunu dile getirdi.

Şehir içi özel toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi için esnafa ek bir maliyet yüklendiğini belirten Doğan, bu maliyetin kamu tarafından karşılanmasını istedi.