TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) temsilcilerini dinledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplanan Komisyon'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli Politikaları Daire Başkanı Habip Aydın, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin ile ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanı Belma Atak sunum yaptı.

Sunum öncesinde, Komisyonun 3 aylık çalışma süresinin 11 Aralık'ta tamamlayacağını belirten Kasapoğlu, çalışmaların uzatılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kasapoğlu'nun Komisyonun çalışmalarını 1 ay daha uzatılmasına yönelik teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

Oylamanın ardından sunumlara geçildi.

Engelli Politikaları Daire Başkanı Habip Aydın, engelli bireylerin çalışma hakkının, fırsat eşitliği ve ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamının sağlanmasıyla güvence altına alınması gereken temel bir insan hakkı olduğunu söyledi.

Türkiye'de engelli bireylerin çalışma ve istihdam hakkının hem uluslararası sözleşmeler hem de ulusal mevzuatla güvence altına alındığını belirten Aydın, "Bu kapsamda, engelli bireylerin istihdamları için düzenleme hayata geçirilmiş, engelliliğe dayalı ayrımcılığı önleyen hükümler mevzuata eklenmiştir." dedi.

Aydın, şöyle konuştu:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personelin işe giriş, iş yerine uyum süreçlerinde sorunlar yaşandığını düşünüyoruz. Bize yansıyan sorunlar bu yönde. Öneri olarak da kamu kurumlarının bünyesinde engelli personel koordinasyonuyla ilgili bir birim kurulup kurulamayacağı hususunu takdirlerinize arz ediyoruz. Engellilerin iş hayatına uyumu ve kendilerinin iş hayatında topluma katılımının sağladıklarını en iyi gösterebilecekleri yer olan istihdam hayatında, bu hususun gerçekleşmesinde en büyük engel olan makul düzenlemelerin eksik kalmasına yönelik şikayetler mevcut. Burada da kamu kuruluşlarının tamamına bir farkındalık yapma ihtiyacı var."

"Erkek öğrencilerin her alanda daha yüksek olduğunu görebiliyoruz"

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin, yükseköğretimin geniş bir öğrenci potansiyeline sahip olduğunu anlattı.

Engelli öğrencilerin çoğunlukla "erkek" olduğunu aktaran Bilgin, "Bayan öğrencilerimiz nispeten daha az. Diğer öğrenim düzeylerine göre baktığımızda da aynı tablo karşımıza çıkıyor. Ön lisansta, lisansta, yüksek lisanstaki öğrenci sayılarımız ve burada cinsiyete göre dağılımlar var, orada da erkek öğrencilerin her alanda daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Yaşa göre engelli öğrenci sayılarına baktığımızda ise 17 ila 50 yaş arasında yoğunlaştığını, çok büyük bir kısmının, tamamına yakınının neredeyse bu yaş dilimlerinde odaklandığını görüyoruz." diye konuştu.

Bilgin, engelli öğrencilerle ilgili bazı çalışmalarla bu konuda olumlu değişiklikler yapmaya, farkındalıklar üretmeye, engelli öğrencilerin üniversite eğitimine sağlıklı bir şekilde erişmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

"İsterse birden fazla rahatsızlığı olsun, ekranda bütün bilgiler açılıyor"

ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanı Belma Atak, birim olarak ÖSYM'nin sınavlarına başvuran engelli adayların tüm ilgili iş ve işlemlerini takip ettiklerini dile getirdi.

Engelli adayların sınavlara başvuru sürecini, 4 Şubat itibarıyla başvuru merkezine gitmeden ÖSYM'nin internet sitesinden yapmaya başladıklarını aktaran Atak, "Bu başvuru süreci büyük bir kolaylık. Hastalık kodlarını sınav uygulamalarına göre grupladık. İsterse birden fazla rahatsızlığı olsun, ekranda bütün bilgiler açılıyor." dedi.

Adayların engel durumuna göre "rapor sunulduğu" takdirde cihaz desteğinde bulunduklarını da kaydeden Atak, "Bütün imkanlar, kalıcı mı geçici rahatsızlık mı engel durumu ve türü, imkanları nedir... Bu ekran sayesinde aday kendi bilgilerini sınava girmeden önce kaydedebiliyor." diye konuştu.

Atak, görme engelli veya okuduğunu anlamayan adaylara "okuyucu" verdiklerini ifade etti.

Kurum yetkililerinin sunumları sonrası komisyon üyesi milletvekilleri değerlendirme yaptı. Devamındaki soru-cevap kısmının ardından Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, oturumu, yarın saat 14.30'da toplanmak üzere kapattı.