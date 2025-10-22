Haberler

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Erişebilirliği Tartıştı

Güncelleme:
TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, erişebilirlik konusunu ele alarak engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmayı hedefliyor. Komisyon başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, erişebilirliği bir hak olarak gördüklerini vurguladı. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, engellilere yönelik sunulan hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.

Kasapoğlu, komisyonun bugünkü toplantısında "erişebilirlik" konusunu konuşacaklarını belirterek, bireylerin toplumsal yaşama tam katılımının temelinin erişebilirlik olduğunu vurguladı.

Bireyin kaldırımlardan yürümesi, toplu taşıma araçlarını kullanabilmesi, kamu hizmetlerine erişmesinde erişebilirliğin önemine dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu yüzden erişebilirliği sadece bir teknik düzenleme olarak görmüyoruz, bir hak, vicdan olarak görüyoruz, bir adalet meselesi olarak görüyoruz." dedi.

Kasapoğlu, komisyonun sahada olduğunu ve sahada tespitler yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk İşleri Müdürü Avukat Zeliha Dikyol, komisyon üyelerine sunum yaptı.

Bakanlığın hizmetlerini anlatan Baştor, hiçbir ayrım gözetmeksizin her vatandaş için yardım değil, hak temelli bir hizmet yaklaşımını benimsediklerini söyledi.

Çalışmalarıyla ilgili yol haritasını oluştururken tüm sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurum kuruluşları ve belediyelerle hareket ettiklerini aktaran Baştor, engelli vatandaşların güvenli dolaşımını sağlamak amacıyla Turuncu Masa uygulaması başlattıklarını dile getirdi.

Baştor, şunları kaydetti:

"Turuncu Masa hizmeti 2019 yılında başlatıldı ve bugüne kadar 79 bin 696 engelli yolcumuz faydalandı. Yaptığımız araştırmalarda yüzde 80'in üzerinde bir memnuniyet değeri karşımıza çıkıyor. Türkiye'de demiryolu ulaşımında yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip engelli yolcular yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerinde ücretsiz seyahat hakkından yararlanmaktadır. Bu kapsamda engelli bireyin yanında bulunan bir refakatçı da ücretsiz olarak seyahat edebilmektedir. Son 10 yılda yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerinden yolcu indiriminden yaklaşık 10 milyon engelli yolcumuz yararlandı."

Erişim kolaylığı sağlamak amacıyla yeme içme alanlarının giriş çıkış kapılarında ve dinlenme alanlarında fiziksel iyileştirmeler yaptıklarını belirten Baştor, engelli yolcular için yapılan indirim oranlarına ilişkin bilgi verdi.

Baştor, görme engelli yolcuların sertifikalandırılmış rehber köpeği ile birlikte otobüse binmesine imkan sağladıklarını vurgulayarak, "Engelli otoparkı ve kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik denetim çalışmaları ilgili birimlerle koordineli bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda 2022 Nisan ve 2025 Mart döneminde bu konuda yaklaşık 3 milyon denetim yapılmış ve 1,5 milyon cezai işlem uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

Avukat Zeliha Dikyol da engellilere yönelik hizmetlerde belediyelere düşen yasal görev ve sorumlukları anlattı.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
