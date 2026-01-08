Muhtarlar TBMM'de engellilerin sorunlarını anlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu yetkilileri, engelli bireylerin sorunlarını dile getirdi. AK Parti İzmir Milletvekili ve Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile engelli bireylerimizin yerelde yaşadığı sorunları birlikte not ettik" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu yetkilileri, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplantısına katıldı. TBMM'de ilk kez bir araştırma komisyonu toplantısına katılan muhtarlar, engelli bireylerin yerelde yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini komisyon üyeleriyle paylaştı. İlk kez bir komisyon çalışmasına dahil olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve komisyon üyelerine teşekkür etti. Toplantıda engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlar, ihtiyaçlar ve yerel çözüm önerileri ele alındı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muhtarların engellilik alanındaki çalışmalar açısından kritik bir role sahip olduğunu vurguladı. Kalıcı ve uygulanabilir politikaların ancak sahayı doğrudan dinleyerek üretilebileceğini belirten Kasapoğlu, "Engellilik alanında yerel düzeyde yapılacak küçük ama doğru dokunuşlar, büyük sonuçlar doğurabilir. Her zaman söylediğimiz gibi engelli bireylerimizin sorunları sadece Ankara'daki toplantı salonlarında değil, sahada görülür ve çözüm yine oradan gelecek önerilerde ve analizlerdedir. Bir mahallede kimin yardıma ihtiyacı olduğunu, hangi kapının ardından sessiz bir çığlık yükseldiğini en iyi muhtarlarımız bilir. Onlar sadece birer yönetici değil, mahallenin ağabeyi, ablası ve dert ortağıdır. İşte bugün mahallelerimizin vicdanı muhtarlarımızla komisyon toplantımızda bir araya geldik. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile engelli bireylerimizin yerelde yaşadığı sorunları birlikte not ettik. Bugün bir kez daha gördük ki sahanın tozunu yutan, her bir engelli bireyimizin ismini ve ihtiyacını kalbine kazıyan, onların nefesine ses olabilmek için didinen muhtarlarımız, bizim en önemli paydaşlarımızdandır. Muhtarlarımızın feraseti ve saha tecrübesi, 2026 raporumuzun uygulama gücüne güç katacak. Elbette onların desteği sorunların tespiti ile noktalanmıyor. Mahalle düzeyinde engelli nüfusunun en sağlıklı bir şekilde tutulmasına yardımcı olmak, yüce Meclisimizde alınan kararların sokaktaki yansımasının ve uygulamasının denetlenmesi, vatandaş ile kurumlar arasındaki köprülerin en hızlı şekilde kurulması yine muhtarlarımızın desteği ile daha etkili şekilde gerçekleşecektir. Bu vesileyle bugün misafirimiz olan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta'ya ve devletin şefkatli elini her mahalleye ulaştıran muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Yerelde engel tanımayan bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA