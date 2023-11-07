TBMM Dışişleri Komisyonu Kosova'da Temaslarda Bulundu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve heyeti, Kosova'da Avrupa Konseyi Kosova Delegasyonu ile görüştü. Görüşmede Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üyelik başvurusu ve Türkiye'nin destekleri ele alındı. Heyet ayrıca KFOR Komutanı ve Sultan Murat Türbesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve komisyon üyelerinden oluşan heyet, Kosova'daki temasları kapsamında Avrupa Konseyi Kosova Delegasyonu ile bir araya geldi.

Kosova Meclisi'nde gerçekleşen görüşmede, Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üyelik başvurusu ve Türkiye'nin bu süreçte verebileceği destekler ele alındı.

Meclisteki görüşmenin ardından NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) başkent Priştine'deki ana karargahına gelen heyet, burada ekimde KFOR Komutanlığını 1 yıllığına devralan Tümgeneral Özkan Ulutaş ile görüştü.

Heyet ayrıca, başkent Priştine'nin yakınında bulunan Sultan Murat Türbesi'ni de ziyaret etti. Oktay, beraberindeki heyetle dua ederek türbedeki ziyaretçi defterini imzaladı.

Öte yandan, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) işbirliğinde Priştine'de yapılan ve kaba inşaat çalışmalarının sürdüğü Merkez Camisi'ni de ziyaret eden heyet, burada Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak'tan cami inşaatı hakkında bilgi aldı.

Tbmm Dışişleri Komisyonu heyeti yarın Kosova'nın güneyindeki Prizren ve Mamuşa'da Kosova Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.