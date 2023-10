TBMM Dışişleri Komisyonu Gazze'yi Konuştu

Tbmm Dışişleri Komisyonu toplandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız:

"Yardımlar Refah Kapısı'ndan imkan verildiği ölçüde Gazze'ye ulaştırılacak"

"Gazze Şeridi'nde dün itibarıyla yaklaşık 700 kişi tahliye beklemekteydi; bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 104'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ü Türk vatandaşı yakını Filistinli -evli olanlar var, kuzen, yeğen gibi yakınlığı olanları var-, Anadolu Ajansı, TRT ve Sağlık Bakanlığı personelimiz gibi 55 kurum personelimiz"

ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, "Gazze Şeridi'nde dün itibarıyla yaklaşık 700 kişi tahliye beklemekteydi; bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 104'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ü Türk vatandaşı yakını Filistinli -evli olanlar var, kuzen, yeğen gibi yakınlığı olanlar var-, Anadolu Ajansı, TRT ve Sağlık Bakanlığı personelimiz gibi 55 kurum personelimiz" dedi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu, Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Oktay, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinerek, "Filistin sorununun çözümsüzlüğü ve İsrail'in yıllardır sürdürdüğü saldırgan politikaların bedelini maalesef çok sayıda masum kadın ve çocuğun bulunduğu siviller ödemektedir. Sivillerin hayatına mal olan hiçbir eylem kabul edilebilir değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ortak anlayışımızı ilan eden bildiri ve devletimizin aldığı 3 günlük yas kararıyla devlet ve milletimizin bu konudaki hassasiyetinin çok daha iyi anlaşılabilmesini ümit ediyorum. Hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyorum. Yaşanan soykırıma eşdeğer katliamlar ne yazık ki münferit bir hadise değil. Yıllardır süregelen yeni bir aşamasıdır. Maalesef bazı ülkeler ateşe körükle gidip, İsrail'e daha fazla silah vermeyi ve İsrail'i daha fazla teşvik etmeyi tercih etmektedirler. Sürecin her gün sivillerin hayatını kaybettiği aşamaya gelmesinde asli sorumluluğu bulunan İsrail ve İsrail'in bu tavrına verdikleri koşulsuz destekle sorumluluğa ortak olanları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Oktay, İsrail'in savaş hukukuna aykırı uygulamalarına dikkat çekerek, "Bu durum karşısında sessiz kalanlar, yaşanan sivil ölümleri karşısında tarih ve insanlık önünde sorumlu olacaklardır, sorumludurlar. Başta batılı ülkeler olmak üzere klasik güç odakları, dünyada kurdukları uluslararası düzenle artık sorunları çözemez haldeler, hatta belki de hiçbir ana sorunu çözemez durumdalar dersek de abartmış olmayız" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ise, Gazze'ye yapılan yardımlardan bahsederek, "Gazze Şeridi'ne yönelik ayni yardımlarımızın ilk sevkiyatı Mısır El Arish Havalimanı'na 13 Ekim günü ulaştı, şimdi de peyderpey devam ediyor. Gemiyle de yardım gönderme hazırlıklarımız sürüyor. Kısaca kalemlerini vermem gerekirse şu ana kadar ulaşanlar arasında 5 bin adet battaniye, 3 bin civarında gıda kolisi, 20 bin tıbbi malzemeden oluşan koli, buna benzer malzemeler Mısır'a ulaştı. Mısır makamlarıyla işbirliği içinde muhafaza ediliyor. Refah Kapısı'ndan imkan verildiği ölçüde Gazze'ye ulaştırılacak. Gazze Şeridi'nde dün itibarıyla yaklaşık 700 kişi tahliye beklemekteydi; bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 104'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ü Türk vatandaşı yakını Filistinli -evli olanlar var, kuzen, yeğen gibi yakınlığı olanlar var-, Anadolu Ajansı, TRT ve Sağlık Bakanlığı personelimiz gibi 55 kurum personelimiz" dedi.