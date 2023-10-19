TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanması ile Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine ilişkin anlaşmaların da arasında olduğu 14 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifini kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Filistin ile iki anlaşmanın da arasında olduğu 14 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanması ile Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine ilişkin anlaşmaların da arasında olduğu 14 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifini kabul etti.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, toplantının başında yaptığı konuşmada, Gazze'de masum sivil kayıpların katliam boyutuna ulaştığını, uluslararası örgütlerin sessiz ve işlevsiz kaldığını, diğer aktörlerin de bunu engellemek yerine, insani değerler ile hukuk yerine çıkarları çerçevesinde tavır aldıklarını belirtti.

Filistin sorununun çözümsüzlüğü ve İsrail'in yıllardır süren saldırgan politikalarının yarattığı ortamın bedelini yine aralarında çok sayıda masum kadın ve çocukların bulunduğu sivillerin ödediğini ifade eden Oktay, "Sivillerin hayatına mal olan hiçbir eylem kabul edilebilir değildir. TBMM olarak ortak anlayışımızı ilan eden bildiri ve devletimizin aldığı üç günlük yas kararıyla, devlet ve milletimizin bu konudaki hassasiyet ve hissiyatının tüm dünyada çok daha iyi anlaşılmasını ümit ediyorum." dedi.

Yaşanan katliamların yıllardır süren gidişatın yeni bir aşaması olduğunu dile getiren Oktay, bazı ülkelerin ateşe körükle gidip İsrail'e daha fazla silah vermeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Oktay, bu ülkelerin, İsrail güvenlik birimlerinin bu silahları kullanma şeklinin artık savaş suçu boyutuna ulaştığını da görmezden geldiğini belirterek, "Sürecin her gün sivillerin hayatını kaybettiği aşamaya gelmesinde asli sorumluluğu bulunan İsrail'i ve İsrail'in bu tavrını, verdikleri koşulsuz destekle teşvik ederek sorumluluğa ortak olanları şiddetle kınıyorum. Bu konuda yetkili tüm uluslararası kurum ve kuruluşları, İsrail'in savaş hukukuna, insan haklarına aykırı uygulamaları konusunda gereğini yapmaya, sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmeye çağırıyorum. Bu durum karşısında sessiz kalanlar, yaşanan sivil ölümleri karşısında, tarih ve insanlık önünde sorumlu olacaklardır, sorumludurlar." ifadelerini kullandı.

BM'nin etkisiz ve işlevsiz kaldığını ifade eden Oktay, sorunların engellenmesi ve çözülmesi amacıyla ön alıcı, ilkeli, aktif ve etkili bir dış politika uygulandığını anlattı.

Oktay, "Bağımsız, ilkeli ve milli dış politikamız sayesinde doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmekteyiz. Bu çerçevede, malum uluslararası çevrelerce eleştirilsek de İsrail'in işgalci, yayılmacı ve şiddete dayanan politikalarının engellenmesi, Filistin'de artık bir insanlık ayıbı haline gelen durumun sona erdirilmesi ve sorunun ancak BM parametreleri çerçevesinde, 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebileceğinin tüm aktörlerce anlaşılabilmesi için de yoğun çabalarımızı sürdürmekteyiz." diye konuştu.

İsveç'in NATO'ya üyeliği

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da sunum yaptığı komisyonda, milletvekillerinin de sorularını cevaplandırdı.

İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili Türkiye'nin imzalanan mutabakatın arkasında olduğunu ifade eden Yıldız, "İsveç, yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde aynen Finlandiya'da olduğu gibi gerekli onay süreci başlatılacaktır. Esasen NATO'nun genişlemesi konusundaki ilkemiz geçerlidir. Biz, NATO'nun Batı Balkanlara da ve uygun olan, kriterleri yerine getiren diğer müracaatçılara da açık olması gerektiğini savunuyoruz. Bu tavrımızı 1990'lı yıllarda net gösterdik, son derece ciddi ihtilaflarımızın olduğu ülkelerin dahi NATO'ya girmesini veto etmedik, hatta birçoğunu teşvik ettik. Aynı durumumuz geçerlidir ama maalesef İsveç'teki uygulamalar şu günlerde buna pek müsait değil." diye konuştu.

Hamas ile temas olduğunu dile getiren Yıldız, iç bölünmenin zarar vermesi nedeniyle çok defalar Filistin ulusal yönetimi ile Hamas'ı bir araya getirdiklerini söyledi.

Yıldız, Hamas'ın sahada bir realite olduğunu ifade ederek, "Hamas'ı tamamen devre dışı bırakmak doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla Hamas'ı tamamen devre dışı bırakmak ki bu İsrail'in ısrarıdır, doğru bir yaklaşım değil, sonuç da vermiyor. Dolayısıyla Hamas temsilcileri de ülkemize değişik vesilelerle geliyorlar. Önümüzdeki günlerde temas tabii ki olacak çünkü özellikle rehinelerin, sivillerin serbest bırakılması konusunda Hamas'la çalışmaya gerek var. Bizim temasımız Hamas'ın siyasi kanadıyla sürüyor." dedi.

Suriye rejimiyle ilgili görüşmelere yönelik, "Bizim rejimle görüşmemizde sıkıntımız yok. Rejimin bizimle görüşmesinde sıkıntıları olduğu anlaşılıyor" diyen Yıldız, şunları söyledi:

"Onlar daha çok Rusya'nın olduğu ortamlarda görüşmeyi tercih ediyorlar. Bunu önümüzdeki dönemde kıracağımıza inanıyorum. Rejim, içinde bulunduğu durumun çok farkında değilmiş gibi hareket ediyor, gerek Anayasa Komitesi müzakerelerinde gerek Suriye muhalefetiyle ilişkilerinde gerekse bizimle ilişkilerinde, bunun da geçeceğini ümit ediyorum."

Filistin ile 2 anlaşma da dahil 14 uluslararası anlaşma kabul edildi

Komisyonda daha sonra uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 14 kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen teklifler şöyle;

"Türkiye ile Angola Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Filistin Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ve Romanya Arasında Uygun Görülen Alanlarda Gerçekleştirilecek Projelerin Finansmanı Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Cezayir Arasında Türkiye ve Cezayir'de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Rusya Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Küba Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Vietnam Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Arnavutluk Arasında Türkiye-Arnavutluk Memorial Hastanesinin Geçiş Süresi Boyunca Ortak İşletilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Cezayir Arasında Sınıraşan Organize Suçlarla Mücadele Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Macaristan Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Togo Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Cezayir Arasında Cezayir'de Uluslararası Bir Türk Okulu Açılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."