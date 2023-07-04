TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilere değinen Oktay, bölgede yakın ortağımız olarak gördüğümüz Ürdün ile her alanda ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Safadi ise Türkiye ile devam eden işbirliğin gelişmesi için ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Meclis'te bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilere değinen Oktay, "Her iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren konularda istişare etmek üzere bir aradayız. Bölgede yakın ortağımız olarak gördüğümüz Ürdün ile her alanda ilişkilerin geliştirilmesi bizim için çok önemli. Bu ziyaret son dönemde bölgede Ürdün ile aramızdaki gelişen ilişkilerin daha da ilerlemesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Oktay, görüşmede Suriye, Filistin ve Irak başta olmak üzere bölgedeki sorunların ele alınacağını belirtti.

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Safadi ise Türkiye ile devam eden işbirliğin gelişmesi için ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını, bunun sadece iki ülkeye değil bütün bölgenin yararına olacağını kaydetti.

Türkiye'deki temaslarına değinen Safadi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ilk Dışişleri Bakanı olduğunu belirtti.

Safadi, Türkiye ile Ürdün arasındaki işbirliğinin ve ortak çalışmaların bölge için önemini vurguladı.

Görüşme, basına kapalı devam etti.