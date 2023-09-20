TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Moğolistan ile iş birliğini güçlendirmek istediklerini söyledi

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "Moğolistan ile ikili iş birliğimizin güçlendirilmesi temel arzumuzdur. Bu noktada karşılıklı ziyaretlerin önemi aşikardır. Bu ziyaretleri her alana yaymak lazımdır" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Meclis'te Moğolistan Ulusal Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Daimi Komisyonu Başkanı Byambasuren Enkh-Amgalan ve beraberindeki heyet ile görüştü. Burada konuşan Oktay, "Moğolistan ile ikili iş birliğimizin güçlendirilmesi temel arzumuzdur. Bu noktada karşılıklı ziyaretlerin önemi aşikardır. Bu ziyaretleri her alana yaymak lazımdır. Parlamentolarımızın da kökleri de yine binlerce yıllık ortak kurultay geleneğimize dayanmakta. Hem tarihi yakınlığımız hem de parlamenter diplomasisinin günümüz dünyasında giderek artan önemi nedeniyle bu alandaki ilişkilerimizi de geliştirmek ve derinleştirmek arzusundayız. Dışişleri komisyonları olarak da yine daha yoğun ve düzenli istişareler de bulunmamızın yararına inanıyorum" dedi.

Birbirlerinin en eski komşuları olan iki halkın temsilcileri olarak; öncelik, hassasiyet ve beklentileri paylaşıp ortak hassasiyet duyulan konularda birlikte hareket edilebileceğini söyleyen Oktay, "Yine parlamentolarımızın diğer komisyonları ve sekreteryaları arasında da iş birliğinin geliştirildiğini görüyoruz; bundan da son derece memnunuz. Dolayısıyla bunlar yine karşılıklı tecrübemizi her alanda paylaşmamıza vesile olacaktır" diye konuştu.

Byambasuren Enkh-Amgalan ise, Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu ve memnun olduklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz seçimlerdeki başarınızdan dolayı tebrik eder ve sizi 28'inci Dönemde Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak atandığınız için tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz" ifadelerini kullandı.