TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki devletli çözüm vizyonunu destekliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Kıbrıs meselesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından ortaya konulan iki devletli çözüm vizyonunu ve bu doğrultuda Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarını tesciline ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik çabaları kuvvetle destekliyoruz" dedi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkan Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Oktay, KKTC'nin 40. ve Filistin Devleti'nin 35. Yıl dönümünü kutlayarak konuşmasına başladı. Oktay, "Kıbrıs meselesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından ortaya konulan iki devletli çözüm vizyonunu ve bu doğrultuda Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarını tesciline ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik çabaları kuvvetle destekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Filistin haklının daima yanında olacaklarını belirten Oktay, "Hem bu sorunun çözümü hem de insani krizin bir nebze hafifletilmesi için Türkiye olarak tüm kurumlarımızla birlikte çaba gösteriyoruz. İsrail-Filistin meselesinin ancak Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde 1967 sınırları dahilinde kurulacak eşiti iki devlet içeren bir yaklaşımla çözüleceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA