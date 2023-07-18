TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay Bakü'de Şehitlik Ziyaretinde Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de şehitlik ziyaretinde, "Türk devletleri arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesiyle alakalı elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz" dedi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resmi temaslarını sürdürüyor. Oktay ve beraberindeki heyet, Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ve Bakü Şehitlik Hıyabanı'nı ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Oktay, şehitlik anıt defterini imzaladı.

Oktay, Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda şehit olan askerleri minnet ve şükranla andığını belirterek, anıt defterine şu ifadeleri yazdı:

"Yüce Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz. Bundan 105 yıl önce yazdığınız büyük kahramanlık destanını ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna şehadeti vazife bilip yaptığınız fedakarlıkları yad etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu olarak bugün manevi huzurunuzda bulunuyoruz. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun cesur neferleri olan sizlerin bu kutlu mücadelesi hepimizin kalbinde ölümsüzlük kazandı. Kahramanlıklarını yıllar sonra 44 günlük Vatan Muharebesi ile ülkelerini işgalden kurtaran Azerbaycanlı askerlerine de büyük bir azim, moral ve güç aşıladı. Uğrunda şehit düştüğünüz bu topraklarda ülkelerimizin 'bir millet, iki devlet' şiarıyla vücut bulan kardeşliği, varlığını ilelebet sürdürecek. İsimleriniz bugün başkent Bakü'nün bu değerli mekanında her zaman büyük bir takdir ve saygıyla anılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi, kederimizdir' sözlerinin ortak tarihimizdeki yansımasında şeref abidesi olan sizler, Çanakkale muharebelerine katılarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte bizleri birbirimize ebediyen kenetleyen perçinler oldunuz. Bu vesileyle Azerbaycan'ın her bir köşesinde şehadet mertebesine erişmiş Kafkas İslam Ordusu'nun kahraman neferleri başta olmak üzere Türkiye ve Azerbaycan'ın tüm şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu olarak iki günlük Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Oktay, "Cumhurbaşkanlarımızın karşılıklı ziyaretleri, Meclis Başkanımızın ziyareti ve akabinde bizim ziyaretimiz de zaten ilgili tüm bakanlarımız da dahil, ilgili tüm kurumlarımız da dahil var olan ilişkileri daha bir ileri aşamaya götürmenin yollarını arıyoruz. Dün de sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaptık. Son derece kapsamlı, stratejik bir görüşmeydi. Sayın Başbakanla akşam görüştük. Şimdi de parlamento ile ve yine Dışişleri Komisyonu ile görüşmelerimiz olacak" dedi.

"Türk devletleri arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesiyle alakalı elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz"

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önünü daha da açma ile ilgili ve parlamenter diplomasinin önünü açma ile alakalı Bakü'de bulunduklarını ifade eden Oktay, "İnşallah çok daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Tüm ekonomik alanda stratejik alanlara güvenlik işbirliğinden eğitim alanındaki iş birliğine, hemen hemen tüm sektörlerdeki iş birliklerini daha öteye götürmek istiyoruz. Bir de Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde olan iş birliğimiz var. Bu vesileyle onu da yine sadece hükümetler arası değil, parlamentolar arası da bir aşama daha ötesine götürme ile alakalı kurumsallaştırmak ile ilgili. Dün Sayın Cumhurbaşkanının teklifleri vardı. Onu hemen değerlendirip bugün de sayın Dışişleri Komisyonu Başkanımızla da bunu değerlendirdik. Birazdan da yine görüşeceğiz, hemen uygulamaya geçirelim istiyoruz. Yani Dışişleri Komisyonlarının da Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde periyodik olarak bir araya gelmelerini sağlayarak, dışişleri boyutunda ve Türk devletleri arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesiyle alakalı elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. İnşallah çok daha ileri boyuta gelecek. Zaten ileri boyutta ilişkiler, Şuşa Beyannamesi ile birlikte zaten müttefiklik boyutunda ama bunun altını kurumsal olarak da dolduracağız. Potansiyel olan her alanı değerlendireceğiz" diye konuştu.

Oktay, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanı Samet Seyidov ile bir araya gelecek. - BAKÜ