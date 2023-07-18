TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü. Fuat Oktay başkanlığındaki heyetin Milli Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Fuat Oktay'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu Eşbaşkanı olarak görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü faaliyetleri takdirle karşıladığını belirtti.

Fuat Oktay'ı TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden Gafarova, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptığı ziyaretin önemine dikkat çekerek, bu ziyaretin ve yapılan müzakerelerin iki ülke arasındaki ilişkilerinin gelişmesinde oynadığı role değindi. Azerbaycan ve Türkiye arasında Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının ardından iki ülke ilişkilerinin yeni bir düzeye yükseldiğini vurgulayan Gafarova, iki ülkenin parlamentolar arasındaki iş birliğinin, bu yılın Nisan ayında imzalanan İşbirliği Anlaşması'yla daha da ileriye gideceğine olan inancını dile getirdi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri

Azerbaycan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Oktay da, dün Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığı görüşmeye ilişkin izlenimlerini paylaştı. Şuşa Beyannamesi çerçevesinde iki ülke arasında oluşturulan ittifak çerçevesinin kendilerine ciddi fırsatlar sunulduğunu belirten Oktay, bu yılın Şubat ayında Türkiye'de meydana gelen depremde Azerbaycan devleti ve halkının Türkiye'ye verdiği kardeşce destekten dolayı bir kez daha şükranlarını dile getirdi. Oktay, diplomasinin önemi, TÜRKPA çerçevesindeki iş birliği perspektifleri, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım ve diğer alanlarda daha da genişletilmesi ve bölgede hayata geçirilen dev projeler hakkında görüşlerini paylaştı. - BAKÜ