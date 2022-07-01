TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti
AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
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TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 4 kanun teklifini kabul etti.
TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 4 kanun teklifini kabul etti.
Ak Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:
Türkiye ile Azerbaycan Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasını Değiştiren Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
Türkiye ile Namibya Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
Türkiye ile Uganda Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
Türkiye ile Nijerya Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
AA / Ertuğrul Subaşı - Politika