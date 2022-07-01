TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 4 kanun teklifini kabul etti. TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 4 kanun teklifini kabul etti. Ak Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle: Türkiye ile Azerbaycan Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasını Değiştiren Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Türkiye ile Namibya Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Türkiye ile Uganda Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Türkiye ile Nijerya Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi. AA / Ertuğrul Subaşı - Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Milletvekili İstanbul AK Parti Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.