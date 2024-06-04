TBMM Dışişleri Komisyonunda 14 kanun teklifi kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 14 kanun teklifi kabul edildi.

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için başsağlığı diledi.

Dışişleri Komisyonunun son toplantısının ardından Norveç'e bir ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Oktay, Norveç Parlamentosu Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Komisyonu üyeleriyle görüşme yaptıklarını anlattı.

Ziyaretin, Norveç, İspanya ve İrlanda'nın Filistin'i tanımasının hemen ardından gerçekleştiğini ifade eden Oktay, "Norveç makamlarının iki devletli çözüme yönelik kuvvetli tespitlerini görmekten büyük memnuniyet duyduk. Birkaç gün önce de Slovenya'dan da böyle bir karar gelmişti. Bu tanıma kararları, sorunun, sivilleri katlederek ve Filistin topraklarını işgalini sürdürerek çözümlenemeyeceği yönünde açık bir mesajdır." diye konuştu.

ABD'nin, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı ateşkes hususunu da içeren iki devletli bir çözüme işaret eden bir plan için İsrail'i ikna etmeye çalıştığına dikkati çeken Oktay, "Bu, ABD açısından tutum değişikliğini gösteren bir sonuçtur. Ümit ediyoruz ki sonuç alır." dedi.

Türkiye'nin, sürecin en başından beri kalıcı ve adil bir çözüm için çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Oktay, "Gazze'ye ulaşan insani yardımların yaklaşık üçte birini Türkiye sağlamaktadır. Sürecin bundan sonraki her aşamasında da Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, Dışişleri Komisyonuna havale edilmiş uygun bulma kanun teklifi sayısının 58 olduğunu belirterek, 28. Yasama Dönemi için Komisyon tarafından onaylanarak Genel Kurula sevk edilen 51 kanun teklifinin bulunduğunu; şu ana kadar Genel Kurulda 47 kanun teklifinin de onaylandığını aktardı.

14 teklif kabul edildi

Daha sonra gündemde yer alan uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ve bazı bakanlıkların bürokratları, kanun teklifleriyle ilgili Komisyonu bilgilendirdi. Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

Türkiye ile Moldova Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Estonya Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Burundi Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Karayip Devletleri Birliği (KDB) Arasında İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Sri Lanka Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Komorlar Birliği Arasında Teknik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Benin Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Kamboçya Krallığı Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Arnavutluk Bakanlar Konseyi Arasında Kolluk Eğitimi ve Öğretimi İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Burkina Faso Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Ekvator Ginesi Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Komisyonda, Türkiye ile Katar Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, Dışişleri Bakanlığı tarafından Katar ile yürütülen görüşmelerin henüz tamamlanmaması nedeniyle ertelendi.

Görüşmelerden

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 29 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"ın içeriğine ilişkin Dışişleri Bakanlığı yetkililerine sorular yöneltti.

Dışişleri Bakanlığı Güney ve Çok Taraflı Afrika Genel Müdür Vekili Ali Onaner, söz konusu anlaşmanın, iki ülke arasında 2019 yılında turizm alanında yapılacak işbirliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin teknik bir anlaşmanın süresinin uzatılması yönünde olduğunu belirterek, "Bu anlaşma, rutin sayılabilecek, dostane ilişkilerimiz olan pek çok ülkeyle imzaladığımız bir turizm işbirliği ya da karma komisyonu kurmaya yönelik bir anlaşma." dedi.

Onaner, anlaşmayla ilgili kamuoyunda ve sosyal medyada yer alan "İngiltere'den Ruanda'ya gönderilecek göçmenlerin Türkiye'ye alınacağı ya da çok sayıda Ruandalının Türkiye'ye geleceği" yönündeki iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını aktardı.

"FETÖ elebaşının Türkiye'ye iade edildiği" iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD tarafından Türkiye'ye iade edildiği ve önce Kenya'ya, oradan da Türkiye'ye getirileceği" yönünde bir iddia bulunduğunu dile getirerek, Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'a, "Buna dair sizde bir bilgi varsa paylaşır mısınız?" diye sordu.

Fuat Oktay ise "Ben de böyle bir bilgi yok." yanıtını verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay da "Bizde de bu yönde bir bilgi bulunmuyor." dedi.

Oktay, "Türkiye'ye karşı yapılan her oyunun, Türkiye'nin altını oymaya çalışan herkesin ödeyeceği bir bedel olacaktır, olmalıdır. Türkiye'ye çok ciddi bir bedel ödettirmişlerdir. Tüm 85 milyonun her bir ferdi ödemiştir bunu. Beyinleri yıkananlar da buna dahildir ne yazık ki. Koca bir nesil yok edilmiştir. Dolayısıyla er veya geç bunun bedeli ödenecektir." ifadelerini kullandı.