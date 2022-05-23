- TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Kılıç: "Müttefiklerimizden talebimiz, sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olmaları"

BAKÜ - TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin, "Savunma sanayi kabiliyetlerimiz doğrultusunda ciddi manada NATO'ya destek veriyoruz, uluslararası güçlerle çalışma içerisindeyiz. Biz sorumluluklarımızın bilincindeyiz, müttefiklerimizden de talebimiz, sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olmaları" dedi.

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkent Bakü'de başlayan Azerbaycan temaslarına Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da devam ettiklerini belirten Kılıç, "Toplantımızı Şuşa'da gerçekleştirdik. Üç ülkenin komisyon başkanları ve heyetleri olarak, 30 yıla yakın süren Ermenistan işgalinden sonra hürriyetine kavuşan Şuşa'da bu üçlü toplantıyı yapmış olduk. Hem gündemi değerlendirdik, hem ileriye yönelik olarak üç ülke ne yapabilir, bölgenin refahını nasıl yükseltebilir ve uluslararası ilişkilerde beraberce neler yapabiliriz diye değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

"Toplantının Şuşa'da yapılmış olması çok manidar"

Ukrayna'nın işgalinin de gündemlerinde olduğunu belirten Kılıç, "Tüm bölgeyi ve dünyayı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Ama bu toplantının Şuşa'da yapılmış olması çok manidardır. Biz zaten buradaki mesajı net bir şekilde verebilmek için de Sayın Samet Seyidov'un bu noktadaki teklifini hep beraber kabul edip, tüm heyetler olarak oradaydık. Daha sonra bugün Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe hanımla görüşme imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.

"NATO, bir savuma iş birliğidir"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin dillendirilmeye başlamasının ardından Türkiye'nin çok net bir şekilde duruşunu sergilediğini vurgulayan Kılıç, "En üst seviyeden, en üst makamdan, cumhurbaşkanlığı seviyesinde açıklandı. Burada cumhurbaşkanlığımızın çok net bir mesajı var, çok net bir duruşu söz konusu. Bu, Türkiye tarafından da gerçekten benimsenmiş olan, parlamentoda, vatandaşlarımızın arasında, tüm Türkiye olarak benimsediğimiz ve desteklediğimiz, bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yaptığımız görüşmelerde dile getirdiğimiz duruştur. NATO, bir savuma iş birliğidir. Burada müttefiklik söz konusudur ve müttefikler birbirlerine harici ve dahili anlamdaki güvenlik riskleri konusunda desteklemek, birbirlerini gelebilecek olan güvenlikle alakalı tehditler konusunda beraberce tepki vermektir. Hatta biliyorsunuz, bir NATO üyesine saldırının tüm NATO'ya yapılmış saldırı olarak değerlendirilmesi ile ilgili bir madde vardır" dedi.

"O ülkelerin yöneticileri, terör örgütünün düzenlediği bir takım organizasyonlara katılıyor ise burada vahim bir hata vardır"

Türkiye'den kaçan ve Türkiye'ye karşı terör eylemlerine bulaşmış kişilerin sığındıkları ülkeden Türkiye'ye iadesine hayır denmesini eleştiren Kılıç, Türk vatandaşlarının terör saldırılarına kurban gitmesine sebebiyet veren örgütün üyelerinin söz konusu ülkelerde serbest bir şekilde gezmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Kılıç, "Asıl en korkuncu da o ülkelerin yöneticileri, yani seçilmiş ve ülke yönetme sorumluluğu altında olan kişilerin gidip de bu terör örgütünün düzenlediği bir takım organizasyonlara katılıyor ise burada vahim bir hata vardır" dedi.

"NATO'nun en önemli unsurlarından birisiyiz"

Türkiye'nin NATO'nun en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Kılıç, "Biz Türkiye olarak NATO'nun bir üyesiyiz, NATO'nun en önemli unsurlarından birisiyiz. Ordumuz NATO'nun ikinci en büyük ordusu. Kabiliyetlerimiz doğrultusunda, savunma sanayi kabiliyetlerimiz doğrultusunda ciddi manada NATO'ya destek veriyoruz, uluslararası güçler de çalışmalar içerisindeyiz. Biz sorumluluklarımızın bilincindeyiz, müttefiklerimizden de talebimiz sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olmaları" ifadelerini kullandı.

Kılıç, Azerbaycan Milli Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Samet Seyidov ve Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Nikoloz Samkharadze başkanlığındaki milletvekili heyetleri dün Şuşa şehrinde Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Parlamentoları Dış İlişkiler Komisyonlarının Üçlü Ortak Toplantısı'nı düzenlemişti.